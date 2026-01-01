Argentinien Reisen vom Spezialisten
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Kapuzineräffchen, Gürteltiere und viele mehr
Geheimtipp für Naturliebhaber: Die Sumpflandschaft Esteros de Iberá
Über 13'000 km² erstreckt sich ein Wassergarten ohnegleichen. Die amphibische Welt aus Sümpfen, Lagunen und schwimmenden Inseln bietet Lebensraum für unzählige Vogelarten sowie Sumpfhirsche, Wasserschweine, Krokodile, den Neotropischen Otter und den Mähnenwolf. Dieses Sumpfgebiet ist ein riesiges Vogelparadies. Hier leben etwa 350 verschiedene Arten, vom Geier bis zum ungewöhnlichen Guira Kuckuck, der sonst nur in Brasilien vorkommt. Wer Argentinien Ferien mit Natur- und Vogelbeobachtungen verbinden möchte, kommt an den Sümpfen von Iberá nicht vorbei.
Affen und Jaguare im subtropischen Regenwald
Bei Argentinien Reisen in den Nordosten des Landes findet man einen artenreichen subtropischen Regenwald. Dort sind auch Puma und Ozelot auf der Suche nach Beute unterwegs. Auf den Bäumen leben die niedlichen Kapuzineräffchen, am Boden Ameisenbären, Waschbären und die scheuen Tapire, Verwandte der Pferde. Auch Reptilien, wie der zu den Alligatoren gehörende Brillenkaiman und verschiedene Arten von Schlangen sind hier zuhause. Berühmt sind die Würgeschlangen Boa und Anakonda. Sie leben eher in sumpfigen Bereichen. Die Tropische Klapperschlange und die Lanzenotter sind Giftschlangen.
Grassteppe, Anden und der kalte Süden
In der trockenen Grassteppe leben Füchse, scheue Mähnenwölfe und die nachtaktiven Gürteltiere. Auf Argentinien Reisen haben Sie gute Chancen, den niedlichen Chinchillas mit ihrem wunderschönen seidenen Fell und den ausdrucksvollen Augen zu begegnen. Auch der straussenähnliche Nandu ist ein typisches Tier der trockenen Steppen und Graslandschaften. Der schnelle Laufvogel kann bis zu 50 km/h schnell rennen. Deshalb sieht man ihn meistens nur von hinten. Auf der Flucht kann er wie ein Hase blitzschnell die Richtung wechseln, indem er abwechselnd einen Flügel hochhebt.
An den Küsten im argentinischen Teil Patagoniens kann der Naturliebhaber Seeelefanten, Seelöwen, Robben und Pinguine beobachten. Fragen Sie unsere Experten. Sie wissen meist aus eigener Erfahrung, wann die günstigste Zeit für Argentinien Reisen mit Natur- und Tierbeobachtungen ist.
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