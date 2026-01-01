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Atacama Wüste Strasse, Chile

Chile Mietwagenrundreisen vom Spezialisten

Ferien in Chile geniessen

Chile Reisen stecken voller positiver Überraschungen. Das Land hat für seine Feriengäste jede Menge zu bieten. Besonders bei unseren Mietwagenreisen können Sie das Land auf eigene Faust entdecken und erleben. In Chile leben rund 16 Millionen Einwohner, welche aufgrund ihrer Herzlichkeit bei den Feriengästen sehr beliebt sind. Besonders die Nähe zu Argentinien lockt jährlich viele Reisende aus aller Welt an. Chile Reisen werden garantiert auch Ihren hohen Erwartungen gerecht! Sie haben spezielle Wünsche und Anregungen? Fragen Sie einfach bei unseren Spezialisten nach.

Icon map7 Tage
Antofagasta – San Pedro de Atacama – Antofagasta
ab CHF 1050.– / pro Person
ab/bis Antofagasta
Highlights: Sanddünen am Pazifik, Imposante Wüstenfahrt nach San Pedro de Atacama, Im Jeep auf 4000mt zu den...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map16 Tage
Carretera Austral
ab CHF 4960.– / pro Person
ab Puerto Montt bis Punta Arenas
Highlights: Der älteste Nationalpark Chiles «Vincente Perez Rosales», Vulkane – Ihre Wegbegleiter, Endlose...
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map7 Tage
Der kleine Norden
ab CHF 1120.– / pro Person
ab/bis La Serena
Highlights: Ins Elquital in der Halbwüstenregion, Die fruchtbare Region bietet chilenische Köstlichkeiten, Entdecken...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map7 Tage
Seengebiet Chile - Araukaria
ab CHF 1340.– / pro Person
ab/bis Temuco
Highlights: Vulkan Lonquimay & Lavafelder, Conguillío Nationalpark & Lagunen, Termas Geométricas & Lavahöhlen, Huilo...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map8 Tage
Torres del Paine- und Los Glaciares N.P.
ab CHF 2390.– / pro Person
ab/bis Punta Arenas
Highlights: Torres del Paine Nationalpark, Perito Moreno Gletscher, Tierbeobachtungen in der Patagonischen Pampa,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Mit dem Mietwagen durch Patagonien

Im Norden des Landes können Sie sich auf ein gut ausgebautes Strassennetz freuen. Im Süden hingegen müssen Sie sich zum Teil auf Schotterpisten einstellen. Es lohnt sich dennoch, denn das Land entschädigt Sie mit seiner eindrucksvollen Landschaft. Chile mit dem Auto zu entdecken, ist ein einzigartiges Erlebnis. Besonders die Regionen rund um Valdivia oder Rio Calle Calle locken mit ihren Highlights und Attraktionen.

Patagonien ist ein absolutes Muss. Worauf warten sie also noch? Unsere Spezialisten stehen Ihnen gerne für alle Ihre Fragen zur Verfügung. Erleben Sie Chile mit dem eigenen Mietauto und erkunden Sie das Land mit den vielen Gesichtern!

Honeymoon

In Chile können Sie einzigartige und romantische Flitterwochen verbringen

Natur Reisen

Eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt wartet in Chile

Osterinseln

Erforschen auch Sie das Geheimnis der Giganten auf der Osterinsel in Chile

Trekkings

Ob zu Fuss oder auf dem Pferd, Chile können Sie auf unterschiedliche Arten erkunden

Weinregionen

Einzigartige Weine, welche Sie ausschliesslich in Chile finden

Reiseinformationen

Hier finden Sie alles rund um Ferien im aufregenden Chile

Kataloge

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