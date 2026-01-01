Chile Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
Ferien in Chile geniessen
Antofagasta – San Pedro de Atacama – Antofagasta
ab CHF 1050.– / pro Person
ab/bis Antofagasta
Highlights: Sanddünen am Pazifik, Imposante Wüstenfahrt nach San Pedro de Atacama, Im Jeep auf 4000mt zu den...
7 Tage / 6 Nächte
Carretera Austral
ab CHF 4960.– / pro Person
ab Puerto Montt bis Punta Arenas
Highlights: Der älteste Nationalpark Chiles «Vincente Perez Rosales», Vulkane – Ihre Wegbegleiter, Endlose...
16 Tage / 15 Nächte
Der kleine Norden
ab CHF 1120.– / pro Person
ab/bis La Serena
Highlights: Ins Elquital in der Halbwüstenregion, Die fruchtbare Region bietet chilenische Köstlichkeiten, Entdecken...
7 Tage / 6 Nächte
Seengebiet Chile - Araukaria
ab CHF 1340.– / pro Person
ab/bis Temuco
Highlights: Vulkan Lonquimay & Lavafelder, Conguillío Nationalpark & Lagunen, Termas Geométricas & Lavahöhlen, Huilo...
7 Tage / 6 Nächte
Torres del Paine- und Los Glaciares N.P.
ab CHF 2390.– / pro Person
ab/bis Punta Arenas
Highlights: Torres del Paine Nationalpark, Perito Moreno Gletscher, Tierbeobachtungen in der Patagonischen Pampa,...
8 Tage / 7 Nächte
Mit dem Mietwagen durch Patagonien
Im Norden des Landes können Sie sich auf ein gut ausgebautes Strassennetz freuen. Im Süden hingegen müssen Sie sich zum Teil auf Schotterpisten einstellen. Es lohnt sich dennoch, denn das Land entschädigt Sie mit seiner eindrucksvollen Landschaft. Chile mit dem Auto zu entdecken, ist ein einzigartiges Erlebnis. Besonders die Regionen rund um Valdivia oder Rio Calle Calle locken mit ihren Highlights und Attraktionen.
Patagonien ist ein absolutes Muss. Worauf warten sie also noch? Unsere Spezialisten stehen Ihnen gerne für alle Ihre Fragen zur Verfügung. Erleben Sie Chile mit dem eigenen Mietauto und erkunden Sie das Land mit den vielen Gesichtern!
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