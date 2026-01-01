Chile Mietwagenrundreisen vom Spezialisten

Mit dem Mietwagen durch Patagonien

Im Norden des Landes können Sie sich auf ein gut ausgebautes Strassennetz freuen. Im Süden hingegen müssen Sie sich zum Teil auf Schotterpisten einstellen. Es lohnt sich dennoch, denn das Land entschädigt Sie mit seiner eindrucksvollen Landschaft. Chile mit dem Auto zu entdecken, ist ein einzigartiges Erlebnis. Besonders die Regionen rund um Valdivia oder Rio Calle Calle locken mit ihren Highlights und Attraktionen.

Patagonien ist ein absolutes Muss. Worauf warten sie also noch? Unsere Spezialisten stehen Ihnen gerne für alle Ihre Fragen zur Verfügung. Erleben Sie Chile mit dem eigenen Mietauto und erkunden Sie das Land mit den vielen Gesichtern!