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Nationalpark, Chile

Chile Lodges Reisen vom Spezialisten

Ferien in Chile auf Tuchfühlung mit der Natur

Die wunderschönen Landschaften Chiles locken viele Besucher an. Damit die oftmals sehr sensible Vegetation Chiles nicht überfordert wird, hat sich ein sanfter Tourismus etabliert, was sich auch in der Auswahl exzellenter Lodges widerspiegelt. Insbesondere im Süden des Landes, in den Regionen, die nicht sehr weit von der Antarktis entfernt liegen, gibt es zahlreiche einladende Lodges. Chiles Unterkünfte bestechen oft durch ihre Lage und sind eigentlich immer ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge in eine Region mit herrlichen Seen, schneebedeckten Gipfeln, imposanten Wasserfällen und einer atemberaubenden Tierwelt. Wenn Sie das Besondere suchen, sollten Sie schon bald mit unseren Spezialisten über Abenteuer Trekkings in Chile sprechen.

Lodges Nord-Chile
Unsere Nord-Chile Lodges in der Übersicht
Lodges Zentral-Chile
Unsere Zentral-Chile Lodges in der Übersicht
Lodges Süd-Chile / Patagonien
Unsere Süd-Chile und Patagonia Lodges in der Übersicht

Chile Reisen

Ein Fest der Vielfalt

Egal, ob Sie in Chiles Pampa unterwegs sind oder das Tal Valle de la Luna in Feuerland besuchen, Lodges in Chile sind immer sehr ansprechend. Selbst an so abgelegenen Orten wie der Osterinsel erwarten Sie Lodges der Extraklasse. Chiles Resorts sind ebenfalls überall empfehlenswert. Lieben Sie das Wandern, starten Sie einfach von den Lodges aus in die grossartige Natur, die Sie umgibt. Chiles Lodges sind stilvoll und beeindrucken garantiert auch Sie durch ihre Exklusivität!

Honeymoon

In Chile können Sie einzigartige und romantische Flitterwochen verbringen

Natur Reisen

Eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt wartet in Chile

Osterinseln

Erforschen auch Sie das Geheimnis der Giganten auf der Osterinsel in Chile

Trekkings

Ob zu Fuss oder auf dem Pferd, Chile können Sie auf unterschiedliche Arten erkunden

Weinregionen

Einzigartige Weine, welche Sie ausschliesslich in Chile finden

Reiseinformationen

Hier finden Sie alles rund um Ferien im aufregenden Chile

Kataloge

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