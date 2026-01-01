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Pampa, Argentinien

Argentinien Reisen vom Spezialisten

Die Weite Argentiniens

Die als Pampa bekannten Weiten Argentiniens sind ein perfekter Tummelplatz für Cowboys, die in Argentinien Gauchos genannt werden. Wenn Sie ein sehr ursprüngliches Stück Argentinien kennenlernen möchten, ist ein Ausflug in die argentinische Pampa während Ihrer Argentinien Ferien sehr empfehlenswert. Romantische Landhotels und Argentiniens Etancias bieten genau den richtigen Rahmen für einen mehrtägigen Aufenthalt in der Pampa. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten und buchen Sie schon bald Ihre individuellen Argentinien Rundreisen, welche Sie unter anderem in die argentinische Pampa führen.

Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Das Land der Gauchos

Argentinien Reisen – ein Genuss für alle Sinne

Imposante Berge und weites Grasland prägen die Pampa und verleihen ihr eine unvergleichliche Schönheit. Die Region ist aber nicht nur durch die einzigartigen Landschaften interessant, sondern bezieht ihren Reiz auch aus der Art ihrer Bewirtschaftung und der Kultur der argentinischen Cowboys. Lassen Sie sich von der Schönheit Zentralargentiniens verzaubern und besuchen Sie während Ihres Aufenthaltes in der Pampa so interessante Orte wie die Region Guatraché oder die Städte General Acha und General Pico.

Diese Gegend Argentiniens entfaltet ihren Charme am nachhaltigsten, wenn Sie abends gemeinsam mit Einheimischen am Lagerfeuer sitzen und den vielen Geschichten, die sie zu erzählen haben, aufmerksam lauschen.

Ein Vergnügen für Naturfreunde

Die Metropole der Pampa ist Santa Rosa de Toay, von der aus so einige der Viehbarone der Gegend ihre Geschäfte steuern und Sie alle sehenswerten Orte und Regionen der Pampa gut erreichen können. Verpassen Sie es nicht, den stolzen Landarbeitern der Pampa bei ihrer Arbeit zuzusehen und hautnah zu erleben, wie diese Pferde zähmen und riesige Rinderherden von einer Weide zur anderen treiben.

Das sehr ursprüngliche Leben in der Pampa ist oft sehr beschwerlich, aber zeichnet sich auch durch viel Freiheit aus. Ein Besuch der Pampa bedeutet, zu entschleunigen und Zeit dafür zu haben, die wichtigen Dinge des Lebens zu reflektieren.

Argentinien Mietwagenreisen – der einfache Weg in die Pampa

Argentiniens Etancias und Argentiniens Landhotels sind sehr charmant und machen einen Aufenthalt in der Pampa zu einem luxuriösen Erlebnis. Wenn Sie in Argentinien reiten möchten, sind Sie in der Pampa genau richtig. Erfahrene einheimische Cowboys vermitteln gerne ihr Wissen darüber, möglichst effektiv mit einem Pferd unterwegs zu sein und geben Ihnen wertvolle Tipps, die Sie schon nach kurzer Zeit dazu befähigen, sicher im Sattel zu sitzen.

Argentinien Reisen sind eine sehr gute Gelegenheit, ein faszinierendes Land kennenzulernen, welches alle Voraussetzungen bietet, um sich vom Stress des Alltags nachhaltig zu erholen. Lassen Sie sich von der Erhabenheit der argentinischen Pampa beeindrucken und geniessen Sie die Umgebung.

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Eine der wohl ursprünglichsten Regionen in Argentinien ist die Pampa

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Reiseinformationen

Wenn Sie nach Argentinien reisen, sollten Sie diese wichtigen und zugleich auch nützlichen Tipps und Tricks beachten

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