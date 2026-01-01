Pampa, Argentinien

Argentinien Reisen – ein Genuss für alle Sinne

Imposante Berge und weites Grasland prägen die Pampa und verleihen ihr eine unvergleichliche Schönheit. Die Region ist aber nicht nur durch die einzigartigen Landschaften interessant, sondern bezieht ihren Reiz auch aus der Art ihrer Bewirtschaftung und der Kultur der argentinischen Cowboys. Lassen Sie sich von der Schönheit Zentralargentiniens verzaubern und besuchen Sie während Ihres Aufenthaltes in der Pampa so interessante Orte wie die Region Guatraché oder die Städte General Acha und General Pico.

Diese Gegend Argentiniens entfaltet ihren Charme am nachhaltigsten, wenn Sie abends gemeinsam mit Einheimischen am Lagerfeuer sitzen und den vielen Geschichten, die sie zu erzählen haben, aufmerksam lauschen.