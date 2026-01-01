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Ica, Peru

Peru Lodges vom Spezialisten

Einzigartige Unterkünfte von Ihrem Spezialisten

Auch wenn viele bei Peru erst einmal an die Inkas und die Anden denken, ist der peruanische Regenwald im Amazonasgebiet eine der schönsten Gegenden des Landes. Vor allem die Unterkünfte in Perus Dschungel sind einladend und machen einen Aufenthalt in der Region rund um die Stadt Puerto Maldonado zu einem wahren Vergnügen. Lassen Sie sich auf ein unvergessliches Abenteuer ein und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um die Annehmlichkeiten der luxuriösen Lodges in Perus Urwald schon bald selbst geniessen zu können!

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Perus Lodges

Bequem den Urwald erleben

In Peru eine Unterkunft zu finden, ist nicht schwer. Egal, ob Sie für Ihre Tour in das Amazonasgebiet Perus die herrliche Posada Amazonas Lodge, die Inkaterra Reserva Amazonica Lodge oder die Corto Maltes Amazonia Lodge wählen, Sie können sich sicher sein, von überall traumhafte Naturbeobachtungen zu machen! Freuen Sie sich auf ausgedehnte Dschungelwanderungen im Tambopata Schutzgebiet oder an den Ufern des Rio Madre de Dios, wenn Sie sich dafür entscheiden, in einer der traumhaften Lodges in Peru einzuchecken. Sehr beliebt sind auch die vor Ort angebotenen Nachtsafaris, auf denen Sie ebenfalls zahlreiche seltene Tiere beobachten werden.

Amazonas

Ein einzigartiges Naturerlebnis wartet auf Sie – der beeindruckende Amazonas in Peru

Inkastädte

Bestaunen Sie die aufregende Inka Hochkultur

Luxushotels in Peru

Lassen Sie sich bei Ihren Ferien in Peru von sämtlichen Annehmlichkeiten einer Luxusunterkunft verwöhnen

Titikakasee

Die Schönheit des Titikakasee wird Sie begeistern

Trekkings

Wandern Sie auf den Pfaden der Inkas und erleben Sie die Landschaft Perus hautnah

Reiseinformationen

Hier finden Sie alles, was Sie für eine reibungslose Reisevorbereitung für Peru benötigen

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