Bolivien Hotels vom Spezialisten
Von rustikal bis luxuriös – Boliviens Unterkünfte
Bolivien – ein Land voller Attraktionen
Insbesondere die Andenmetropole La Paz bietet Ihnen ansprechende Hotels. Sehr empfehlenswert ist etwa das Hotel Rosario, in der Nähe des bekannten und beliebten Hexenmarktes. Die Stadt Santa Cruz, die auf keiner Bolivien Reise fehlen sollte, ist die Heimat so reizvoller Häuser wie dem Hotel Cortéz, welche Ihren Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Das Parador Santa Maria La Real in Sucre begeistert hingegen durch seinen schön gestalteten Innenhof. Wenn es Sie in die Salzwüste zieht, besuchen Sie doch das beeindruckend gestaltete Palacio del Sal.
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