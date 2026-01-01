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Copacababa, Titicaca See, Bolivien

Bolivien Hotels vom Spezialisten

Von rustikal bis luxuriös – Boliviens Unterkünfte

Die Hotellerie in Bolivien ist genauso vielseitig und abwechslungsreich wie das Land selbst. In den Städten Boliviens finden Sie oftmals einladende Hotels in historischen Gebäuden aus der Kolonialzeit. In den ländlichen Gebieten hingegen warten viele individuell gestaltete Lodges auf Sie. Besonders interessant ist beispielsweise ein Hotel aus Salz, welches natürlich in der Nähe des Salzsees von Uyuni liegt. Aber auch auf der Sonneninsel im Titicacasee gibt es herrliche Unterkünfte, die Ihnen Entspannung garantieren. Wenn Sie sich persönlich von der Qualität der Hotels in Bolivien überzeugen möchten, helfen Ihnen unsere Spezialisten gerne weiter.

Hotels nach Regionen

La Paz

Santa Cruz

Sonneninsel

Sucre

Uyuni

Bolivien – ein Land voller Attraktionen

Insbesondere die Andenmetropole La Paz bietet Ihnen ansprechende Hotels. Sehr empfehlenswert ist etwa das Hotel Rosario, in der Nähe des bekannten und beliebten Hexenmarktes. Die Stadt Santa Cruz, die auf keiner Bolivien Reise fehlen sollte, ist die Heimat so reizvoller Häuser wie dem Hotel Cortéz, welche Ihren Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Das Parador Santa Maria La Real in Sucre begeistert hingegen durch seinen schön gestalteten Innenhof. Wenn es Sie in die Salzwüste zieht, besuchen Sie doch das beeindruckend gestaltete Palacio del Sal.

Andenkultur

Begeben Sie sich mit unseren einzigartigen Reisen auf die Spuren der Andenkultur

Historische Städte

Bolivien hat viele historische und wunderbare Städte

Uyuni Salzsee

Der einzigartige und atemberaubende Uyuni Salzsee darf bei keiner Reise nach Bolivien fehlen

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle Länder- und Reiseinformationen für einen gelungenen Aufenthalt in Bolivien

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