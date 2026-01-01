Kolumbien Reisen vom Spezialisten
Ein Land, das bezaubert
Zwischen Andenpanorama und Karibikstrand
Kolumbiens Städte entdecken
Ein guter Ausgangspunkt für eine Kolumbien Reise ist die Hauptstadt Bogota. Die Metropole liegt auf einer fruchtbaren Hochebene der Anden im Herzen des lateinamerikanischen Staates. Einen besonderen Charme bietet das Altstadtviertel La Candelaria, dessen Häuserfassaden von bunten Grafffitis geschmückt sind. Die zweitgrösste Stadt Kolumbiens ist Medellín, die dank ihres angenehmen Bergklimas auch als „Stadt des ewigen Frühlings“ bezeichnet wird. Medellín ist bekannt für seine gepflegten Parkanlagen und seine zahlreichen einheimischen Orchideen. Ein Highlight ist das alljährlich im August stattfindende Blumenfest.
Im Museo de Antioquia sind Werke des Künstlers Fernando Botero ausgestellt. Wer Lust hat, auf seiner Reise in Kolumbien die Hüften zu schwingen, der sollte Cali besuchen. Die Salsa-Hochburg im südwestlichen Landesteil wurde bereits 1536 gegründet und ist damit eine der ältesten Städte Amerikas. Als einer der schönsten Orte des gesamten Kontinents gilt Cartagena de Indias an der Karibikküste. Unternehmen Sie eine Kutschfahrt durch die Altstadt, bummeln Sie durch kopfsteingepflasterte Gassen und bewundern Sie Herrenhäuser im andalusischen Stil.
Welches ist die beste Reisezeit für Kolumbien?
Egal, welche Art von Ferien Sie planen – eine Gruppenreise durch Kolumbien, Familienurlaub mit Kindern am Strand oder ein Trekking-Abenteuer durch die Anden – das abwechslungsreiche südamerikanische Land wird Sie in seinen Bann ziehen. Das Klima Kolumbiens ist tropisch und es gibt nur geringe jahreszeitliche Schwankungen. Als optimale Reisezeit für Kolumbien sind die Monate Dezember bis April zu nennen. Dann ist es angenehm warm und es fallen nur wenige Niederschläge.
Auf Südamerika Reisen ist Kolumbien einer der Höhepunkte
Von den vielen Kolonialstädten in Kolumbien ist die direkt an der Karibikküste gelegene Metropole Caratagena eine der interessantesten. Dies liegt vor allem an der eindrucksvollen Altstadt, die auch zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt und der Festung San Felipe de Barajas, welche die Stadt massgeblich prägt. Ein Ausflug in die Region dieser Stadt ist aber nicht nur wegen der dort anzutreffenden Kulturschätze reizvoll, sondern auch aufgrund der Traumstrände, die Sie in der Gegend besuchen können.
Dank dieser Strände sind ausgedehnte Kolumbien Badeferien immer eine gute Idee und bieten Ihnen alles, was Sie sich von erholsamen und entspannenden Reisen wünschen.
Aktivferien in Südamerika
Eine Kolumbien Reise ist perfekt für alle, die gerne an der frischen Luft sind. Sie können den Staat auf eigene Faust entdecken oder an begleiteten Reisen durch Kolumbien teilnehmen. Eine bunte Unterwasserwelt erwartet Sie an den Korallenriffen der Karibikküste. Tauchen oder schnorcheln Sie an den Korallengärten vor den Inseln Santa Catalina, San Bernardo, Rosario und Barú und beobachten Sie dort bunte Rifffische, Haie und Barrakudas. Auch an der Pazifikküste laden idyllische Strände zum Sonnenbaden ein.
Hierzu gehört der Playa Guachalito, an dem Meeresschildkröten ihre Eier ablegen. Beliebte Aktivitäten vor Ort sind tauchen, surfen und Kanu fahren. Des Weiteren können Sie bei Bootsfahrten in den Monaten Juni bis Oktober Buckelwale vor der Küste beobachten. Haben Sie hingegen Lust, die Berge des Andenstaates beim Wandern kennenzulernen, so lohnt ein Ausflug in den Nationalpark El Cocuy mit seinen Gletschern, Wasserfällen, verschneiten Bergkuppen und der geheimnisvoll anmutenden Páramo-Vegetation.
Die klassische Route: von den Anden an die Karibik
Kolumbien erschliesst sich am schönsten von oben nach unten: Beginnen Sie in Bogotá auf rund 2'600 Metern, reisen Sie weiter in die Kaffeezone und nach Medellín – und lassen Sie die Reise in Cartagena an der Karibikküste ausklingen. Kurze Inlandsflüge verbinden die Etappen, sodass die Route in zwei Wochen gut aufgeht; mit drei Wochen bleibt Raum für Strandtage oder einen Abstecher in den Tayrona-Nationalpark. Ausgearbeitete Vorschläge finden Sie unter Kolumbien Rundreisen.
Klima nach Höhenlage statt nach Jahreszeit
Weil Kolumbien fast auf dem Äquator liegt, bestimmt nicht der Kalender die Temperatur, sondern die Höhenlage. Bogotá ist mit seinen rund 2'600 Metern ganzjährig kühl-frisch, Medellín auf etwa 1'500 Metern trägt den Beinamen «Stadt des ewigen Frühlings» zu Recht, und Cartagena auf Meereshöhe ist tropisch heiss. Für den Koffer heisst das: Von der warmen Jacke für Bogotá-Abende bis zur Badekleidung für die Karibik gehört alles hinein – und für die Planung, dass Kolumbien als Reiseziel grundsätzlich das ganze Jahr über funktioniert.
Übernachten auf der Kaffee-Finca
Das Herzstück vieler Kolumbien-Reisen ist die Zona Cafetera. Am intensivsten erleben Sie die Region mit Übernachtungen auf einer traditionellen Finca: morgens Kaffeeduft über den Hügeln, tagsüber Führungen durch die Plantagen von der Ernte bis zur Röstung, abends der Blick über tiefgrüne Täler. Zwei bis drei Nächte sind ideal, um neben der Kaffeekultur auch eine Wanderung im Cocora-Tal mit seinen riesigen Wachspalmen unterzubringen.
Medellín erleben: Stadtwandel hautnah
Medellín erzählt wie kaum eine andere Stadt Südamerikas eine Geschichte des Wandels. Fahren Sie mit der Metro und den Seilbahnen der Metrocable über die Dächer der Stadt, besuchen Sie die heute für ihre Strassenkunst bekannte Comuna 13 mit einem lokalen Guide und lassen Sie den Abend im grünen Viertel El Poblado ausklingen. Zwei Nächte genügen für einen guten Eindruck – als Zwischenstopp zwischen Kaffeezone und Karibikküste liegt die Stadt ideal.
Cartagena als krönender Abschluss
Die Reihenfolge der Route hat ihren Grund: Cartagena ist der emotionale Höhepunkt fast jeder Kolumbien-Reise und entfaltet am Ende die grösste Wirkung. Lassen Sie sich am Abend durch die Gassen der Altstadt treiben, wenn die Fassaden im warmen Licht leuchten, und verlängern Sie mit einem Bootsausflug zu den vorgelagerten Inseln oder einigen Strandtagen. Geprüfte Unterkünfte vom Boutique-Hotel in der Altstadt bis zum Strandresort finden Sie unter Kolumbien Hotels.
Sicherheit: nüchtern betrachtet
Kolumbien hat sich in den vergangenen Jahren als Reiseland etabliert; die touristischen Regionen sind gut erschlossen und werden von Schweizer Gästen regelmässig bereist. Gleichwohl gilt wie überall in Südamerika: Informieren Sie sich vor der Abreise über die aktuellen Reisehinweise des EDA und meiden Sie die dort erwähnten Gebiete. Unsere Reisen bewegen sich in den etablierten Regionen, vor Ort arbeiten wir mit erfahrenen lokalen Partnern und Guides – im Beratungsgespräch ordnen unsere Spezialistinnen und Spezialisten die aktuelle Lage gerne ein.
Kolumbien kombinieren
Wer mehr Zeit mitbringt, verbindet Kolumbien dank kurzer Flugverbindungen gut mit Peru oder Ecuador – etwa Karibik und Kaffeezone zuerst, Anden und Inka-Kultur danach. So entsteht eine Südamerika-Reise, die Strand, Kultur und Hochland in einem einzigen Bogen vereint.
Klimatabelle Kolumbien
Die Werte beziehen sich auf Cartagena und die Karibikküste; im Hochland um Bogotá ist es ganzjährig deutlich kühler:
|Monat
|Tagestemperatur in °C
|Nachttemperatur in °C
|Wassertemperatur in °C
|Regentage
|Januar
|31
|24
|27
|1
|Februar
|31
|24
|27
|1
|März
|31
|25
|27
|1
|April
|32
|25
|28
|3
|Mai
|32
|25
|28
|7
|Juni
|32
|25
|28
|9
|Juli
|32
|25
|28
|9
|August
|32
|25
|29
|10
|September
|31
|25
|29
|11
|Oktober
|31
|25
|29
|13
|November
|31
|25
|28
|8
|Dezember
|31
|24
|28
|3
An der Karibikküste ist es das ganze Jahr über tropisch heiss – die Trockenzeit von Dezember bis April gilt als beste Reisezeit, die meisten Schauer fallen von September bis November. Da das Klima in Kolumbien vor allem von der Höhenlage abhängt, packen Sie für Bogotá auf rund 2'600 Metern trotzdem eine warme Jacke ein.
Unsere Spezialisten-Highlights
Ein Paradies für Naturliebhaber
Neben den Sehenswürdigkeiten in Kolumbiens Städten sind es vor allem die einzigartigen Landschaften, die eine Reise durch Kolumbien zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Traumhaft schön ist der Nationalpark Tayrona mit seinen strahlend weissen Sandstränden, dem türkis schimmernden Meer und den Gipfeln der Sierra Nevada im Hintergrund. Sie erreichen den Naturpark am besten von der Hafenstadt Santa Marta aus. Möchten Sie bei Ihren individuellen Reisen durch Kolumbien hingegen lieber Abenteuer im Regenwald erleben, so empfiehlt sich eine Tour vom Städtchen Leticia aus.
Bei einer Bootsfahrt über den Amazonas können Sie Dörfer der Yagua- und Ticuna-Indianer besuchen. Kolumbien ist darüber hinaus weltberühmt für seinen aromatischen Kaffee. Produziert wird dieser in der Zona Cafetera rund um die Orte Pereira und Salento. Die tiefgrüne Hügellandschaft mit ihrer faszinierenden Flora und Fauna ist eine der reizvollsten Gegenden des Landes. Bei einer Wanderung durch das Cocora-Tal passieren Sie den Nebelwald, riesig hohe Wachspalmen und sehen bunte Kolibris.
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