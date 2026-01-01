Wichtige Guyana Reisetipps
Alles Wichtige vom Spezialisten
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Direktflüge aus der Schweiz werden derzeit nicht angeboten. Mehrmals in der Woche gibt es jedoch Flugverbindungen mit einem kurzen Zwischenstopp in Amsterdam.
Damit die Einreise in das Land erlaubt wird, muss der Reisepass noch eine Gültigkeit von mindestens sechs Monaten aufweisen.
Einige Schutzimpfungen, wie etwa Hepatitis A und B sowie Malaria sind empfehlenswert. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Hausarzt.
Die beste Reisezeit für Guyana erstreckt sich von September bis April. In Guyana ist das Klima tropisch mit zwei Regenperioden. Es ist warm, mit Temperaturen um die 28 Grad Celsius, ähnlich wie in Französisch-Guyana.
Die Mehrheit in Guyana sind Christen. Aber auch Hindus und einige andere Religionsgemeinschaften sind hier zu finden.
In Suriname gibt es viele spannende Religionen. Fast die Hälfte sind allerdings Christen.
Guyana kann eigentlich als sehr stabil bezeichnet werden.
In Suriname ist die Lage ebenfalls stabil. Es empfiehlt sich jedoch, die touristischen Wege nicht zu verlassen.
In Französisch-Guyana ist es unter Einhaltung einiger Sicherheitsvorschriften ebenfalls sehr sicher.
- 01.01. Neujahrstag
- 01.05. Tag der Arbeit
- 15.05. Tag des Sieges im 2. Weltkrieg
- 11.11. Gedenktag anlässlich des Sieges im 1. Weltkrieg
- 25.12. Weihnachten
- 01.01. Neujahrstag
- 23.02. Nationalfeiertag
- 01.05. Tag der Arbeit
- 05.05. Ankunftstag der Inder
- 02.07. CARICOM-Tag
- 10.10. Tag der Maroons
- 01.08. Tag der Emanzipation
- 25.12. Weihnachten
- Beweglich: Holi-Fest, Ostern, Divali-Lichterfest
- 01.01. Neujahrstag
- 25.02. Tag der Befreiung
- 01.05. Tag der Arbeit
- 01.07. Tag der Freiheit
- 09.08. Tag der indigenen Bevölkerung
- 10.10. Tag der Maroons
- 25.11. Nationalfeiertag
- 25.12. Weihnachten
- Beweglich: Chinesisches Neujahr, Holi-Fest, Ostern, islamisches Zuckerfest, islamisches Opferfest, Divali-Lichterfest
In Guyana wird Englisch gesprochen. In Französisch-Guyana wird natürlich Französisch gesprochen.
Es wird auf der linken Seite gefahren, die Ausnahme stellt Französisch-Guyana dar. Hier gilt der Rechtsverkehr.
In Guyana ist die Netzspannung 220 Volt. In Suriname sind es 110 Volt und in Französisch-Guyana sind es 220 Volt.
Es gibt Unternehmen aus der Schweiz, welche mit Guyana Verträge bezüglich Roaming abgeschlossen haben. Gespräche mit dem Smartphone sind jedoch teuer.
Ein Trinkgeld von 10 Prozent wird erwartet.
In Französisch-Guyana wird mit dem Euro bezahlt, in Guyana mit dem Guyana-Dollar und in Suriname mit dem Suriname-Dollar.
In Suriname und in Französisch-Guyana wird die Zeit um vier Stunden zurückgestellt. In Guyana sind es minus fünf Stunden. Während der Sommerzeit erhöht sich die Differenz um eine weitere Stunde.
Die drei Guyanas teilen den dichten Regenwald, unterscheiden sich aber kulturell stark: Guyana ist englischsprachig und karibisch geprägt, Suriname niederländischsprachig mit einem vielfältigen Mix aus Kulturen, und Französisch-Guyana gehört als Übersee-Departement zu Frankreich – bezahlt wird dort mit dem Euro. Gerade dieser Kontrast macht eine kombinierte Reise so reizvoll.
Für eines der drei Länder empfehlen wir mindestens eine Woche, denn die Fortbewegung im Regenwald braucht Zeit. Wer zwei oder alle drei Guyanas kombinieren möchte, plant am besten zweieinhalb bis drei Wochen ein. Passende Routenideen finden Sie bei unseren Guyanas Rundreisen.
Zu den Höhepunkten zählen die gewaltigen Kaieteur-Fälle im Regenwald Guyanas, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende historische Innenstadt von Paramaribo in Suriname sowie das europäische Raumfahrtzentrum bei Kourou in Französisch-Guyana. Dazu kommen unberührter Regenwald, artenreiche Tierwelt und Flüsse, die als Verkehrswege dienen.
Die Guyanas sind ein Ziel für Naturliebhaber und Entdecker: kaum Massentourismus, dafür Regenwald-Lodges, Tierbeobachtungen und authentische Begegnungen. Komfort und Infrastruktur sind einfacher als in klassischen Feriendestinationen – wer Flexibilität mitbringt und gerne mit lokalen Guides unterwegs ist, wird mit einzigartigen Erlebnissen belohnt.
Die Zahl der Flüge und der Unterkünfte – insbesondere der kleinen Regenwald-Lodges – ist begrenzt. Wir empfehlen deshalb eine Buchung mehrere Monate im Voraus, damit Flüge, Lodges und lokale Guides für Ihre Wunschtermine gesichert sind. Unsere Spezialisten stimmen die einzelnen Etappen sorgfältig aufeinander ab.
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