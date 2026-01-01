Peru Reisen vom Spezialisten
Das Land des Machu Picchu
Kulturelle und landschaftliche Highlights
Peru – ein Land, das viel zu bieten hat
Ausgangspunkt vieler Trekking Touren ist Lima, die faszinierende Hauptstadt Perus. Zahlreiche koloniale Bauten und fesselnde Sehenswürdigkeiten wie der Circuito Mágico, welcher Ihnen in einem einzigartigen Ambiente eine Lasershow der Extraklasse bietet, machen die Metropole Ihrer Peru Reise zu einem herrlichen Ausflugsziel. Aufgrund der guten Infrastruktur der Region können Sie von hier aus alle interessanten Orte in im Land gut erreichen. Des Weiteren bietet die Stadt auch einige der besten Luxusunterkünfte und ist darüber hinaus ein ideales Pflaster, um die Kulinarik des Landes für sich zu entdecken.
Wenn Sie viel entdecken möchten, sind Peru Rundreisen eine gute Wahl
Um solch legendäre Inkastädte wie Machu Picchu zu erkunden, ist es eine gute Idee, wenn Sie zuvor die Stadt Cuzco aufsuchen. Denn von hier aus ist es nur noch ein Katzensprung zu den aufregendsten Sehenswürdigkeiten der Inkas, wie zum Beispiel den Ruinen von Sacsayhuman. Ebenfalls sehr beeindruckend ist auch die nicht sehr weit entfernte Stadt Ollantaytambo, welche Einblicke in den Aufbau von Städten während der Zeit der Inkas zulässt und deren Umgebung für einige der besten von Peru Reise Trekkings bekannt ist.
Weitere atemberaubende Kulturdenkmäler aus vergangenen Zeiten finden Sie im Norden des Landes, wo einst die Chachapoya-Kultur heimisch war und heutzutage eindrucksvolle Relikte dieses Volkes bestaunt werden können. Sehr faszinierend ist beispielsweise die Festung in Kuelap. Aber auch die mitten in einer Felswand befindlichen Sarkophage in Karajia gehören definitiv zu den spektakulärsten Sehenswürdigkeiten bei ihrer Peru Reise.
Peru Schiffsreisen – das Amazonasgebiet macht es möglich
Falls Ihnen während Ihres Aufenthaltes der Sinn nach unvergesslichen Naturerlebnissen steht, ist ein Abstecher nach Puerto Maldonado im Amazonasgebiet von Peru genau das Richtige. Insbesondere der herrliche Nationalpark Parque Nacional del Manú besticht durch seine Ursprünglichkeit und beherbergt interessante Tiere wie Brillen- und Ameisenbären. Aber auch Papageien fühlen sich in den weitläufigen Dschungelgebieten der Region sehr wohl und tragen dazu bei, dass ein Abstecher in diese einzigartige Landschaft ein unvergessliches Erlebnis wird.
Wenn Sie dann weiter in den Süden Perus vordringen, sollten Sie neben der Stadt Arequipa auch das mystische Nazca besuchen und das faszinierende Colca-Tal erkunden.
Machu Picchu: die Besuchslogik verstehen
Der Besuch der Inka-Zitadelle ist heute klar geregelt: Die Tickets sind kontingentiert, an feste Zeitfenster und definierte Rundgänge gebunden und in der Hochsaison oft Wochen im Voraus ausgebucht. Planen Sie deshalb zuerst den Machu-Picchu-Tag – und bauen Sie die übrige Route darum herum. Die Anreise erfolgt per Zug durch das Urubamba-Tal nach Aguas Calientes, von wo Pendelbusse zur Ruinenstadt hinauffahren. Wer den klassischen Inka-Trail wandern möchte, braucht noch mehr Vorlauf: Die Permits sind streng limitiert und sollten mehrere Monate im Voraus gesichert werden. In unseren Peru Rundreisen ist diese Logik bereits eingeplant.
Das Heilige Tal: mehr als ein Zwischenhalt
Zwischen Cusco und Machu Picchu liegt das Heilige Tal der Inkas – und es verdient mehr als eine Durchfahrt. Der Markt und die Terrassenanlagen von Pisac, die mächtige Festung von Ollantaytambo, die kreisrunden Terrassen von Moray und die Salzbecken von Maras füllen problemlos zwei bis drei Tage. Dazu kommt ein praktischer Vorteil: Das Tal liegt einige hundert Meter tiefer als Cusco und eignet sich damit ideal für die ersten Nächte in den Anden.
Höhen-Akklimatisierung: so kommen Sie gut an
Cusco liegt auf rund 3'400 Metern – wer direkt aus Lima anreist, spürt die Höhe fast immer. Bewährt hat sich deshalb diese Reihenfolge: zuerst zwei Nächte im tiefer gelegenen Heiligen Tal, dann Machu Picchu, erst danach Cusco und zuletzt der Titicacasee. Gönnen Sie sich in den ersten 48 Stunden ein ruhiges Programm, trinken Sie viel Wasser, verzichten Sie möglichst auf Alkohol und schwere Mahlzeiten – der lokale Mate de Coca hilft vielen Reisenden zusätzlich. Bei Herz- oder Lungenerkrankungen besprechen Sie die Reise vorgängig mit Ihrem Arzt.
Höhenlagen im Überblick
|Ort
|Höhe (gerundet)
|Empfehlung
|Lima
|Meereshöhe
|Ankunft und erste Tage an der Küste
|Heiliges Tal
|ca. 2'800 m
|ideal für die ersten Andennächte
|Machu Picchu
|ca. 2'400 m
|tiefer als Cusco, gut verträglich
|Cusco
|ca. 3'400 m
|erst nach zwei bis drei Tagen Höhengewöhnung
|Titicacasee
|ca. 3'800 m
|als letzte Etappe der Höhenroute
Beste Reisezeit für das Hochland
Für Cusco, das Heilige Tal und Machu Picchu ist die Trockenzeit von Mai bis September die verlässlichste Reisezeit: tagsüber sonnig, nachts empfindlich kalt. Von Dezember bis März regnet es im Hochland häufiger, dafür präsentieren sich die Terrassen sattgrün und die Besucherzahlen sind tiefer; der klassische Inka-Trail bleibt jeweils im Februar für Unterhaltsarbeiten geschlossen. Die Amazonasregion ist ganzjährig warm und feucht – sie lässt sich grundsätzlich in jede Route einfügen.
Titicacasee: Abschluss in der Höhe
Auf rund 3'800 Metern gelegen, gilt der Titicacasee als höchstgelegener schiffbarer See der Welt. Von Puno aus besuchen Sie die schwimmenden Schilfinseln der Uros und die Insel Taquile, deren Textilkunst zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO zählt. Wer mehr Zeit hat, reist vom See direkt weiter nach Bolivien – La Paz und der Salzsee von Uyuni schliessen nahtlos an.
Wie viel Zeit braucht Peru?
Der Klassiker – Lima, Heiliges Tal, Machu Picchu, Cusco und Titicacasee – füllt gut zwei Wochen. Mit einer dritten Woche ergänzen Sie Arequipa und den Colca-Canyon oder tauschen Höhenluft gegen Regenwald im Amazonasgebiet. Passende Unterkünfte für jede Etappe finden Sie unter Peru Hotels – und unsere Spezialistinnen und Spezialisten stimmen Zugtickets, Eintrittsfenster und Höhenprofil sauber aufeinander ab.
Klimatabelle Peru
Die Werte beziehen sich auf Cusco und das Andenhochland, die klassische Region für Rundreisen:
|Monat
|Tagestemperatur in °C
|Nachttemperatur in °C
|Regentage
|Januar
|19
|7
|18
|Februar
|19
|7
|16
|März
|19
|6
|13
|April
|20
|4
|8
|Mai
|20
|2
|3
|Juni
|19
|0
|1
|Juli
|19
|-1
|1
|August
|20
|1
|2
|September
|20
|3
|5
|Oktober
|21
|5
|8
|November
|21
|6
|11
|Dezember
|20
|7
|15
Im Andenhochland um Cusco bleiben die Tagestemperaturen das ganze Jahr über erstaunlich konstant – entscheidend ist der Niederschlag: In der Trockenzeit von Mai bis September scheint tagsüber meist die Sonne, die Nächte sind dafür empfindlich kalt. Die Regenzeit von Dezember bis März zeigt die Terrassen sattgrün, bringt aber häufigere Schauer. Lima an der Küste und das ganzjährig warme Amazonastiefland folgen einem eigenen Rhythmus.
Der Titikakasee
Ein Highlight auf allen Peru Rundreisen
Der eng mit der Kultur der Inkas verbundene Titikakasee ist durch seine Farbe, die sich sehr schnell ändern kann, immer ein sehr interessanter Anblick. Die vielen Fische, die den See bevölkern, sorgen dafür, dass es am Titikakasee zahlreiche Fischer gibt, deren Fang Sie nach einem erfüllten Tag in einem der Restaurants rund um den weitläufigen See kosten können. Besonders verbreitet ist ein Fisch mit dem klangvollen Namen Pejerey, dem Sie auf jeder Speisekarte der Region begegnen werden.
Wenn Sie im Rahmen eines Peru Trekkings die Gegend des Titikakasees erreichen, werden Sie von der friedvollen Atmosphäre der Umgebung begeistert sein und können sich auf ein paar entspannte Tage freuen.
Von Mai bis September, der Trockenzeit im Andenhochland. Dann ist Machu Picchu am verlässlichsten wolkenfrei und die Wanderwege sind gut begehbar. An der Küste um Lima ist es in diesen Monaten dafür oft neblig.
Mit dem Zug von Cusco oder Ollantaytambo nach Aguas Calientes und von dort per Bus hinauf. Alternativ führt der vier- bis fünftägige Inka-Trail zu Fuss hin; dafür ist eine Genehmigung nötig, die mehrere Monate im Voraus gebucht werden muss.
Cusco liegt auf 3400 Metern. Planen Sie zwei Akklimatisierungstage ein, am besten zuerst im tiefer gelegenen Heiligen Tal auf rund 2800 Metern. Trinken Sie viel, essen Sie leicht und verschieben Sie anstrengende Wanderungen auf die Folgetage.
Zwei Wochen für Lima, Cusco, das Heilige Tal, Machu Picchu und den Titicacasee. Wer den Amazonas oder die Nazca-Linien ergänzen möchte, plant besser drei Wochen ein.
Schweizer Staatsangehörige benötigen für touristische Aufenthalte bis 90 Tage kein Visum. Der Pass muss noch mindestens sechs Monate gültig sein. Bei der Einreise wird die erlaubte Aufenthaltsdauer festgelegt.
Ja. Von Puerto Maldonado oder Iquitos aus erreichen Sie Lodges im Regenwald. Der Nationalpark Manú gilt als eines der artenreichsten Schutzgebiete der Erde. Drei bis vier Nächte sind sinnvoll, da An- und Abreise Zeit brauchen.
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