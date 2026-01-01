El Calafate ab El Calafate
El Calafate ab El Calafate
ab CHF 340.– / pro Person
ab/bis El Calafate
Highlights:
- Parque Nacional Los Glaciares
- Bootsfahrt zur Gletscherwand
- Katamaranfahrt
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag El Calafate
Individuelle Anreise in Calafate und Transfer zum Hotel.
2. Tag Perito Moreno Gletscher
Fahrt zum Gletscher Perito Moreno. Von verschiedenen Aussichtsterrassen kann dieses gigantische Naturwunder bestaunt werden. Fakultative Bootsfahrt zur Gletscherwand.
3. Tag El Calafate, Gletscher
Tag zur freien Verfügung oder fakultative, ganztägige Katamaranfahrt auf dem Lago Argentino zu den imposanten Gletschern Upsala, Spegazzini und Onelli mit Gelegenheit zu Spaziergängen durch Wälder und zu Lagunen.
4. Tag El Calafate
Transfer zum Flughafen.
Privat- oder Zubucherreise 4 Tage ab/bis El Calafate
- Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
- Deutsch sprechende Reiseleitung
- Übernachtung in der gewählten Hotelkategorie
- Täglich Frühstück
- Nationalpark Eintrittsgebühren
- Privattour mit Deutsch sprechender Reiseleitung
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 340.– / pro Person