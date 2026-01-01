Knecht Reisegruppe Gütesiegel
südamerika Reisen Gütesiegel
südamerikareisen

El Calafate ab El Calafate

Die Kleinstadt in Patagonien ist der Ausgangspunkt zum gewaltigen Perito Moreno Gletscher.

Der Los Glaciares Nationalpark ist einer der Höhepunkte jeder Argentinien-Reise. Der Anblick des Perito Moreno Gletschers mit seinem prachtvollen Eismeer und den sich darin spiegelnden Farben ist atemberaubend. Insgesamt vierzehn vom Patagonischen Eisfeld genährte Hauptgletscher schürfen hier nach Osten und kalben in die argentinischen Andenflussseen. Dabei stürzen hochhausgrosse Eisnadeln unter urweltlichem Getöse in den smaragdgrünen See und schwimmen als soeben geborene Eisberge taumelnd davon.

Wunderbar ist auch der Spegazzini Gletscher vom Boot aus anzusehen. Wie ein breiter, alles fressender Eisstrom kommt er über den Berghang herab und mündet spektakulär in das türkisfarbene Wasser des Lago Argentino.

Reisedaten
Täglich

El Calafate ab El Calafate
ab CHF 340.– / pro Person
ab/bis El Calafate
Highlights:
- Parque Nacional Los Glaciares
- Bootsfahrt zur Gletscherwand
- Katamaranfahrt
Icon calendar 4 Tage / 3 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag El Calafate

Individuelle Anreise in Calafate und Transfer zum Hotel.

2. Tag Perito Moreno Gletscher

Fahrt zum Gletscher Perito Moreno. Von verschiedenen Aussichtsterrassen kann dieses gigantische Naturwunder bestaunt werden. Fakultative Bootsfahrt zur Gletscherwand.

3. Tag El Calafate, Gletscher

Tag zur freien Verfügung oder fakultative, ganztägige Katamaranfahrt auf dem Lago Argentino zu den imposanten Gletschern Upsala, Spegazzini und Onelli mit Gelegenheit zu Spaziergängen durch Wälder und zu Lagunen.

4. Tag El Calafate

Transfer zum Flughafen.

Privat- oder Zubucherreise 4 Tage ab/bis El Calafate
Im Preis inbegriffen
  • Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
  • Deutsch sprechende Reiseleitung
  • Übernachtung in der gewählten Hotelkategorie
  • Täglich Frühstück
  • Nationalpark Eintrittsgebühren
Im Preis nicht inbegriffen
  • Privattour mit Deutsch sprechender Reiseleitung

Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 340.– / pro Person

Ähnliche Reisen