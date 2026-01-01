Bolivien Uyuni Salzsee vom Spezialisten

Eine der spektakulärsten Naturkulissen, die unser Planet uns bietet, ist definitiv die des Salzsees Salar de Uyuni im Hochland von Bolivien. Diese einzigartige Landschaft, die wie eine Eiswüste aussieht, aber aus Salz besteht, ist sehr eindrucksvoll und sollte auf Bolivien Reisen definitiv angesteuert werden. Die auf der länderübergreifenden Hochebene Altiplano gelegene Salztonebene ist eigentlich eine lebensfeindliche Umgebung, übt durch ihre Einzigartigkeit aber auch eine hohe Faszination aus. Wenn Sie in Ihren Bolivien Ferien einen besonderen Ort entdecken möchten, darf ein Abstecher zu dieser Landschaft der Extraklasse nicht fehlen.

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