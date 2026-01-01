Ecuador Rundreisen vom Spezialisten
Die Geschichte von Ecuador entdecken
Anden - Galapagos Mosaik
ab CHF 6920.– / pro Person
ab Quito bis Guayaquil
Highlights: Otavalo-Markt & Cuicocha-Kraterlagune, Cotopaxi-Nationalpark & Quilotoa-Kratersee, Chimborazo-Berg &...
15 Tage / 14 Nächte
Ecuador Variado
ab CHF 4610.– / pro Person
ab Guayaquil bis Quito
Highlights: Kakaofinca & Schokoladenherstellung, Regenwald-Erlebnis mit Kanufahrt, Inka-Ruinen Ingapirca &...
15 Tage / 14 Nächte
El Norte: Seen und Folklore
ab CHF 970.– / pro Person
ab/bis Quito
Highlights: Bunter Markt in Otavalo, Gemeinschaftserlebnis in San Clemente, Wanderung im Naturschutzgebiet El Ángel,...
3 Tage / 2 Nächte
Haciendas del Ecuador
ab CHF 5550.– / pro Person
ab Quito bis Guayaquil
Highlights: Quito, Hacienda Zuleta, Cotopaxi Nationalpark, Cuenca
11 Tage / 10 Nächte
Hakuna Matata
ab CHF 820.– / pro Person
ab/bis Quito
Highlights: Palmenförmiger Hotelpool, Regenwaldausflüge & Canopy Walk, Papageienlecke & Kanufahrten, Schokoladentour...
4 Tage / 3 Nächte
Kulturen am Äquator
ab CHF 2235.– / pro Person
ab/bis Quito
Highlights: Äquatordenkmal „Mitad del Mundo“, Kraterlagune Quilotoa, Vulkan Chimborazo, Regenwald-Erlebnis mit...
12 Tage / 11 Nächte
Vulkanstrasse
ab CHF 2080.– / pro Person
ab Quito bis Guayaquil
Highlights: Cotopaxi Nationalpark, Wasserfälle von Baños, Chimborazo Vulkan, Ingapirca Inkastätte
7 Tage / 6 Nächte
Rundreise-Tipp vom Spezialisten
Ecuador Reisen mit Galapagos Rundreisen verbinden!
Erweitern Sie Ihre Ecuador Reise einfach um ein ganz besonderes Highlight: Die Galapagos Inseln sind zwar nicht direkt vor der Küste Ecuadors gelegen. Aber mal ehrlich: Wenn Sie sich schon auf den langen Flug von der Schweiz hierher nach Südamerika begeben, warum sollten Sie dann nicht die Gelegenheit nutzen und Ihre Ecuador Rundreise mit einem Abstecher auf die Inseln verbinden? Immerhin erwartet Sie hier eine unheimlich schöne und reiche Tierwelt, die Sie sonst nirgendwo finden!
Während Sie in Ecuador Kolibris und dem Kondor begegnen können, locken die Galapagos mit Schildkröten und anderen seltenen Tieren. Und vergessen Sie nicht, von der Hauptstadt Ecuadors aus mit dem Flugzeug eine Tour in den Dschungel zu unternehmen. Sie werden aus der Luft mehr als die „grüne Hölle“ sehen – der ein oder andere Vulkankrater sollte ebenfalls Ihre Aufmerksamkeit erregen.
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