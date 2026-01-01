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Guayaquil, Ecuador

Ecuador Rundreisen vom Spezialisten

Die Geschichte von Ecuador entdecken

Die Geschichte Ecuadors ist in Quito, der Hauptstadt des Landes, festgehalten wie in einem grossen Freiluftmuseum: Die ganze Stadt versprüht den Charme kolonialer Romantik. Von hier aus unternehmen Sie eine Reise in die Vergangenheit. Die Altstadt trägt den Stempel der spanischen Eroberer. Auf einer Höhe von 2.850 Metern liegt die Hauptstadt Ecuadors, in der Ihre Rundreise durch Ecuador ihren Anfang nimmt. Von hier aus bewegen Sie sich auf den Spuren der Inkas weit zurück in die Vergangenheit.

Lassen Sie sich Ihre individuelle Reise nach Ecuador von unseren Spezialisten auf den Leib schneidern! Entdecken Sie nicht nur die faszinierende Geschichte der Andenregion, sondern auch Artenreichtum und Natur dieses schönen Fleckens Erde.

Icon map15 Tage
Anden - Galapagos Mosaik
ab CHF 6920.– / pro Person
ab Quito bis Guayaquil
Highlights: Otavalo-Markt & Cuicocha-Kraterlagune, Cotopaxi-Nationalpark & Quilotoa-Kratersee, Chimborazo-Berg &...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map15 Tage
Ecuador Variado
ab CHF 4610.– / pro Person
ab Guayaquil bis Quito
Highlights: Kakaofinca & Schokoladenherstellung, Regenwald-Erlebnis mit Kanufahrt, Inka-Ruinen Ingapirca &...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map9 Tage
Ecuadors Höhepunkte
ab CHF 2190.– / pro Person
ab Quito bis Guayaquil
Highlights:
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map3 Tage
El Norte: Seen und Folklore
ab CHF 970.– / pro Person
ab/bis Quito
Highlights: Bunter Markt in Otavalo, Gemeinschaftserlebnis in San Clemente, Wanderung im Naturschutzgebiet El Ángel,...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map11 Tage
Haciendas del Ecuador
ab CHF 5550.– / pro Person
ab Quito bis Guayaquil
Highlights: Quito, Hacienda Zuleta, Cotopaxi Nationalpark, Cuenca
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map4 Tage
Hakuna Matata
ab CHF 820.– / pro Person
ab/bis Quito
Highlights: Palmenförmiger Hotelpool, Regenwaldausflüge & Canopy Walk, Papageienlecke & Kanufahrten, Schokoladentour...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map12 Tage
Kulturen am Äquator
ab CHF 2235.– / pro Person
ab/bis Quito
Highlights: Äquatordenkmal „Mitad del Mundo“, Kraterlagune Quilotoa, Vulkan Chimborazo, Regenwald-Erlebnis mit...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map7 Tage
Vulkanstrasse
ab CHF 2080.– / pro Person
ab Quito bis Guayaquil
Highlights: Cotopaxi Nationalpark, Wasserfälle von Baños, Chimborazo Vulkan, Ingapirca Inkastätte
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte

Rundreise-Tipp vom Spezialisten

Ecuador Reisen mit Galapagos Rundreisen verbinden!

Erweitern Sie Ihre Ecuador Reise einfach um ein ganz besonderes Highlight: Die Galapagos Inseln sind zwar nicht direkt vor der Küste Ecuadors gelegen. Aber mal ehrlich: Wenn Sie sich schon auf den langen Flug von der Schweiz hierher nach Südamerika begeben, warum sollten Sie dann nicht die Gelegenheit nutzen und Ihre Ecuador Rundreise mit einem Abstecher auf die Inseln verbinden? Immerhin erwartet Sie hier eine unheimlich schöne und reiche Tierwelt, die Sie sonst nirgendwo finden!

Während Sie in Ecuador Kolibris und dem Kondor begegnen können, locken die Galapagos mit Schildkröten und anderen seltenen Tieren. Und vergessen Sie nicht, von der Hauptstadt Ecuadors aus mit dem Flugzeug eine Tour in den Dschungel zu unternehmen. Sie werden aus der Luft mehr als die „grüne Hölle“ sehen – der ein oder andere Vulkankrater sollte ebenfalls Ihre Aufmerksamkeit erregen.

Bahnreisen

Die Schönheit von Ecuador mit einer unvergesslichen Bahnreise erleben

Galapagos Reisen

Eine artenreiche Flora und Fauna – Galapagos Reisen von uns empfohlen

Naturreisen

Erleben Sie die einzigartige Natur des Landes hautnah mit unseren speziellen Reiseangeboten

Reiseinformationen

Informationen über Land und Leute für eine perfekte Reisevorbereitung und unvergessliche Ferien in Ecuador

Kataloge

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