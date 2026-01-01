Peru Trekkings vom Spezialisten

Wandern oder reiten?

Beides ist möglich!

Peru Trekking zu Fuss oder zu Pferd bedeutet nicht nur eine gewisse körperliche Anstrengung, sondern verlangt auch Ihrem Kopf einiges ab. Sie werden den Dead Woman's Pass, den Pass der Toten Frau, in 4.200 Metern Höhe passieren und vielleicht sogar den ein oder anderen Sturm erleben. Das ist in dieser Höhe normal – die umwerfende Aussicht belohnt Sie jedoch augenblicklich! Die geführten Touren auf den Wegen der Inka bringen Sie durch den Nebelwald, wo Sie eine archäologische Stätte nach der anderen erkunden.

Sie übernachten in Zelten, hin und wieder gibt es Lodges. Einzelne Strecken werden auf dem Pferderücken zurückgelegt, ansonsten laufen Sie. Orchideen, Kaffeepflanzen und Bananenstauden, Gletscherseen und immer wieder Pässe begleiten Sie durch Ihre Peru Ferien.