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Trekking, Cordillera Huayhuash, Peru

Peru Trekkings vom Spezialisten

Weit oben in den Anden

Wer reist, sieht die Welt mit anderen Augen. Trekking in Peru bietet Ihnen die Möglichkeit, dieses wunderschöne Land zwischen dem Pazifik und Brasilien in all seiner kulturellen Tiefe und natürlichen Schönheit kennenzulernen. Ihre Peru Reisen führen Sie durch die Anden, entlang der Stätten der Inka bis nach Machu Picchu. Folgen Sie dem Inka-Weg, schnuppern Sie Höhenluft! Sie sollten allerdings etwas Kondition mitbringen, um die Strecken in der sauerstoffarmen, dünnen Luft bewältigen zu können. Ihr Peru Trekking wird von unseren Peru Spezialisten sorgfältig vorbereitet.

Icon map7 Tage
Mountain Lodges of Peru - Salkantay Trek
ab CHF 4640.– / pro Person
ab/bis Cuzco
Highlights: Ruinen von Tarawasi, Majestätischen Berge Humantay und Salkantay, Peruanischen Essens „Pachamanca" ,...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map4 Tage
Privatreise Inka Trail
ab CHF 1470.– / pro Person
ab/bis Cuzco
Highlights: Archäologischen Komplex von Llactapata, Inka Trails, Machu Picchu
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map4 Tage
Zubucherreise Inka Trail
ab CHF 1020.– / pro Person
ab/bis Cuzco
Highlights: Archäologischen Komplex von Llactapata, Inka Trails, Machu Picchu
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte

Wandern oder reiten?

Beides ist möglich!

Peru Trekking zu Fuss oder zu Pferd bedeutet nicht nur eine gewisse körperliche Anstrengung, sondern verlangt auch Ihrem Kopf einiges ab. Sie werden den Dead Woman's Pass, den Pass der Toten Frau, in 4.200 Metern Höhe passieren und vielleicht sogar den ein oder anderen Sturm erleben. Das ist in dieser Höhe normal – die umwerfende Aussicht belohnt Sie jedoch augenblicklich! Die geführten Touren auf den Wegen der Inka bringen Sie durch den Nebelwald, wo Sie eine archäologische Stätte nach der anderen erkunden.

Sie übernachten in Zelten, hin und wieder gibt es Lodges. Einzelne Strecken werden auf dem Pferderücken zurückgelegt, ansonsten laufen Sie. Orchideen, Kaffeepflanzen und Bananenstauden, Gletscherseen und immer wieder Pässe begleiten Sie durch Ihre Peru Ferien.

Amazonas

Ein einzigartiges Naturerlebnis wartet auf Sie – der beeindruckende Amazonas in Peru

Inkastädte

Bestaunen Sie die aufregende Inka Hochkultur

Luxushotels in Peru

Lassen Sie sich bei Ihren Ferien in Peru von sämtlichen Annehmlichkeiten einer Luxusunterkunft verwöhnen

Titikakasee

Die Schönheit des Titikakasee wird Sie begeistern

Trekkings

Wandern Sie auf den Pfaden der Inkas und erleben Sie die Landschaft Perus hautnah

Reiseinformationen

Hier finden Sie alles, was Sie für eine reibungslose Reisevorbereitung für Peru benötigen

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