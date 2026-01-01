Peru Trekkings vom Spezialisten
Weit oben in den Anden
Mountain Lodges of Peru - Salkantay Trek
ab CHF 4640.– / pro Person
ab/bis Cuzco
Highlights: Ruinen von Tarawasi, Majestätischen Berge Humantay und Salkantay, Peruanischen Essens „Pachamanca" ,...
7 Tage / 6 Nächte
Privatreise Inka Trail
ab CHF 1470.– / pro Person
ab/bis Cuzco
Highlights: Archäologischen Komplex von Llactapata, Inka Trails, Machu Picchu
4 Tage / 3 Nächte
Zubucherreise Inka Trail
ab CHF 1020.– / pro Person
ab/bis Cuzco
Highlights: Archäologischen Komplex von Llactapata, Inka Trails, Machu Picchu
4 Tage / 3 Nächte
Wandern oder reiten?
Beides ist möglich!
Peru Trekking zu Fuss oder zu Pferd bedeutet nicht nur eine gewisse körperliche Anstrengung, sondern verlangt auch Ihrem Kopf einiges ab. Sie werden den Dead Woman's Pass, den Pass der Toten Frau, in 4.200 Metern Höhe passieren und vielleicht sogar den ein oder anderen Sturm erleben. Das ist in dieser Höhe normal – die umwerfende Aussicht belohnt Sie jedoch augenblicklich! Die geführten Touren auf den Wegen der Inka bringen Sie durch den Nebelwald, wo Sie eine archäologische Stätte nach der anderen erkunden.
Sie übernachten in Zelten, hin und wieder gibt es Lodges. Einzelne Strecken werden auf dem Pferderücken zurückgelegt, ansonsten laufen Sie. Orchideen, Kaffeepflanzen und Bananenstauden, Gletscherseen und immer wieder Pässe begleiten Sie durch Ihre Peru Ferien.
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