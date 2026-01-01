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Santiago de Chile, Chile

Chile Hotels vom Spezialisten

Ferien in Chile ganz nach Ihren Wünschen

Genauso vielfältig wie Chile selbst präsentiert sich auch die Hotellandschaft des Landes. Freundliche Mitarbeiter und ein sehr hoher Standard sorgen dafür, dass Sie sich in Chiles Hotels stets wohlfühlen werden. Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um schon bald selbst Chile Ferien der Extraklasse zu geniessen.

Hotels nach Regionen

Arica

Chiloe Island

Iquique

Osterinsel

Pucón

Puerto Natales

Puerto Varas

Punta Arenas

San Pedro de Atacama

Santiago de Chile

Torres del Paine

Valparaíso & Weinregion

Chile Reisen

Ein Traum, der wahr wird

Eines der besten Hotels Chiles ist zweifellos das Casa Bueras Boutique in der Hauptstadt Santiago de Chile. Aber auch die anderen Regionen Chiles sind mit Hotels zum Entspannen gesegnet. Egal, ob Sie die Atacama-Wüste besuchen oder in Valparaiso mit seinen Kulturschätzen einen Stopp einlegen, dank der Vielzahl an ansprechenden Unterkünften in Chile werden Ihre Ferien garantiert zu einem entspannten Erlebnis.

Komfortabel, luxuriös und angenehm – Chiles Hotels

Chiles Highlights wie das Tal des Mondes und zahlreiche Gletscher liegen alle in Regionen, in denen Sie auch viele gute Hotels finden. Denn Chile Reisen zeichnen sich nicht nur durch eine grossartige Natur und viele Sehenswürdigkeiten aus, sondern beziehen ihre starke Lebendigkeit auch aus der Qualität der Hotels und Resorts in diesem Land mit seinen vielen Attraktionen.

Honeymoon

In Chile können Sie einzigartige und romantische Flitterwochen verbringen

Natur Reisen

Eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt wartet in Chile

Osterinseln

Erforschen auch Sie das Geheimnis der Giganten auf der Osterinsel in Chile

Trekkings

Ob zu Fuss oder auf dem Pferd, Chile können Sie auf unterschiedliche Arten erkunden

Weinregionen

Einzigartige Weine, welche Sie ausschliesslich in Chile finden

Reiseinformationen

Hier finden Sie alles rund um Ferien im aufregenden Chile

Kataloge

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