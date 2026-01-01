Beste Reisezeit für Brasilien ist Dezember bis März. Das Land hat ein tropisches Klima mit wenig Temperaturschwankungen. Juli und August sind ideal, um das regenreiche Amazonasgebiet zu besuchen.

Beste Reisezeit für Amazonas und Pantanal ist Juli und August sind trockener und besser für Tierbeobachtungen im Amazonas. April bis September ist die Trockenzeit im Pantanal, perfekt für Naturerlebnisse.

Beste Reisezeit für Rio de Janeiro ist zwischen Dezember und März. Es ist Sommer mit vielen Festen, aber auch heiss und feucht.

Beste Reisezeit für São Paulo ist April bis September sind mild und angenehm. Es ist weniger feucht, ideal für Stadterkundungen.

Beste Reisezeit für Bahia und Nordoststrände ist Dezember bis März, da es trocken und warm ist. Die Strände sind einladend, das Meer ist warm. Diese Monate sind voller Leben und Farbe, ideal für einen Strandurlaub.