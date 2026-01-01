Wichtige Brasilien Reisetipps
Brasilien Ferien vom Spezialisten
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Zur Freude vieler werden von der Schweiz aus zahlreiche Direktflüge nach Rio de Janeiro angeboten. Die Flugzeit beträgt zwischen 12 und 13 Stunden. Viele Flüge steuern zudem den internationalen Flughafen in Sao Paulo an.
Ein Visum ist für die Einreise nach Brasilien nicht notwendig. Der Reisepass muss jedoch noch eine Gültigkeit von mindestens sechs Monaten aufweisen. Die Aufenthaltsdauer im Land ist auf 90 Tage begrenzt.
Wenn Sie bei der Brasilien Reise einige Sicherheitshinweise beachten, können Sie auch mit Kindern das Land bedenkenlos bereisen. Die Einwohner Brasiliens sind sehr herzlich und die Kinder geniessen eine hohe Sympathie im Land.
Beste Reisezeit für Brasilien ist Dezember bis März. Das Land hat ein tropisches Klima mit wenig Temperaturschwankungen. Juli und August sind ideal, um das regenreiche Amazonasgebiet zu besuchen.
Beste Reisezeit für Amazonas und Pantanal ist Juli und August sind trockener und besser für Tierbeobachtungen im Amazonas. April bis September ist die Trockenzeit im Pantanal, perfekt für Naturerlebnisse.
Beste Reisezeit für Rio de Janeiro ist zwischen Dezember und März. Es ist Sommer mit vielen Festen, aber auch heiss und feucht.
Beste Reisezeit für São Paulo ist April bis September sind mild und angenehm. Es ist weniger feucht, ideal für Stadterkundungen.
Beste Reisezeit für Bahia und Nordoststrände ist Dezember bis März, da es trocken und warm ist. Die Strände sind einladend, das Meer ist warm. Diese Monate sind voller Leben und Farbe, ideal für einen Strandurlaub.
Das Land Brasilien bezeichnet sich selbst als eines der katholischsten Länder überhaupt. In den Armenvierteln des Landes bekennen sich jedoch immer mehr zum Evangelismus.
Behörden aus der Schweiz stufen die Sicherheitslage in Brasilien als sehr stabil ein. Dennoch ist die Kriminalitätsrate im gesamten Land hoch.
- 1. Januar: Neujahresfest
- 21. April: Tiradentes (Gedenktag)
- 1. Mai: Tag der Arbeit
- 7. September: Unabhängigkeitstag
- 12. Oktober: Erscheinung der Gottesmutter Maria
- 15. November: Nationalfeiertag
Die Amtssprache in Brasilien ist Portugiesisch. Touristen kommen allerdings auch mit Italienisch oder Englisch sehr weit.
Das Fernstrassennetz Brasiliens ist das zweitlängste, das es gibt. Auf Fernstrassen sollte die Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h beachtet werden.
Vorsichtshalber sollten Reisende einen Adapter im Reisegepäck haben. In den Grossstädten, wie etwa in Rio de Janeiro oder in Sao Paulo, kann der Wechselstrom zwischen 110 Volt und 220 Volt variieren.
Mit dem Smartphone aus der Schweiz kann in Brasilien in jedes beliebige GSM-Netz telefoniert werden. Wer lieber Gespräche von einer Telefonzelle aus führen möchte, sollte sich eine preiswerte Telefonkarte kaufen.
Das Trinkgeld für Servicekräfte ist fast im ganzen Land automatisch in der Rechnung inkludiert. Wenn ein Page den Koffer trägt, erwartet er sich ein kleines Trinkgeld.
Rechnungen werden in Brasilien mit dem Real beglichen. Zudem ist im gesamten Land auch die Kreditkarte ein überaus beliebtes Zahlungsmittel. Der Geldwechsel in Brasilien bei einer Bank ist leider nicht ganz unbürokratisch.
Aufgrund der Grösse von Brasilien gibt es insgesamt drei Zeitzonen. In Rio de Janeiro werden die Uhren im Vergleich zur Schweiz um drei Stunden zurückgestellt.
Für einen ersten Eindruck mit Rio de Janeiro, den Iguaçu-Wasserfällen und einigen Strandtagen empfehlen wir mindestens zwei Wochen. Wer zusätzlich das Amazonasgebiet oder das Pantanal erleben möchte, plant besser drei Wochen ein. Brasilien hat kontinentale Ausmasse, weshalb Inlandflüge zu fast jeder Route gehören. Anregungen für mögliche Routen finden Sie bei unseren Brasilien Rundreisen.
Für Reisen in der Hochsaison zwischen Dezember und März – insbesondere rund um den Karneval sowie über Weihnachten und Neujahr – empfehlen wir eine Buchung mehrere Monate im Voraus, da beliebte Unterkünfte und Direktflüge früh ausgebucht sind. Ausserhalb dieser Zeit sind Sie flexibler. Unsere Südamerika-Spezialisten beraten Sie gerne zum passenden Zeitpunkt für Ihre Wunschroute.
Ja, sehr gut sogar. Ein Klassiker ist die Kombination mit Argentinien: Die Iguaçu-Wasserfälle liegen direkt an der Grenze und lassen sich von beiden Seiten erleben. Auch Verbindungen mit Peru oder Chile sind dank guter Flugverbindungen innerhalb Südamerikas problemlos möglich. Wir stellen Ihre Länderkombination individuell zusammen – abgestimmt auf Reisezeit, Interessen und verfügbare Ferientage.
Bewährt hat sich die Kombination aus Rio de Janeiro, den Iguaçu-Wasserfällen und anschliessenden Strandtagen, etwa an der Küste des Nordostens. Naturliebhaber ergänzen die Route um das Amazonasgebiet oder das Pantanal, eines der besten Tierbeobachtungsgebiete Südamerikas. Entspannte Badeferien in Brasilien lassen sich mit praktisch jeder Rundreise verbinden.
Für die direkte Einreise aus der Schweiz sind keine Impfungen vorgeschrieben. Für Reisen ins Amazonasgebiet und in andere ländliche Regionen wird jedoch generell eine Gelbfieberimpfung empfohlen. Lassen Sie sich frühzeitig – idealerweise vier bis sechs Wochen vor Abreise – von Ihrem Hausarzt oder einem reisemedizinischen Zentrum beraten, auch zum Schutz vor Mückenstichen.
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