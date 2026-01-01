Peru Amazonas Reisen vom Spezialisten
Die wilde Fauna und Flora erleben
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Eintauchen in eine einmalige Tierwelt
Natur pur – Peru Reisen sind sehr entspannend
Der peruanische Regenwald und insbesondere der Parque Nacional del Manú wird aber nicht nur von vielen verschiedenen Tieren bevölkert, sondern beherbergt auch einige Ureinwohner, wie zum Beispiel den Volksstamm der Yine. Um die Amazonasregion von Peru in vollen Zügen geniessen zu können, ist eine entspannte Anreise ratsam. Ein bequemer Weg, das peruanische Amazonasgebiet zu erreichen, ist ein Flug von der Stadt Cuzco nach Tres Cruces, welches sehr dicht an den schönsten Sehenswürdigkeiten der Region liegt.
Tiere, wohin Sie schauen – der Parque Nacional del Manú
Die auf peruanischem Gebiet gelegene Amazonasregion ist eine Gegend, in der Sie viele exotische Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum erleben können. Freuen Sie sich auf unzählige Vogelarten, die gemeinsam mit frechen Brüllaffen für eine permanente Geräuschkulisse sorgen und geben Sie sich einer einmaligen Natur voll und ganz hin. Vor allem, wenn Sie den in dem Bereich rund um den Amazonas ansässigen Riesenottern begegnen, wissen Sie, dass Sie sich in einem Gebiet voller wilder Tiere befinden.
Die dank ihrer mächtigen Zähne auch als Flusswölfe bekannten Otter sind für viele Besucher der Region – neben den ebenfalls hier ansässigen Tapiren – die interessantesten Tiere im peruanischen Regenwald.
Peru Trekkings – die tropischen Anden erwarten Sie
Besonders spektakulär ist eine Wanderung vom Acjanaco Pass nach Atalaya, von wo aus Sie mit einem Motorboot den Regenwald erreichen können. Aber auch die Amazonas Lodges im Umfeld des Manú Wildlife Centers, in dessen Umgebung Sie auch Wanderwege finden, sind sehr ansprechend und ein guter Ausgangspunkt für herrliche Dschungelerlebnisse. Egal, ob Sie im Amazonasgebiet von Peru die Quellflüsse des Amazonas, Río Ucayali und Marañón besuchen oder einen Abstecher in das Kosnipata Tal machen, die Amazonasregion Perus ist faszinierend.
Obwohl es sich bei den Landschaften rund um den Amazonas um eine Wildnis handelt, gibt es einige Städte in der Nähe, wie Chachapoyas, Iquitos und Moyobamba.
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