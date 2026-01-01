Für die klassische Route mit La Paz, dem Titicacasee und dem Salzsee Salar de Uyuni empfehlen wir zehn Tage bis zwei Wochen. Da Bolivien häufig mit Peru oder Chile kombiniert wird, lohnt sich für eine solche Länderkombination eine Reisedauer von rund drei Wochen. Routenideen finden Sie bei unseren Bolivien Rundreisen.