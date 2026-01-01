Wichtige Bolivien Reisetipps
Das Wichtigste vom Spezialisten
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Von den Flughäfen der Schweiz gibt es leider keine Direktverbindungen nach Bolivien. Sie müssen mit Zwischenlandungen in Madrid, London, Paris, Buenos Aires oder Miami rechnen. Die reine Flugzeit beträgt etwa 15 Stunden.
Für die Einreise müssen Staatsbürger aus der Schweiz einen noch mindestens sechs Monate gültigen Reisepass vorweisen können. Ein Rückflug- oder Weiterflugticket ist ebenfalls notwendig.
Die Einheimischen sind sehr kinderfreundlich. Dennoch bedarf es bei Ferien mit Kindern einer guten Vorbereitung. Besonders empfehlenswert sind Mietwagen-Rundreisen durch Bolivien.
Die beste Reisezeit für Bolivien erstreckt sich in der Trockenzeit von Mai bis Oktober. Zwischen November und April herrscht in Bolivien die Regenzeit. In den Hochlagen der Anden ist es kalt und es fällt zumeist auch Schnee.
Die Mehrheit in Bolivien ist römisch-katholisch. In Bolivien spielt auch der Mondkalender eine sehr grosse Rolle. Zudem ist das Thema Aberglaube in Bolivien stark vertreten.
- 1.1.: Neujahrstag
- 1.5.: Tag der Arbeit
- 6.8.: Unabhängigkeitstag
- 12.10.: Kolumbus-Tag
- 1.11.: Totensonntag
- 8.12.: Maria Himmelfahrt
- 25.12.: Weihnachten
- Beweglich: Karfreitag, Fronleichnam. Ausserdem: Zahlreiche regionale Festtage
Die Amtssprache ist Spanisch. Im Tiefland gibt es rund 40 unterschiedliche Volksgruppen, welche alle auch eine eigene Sprache sprechen. Einige der Einwohner Boliviens sprechen auch ein sehr gutes Englisch.
Verkehrsregeln gibt es zwar, jedoch halten sich nur sehr wenige daran. Augen auf im Strassenverkehr! Für das Leihen eines Mietwagens muss ein Führerschein vorgelegt werden.
Die Netzspannung im ganzen Land beträgt 220 Volt. In den grösseren Hotelanlagen sollten die Stecker aus Europa ohne Schwierigkeiten verwendet werden können.
Das Telefonieren mit dem Handy sollte eigentlich kein Problem sein. Einzig in abgelegenen Regionen kann es zu Schwierigkeiten kommen. Das Netz in Bolivien basiert auf der 1900 Technologie.
Ein Aufschlag von etwa 10 Prozent ist in Bolivien üblich. Taxifahrer erwarten sich im gesamten Land kein Trinkgeld.
Bezahlt wird mit dem Boliviano. Empfehlenswert ist, dass sich Reisende mit einer bestimmten Menge an US-Dollar ausstatten. Diese Währung kann im gesamten Land problemlos in die Landeswährung umgetauscht werden. Kreditkarten werden im Land ebenfalls akzeptiert.
In der Sommerzeit beträgt die Zeitdifferenz zwischen der Schweiz und Bolivien minus sieben Stunden. In der Winterzeit sind es minus sechs Stunden.
Für die klassische Route mit La Paz, dem Titicacasee und dem Salzsee Salar de Uyuni empfehlen wir zehn Tage bis zwei Wochen. Da Bolivien häufig mit Peru oder Chile kombiniert wird, lohnt sich für eine solche Länderkombination eine Reisedauer von rund drei Wochen. Routenideen finden Sie bei unseren Bolivien Rundreisen.
Weite Teile Boliviens liegen über 3500 Metern – der Regierungssitz La Paz, der Titicacasee und der Salar de Uyuni gehören zu den höchstgelegenen Reisezielen Südamerikas. Planen Sie die ersten Tage ruhig, trinken Sie viel und steigern Sie die Anstrengung langsam. Wir bauen Ihre Route so auf, dass sich Ihr Körper schrittweise an die Höhe gewöhnen kann.
In der Trockenzeit von Mai bis Oktober ist der Salzsee gut befahrbar und zeigt seine berühmte, endlos weisse Salzkruste. In der Regenzeit verwandelt eine dünne Wasserschicht den See dagegen in einen riesigen Spiegel – ein spektakuläres Fotomotiv, wobei einzelne Bereiche dann nicht zugänglich sind. Beide Varianten haben ihren eigenen Reiz.
Ja, Bolivien liegt ideal für Länderkombinationen: Vom Titicacasee gelangen Sie auf dem Landweg nach Peru Richtung Cusco und Machu Picchu, und vom Salar de Uyuni führt eine beliebte Route über die Lagunen des Altiplano in die Atacama-Wüste in Chile. Unsere Spezialisten organisieren die Übergänge nahtlos.
Der Salar de Uyuni, der grösste Salzsee der Welt, ist das unbestrittene Highlight. Dazu gehören der höchstgelegene Regierungssitz La Paz mit seinen Seilbahnen, der Titicacasee mit der Isla del Sol, die farbigen Lagunen des Altiplano sowie die kolonialen Städte Sucre und Potosí.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Südamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen