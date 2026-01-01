Bolivien Reisen vom Spezialisten
Ferien in Bolivien
Bolivien Reisen
Das Binnenland im Herzen von Südamerika hat Ihnen einiges zu bieten: La Paz, die höchstgelegene Grossstadt der Welt sowie die bolivianischen "Ciudades" Sucre, Santa Cruz de La Sierra, Cochabamba zählen zu den weiteren höchsten Städte der Welt. Entdecken Sie unerforschten Dschungel, bestückt mit winzigen, bizarr geformten Insekten, Schlangen, Affen und dem mächtigen Jaguar, dem «Herr des Urwaldes». Die geheimnisvollen Wüstenregionen mit ihren Salzseen und nicht zuletzt den Titicacasee mit seinem interessanten Freilichtmuseum.
Bolivien ist weltweit bekannt für seine Wollerzeugnisse. Der Besuch eines traditionellen, farbenfrohen Kunsthandwerkmarktes darf auf Ihrer Bolivienreise nicht fehlen. An einer der vielen Folklore-Shows können Sie sich von den Klängen und Tänzen der Andenbewohner verzaubern und mitreissen lassen.
Den Wolken so nah
Das zentrale Hochland in Bolivien liegt auf einer Höhe von 3500 Meter und ist wegen seiner einzigartigen Schönheit und seiner Grösse eines der Highlights Ihrer Bolivien Ferien. Die weiten, mit niedrigen Sträuchern und Gestrüpp bewachsenen Ebenen dehnen sich scheinbar bis ins Unendliche aus, sie sind der Lebensraum der frei umherstreifenden Lamas, Guanacos und Alpakas. Vereinzelt steigt Dampf aus dem Boden auf – das sind die heissen Thermen, die erholungssuchende Reisende zu einem wohltuenden Bad einladen. In dieser archaischen Landschaft gibt es kaum asphaltierte Strassen, dafür aber ein einzigartiges Naturerlebnis und Freiraum im Übermass.
Abstecher in die höchste Metropole der Welt
Der Kontrast zwischen den endlosen Weiten des bolivianischen Hochlands und dem quirligen Treiben in La Paz, der heimlichen Hauptstadt des Landes, könnte nicht grösser sein. Ein Bummel über die bunten Märkte ist ein Fest für die Sinne. Vor allem der Hexenmarkt ist einen Besuch wert. Er ist fest in der Hand der Cholas, der starken indigenen Frauen in ihren mehrlagigen Röcken und schwarzen Hüten.
Versäumen Sie es während Ihrer Bolivien Ferien nicht, eine Fahrt mit der Seilbahn nach El Alto zu unternehmen. Unter Boliviens historischen Städten ist das reizende Sucre hervorzuheben, das zu den schönsten Städten Südamerikas zählt.
Grünes Bolivien in ihrer schönsten Naturvielfalt
Tiefe Täler, ein feuchtwarmes Klima und eine üppige Vegetation sind typisch für den tropischen Regenwald. Dies ist das Reich der Pumas und Jaguare, der Affen und der Papageien. Die Vielfalt der Arten ist im bolivianischen Amazonasbecken besonders hoch. Auch der riesige Titckaka See (Titicacasee) punktet durch den Reichtum seiner Tier- und Pflanzenwelt und die Schönheit der ihn umgebenden Landschaft. Die inmitten des Sees gelegene Insel Isla del Sol gilt bei den Einwohnern als heilig, denn hier schuf der Legende nach Gott die ersten Inkas.
Die grösste Salzpfanne der Welt "Salar de Uyuni"
Spektakuläre Naturwunder
Der Salar de Uyuni ist eine einzigartige Attraktion, die auf allen Bolivien Rundreisen ein Must-See ist. Die grösste Salzpfanne der Welt entstand vor über 10.000 Jahren durch das Austrocknen eines Sees, der eine der spektakulärsten Attraktionen der bolivianischen Hochebene hinterlassen hat. Tagsüber gleissend hell, nachts eisig kalt – die Salzwüste ist voller Extreme, die Sie auf Ihrer einzigartigen Uyuni-Salzwüsten Tour hautnah erleben können. Bei der schönen Erhebung Isla Incahuasi mit Kaktus-Bäumen nehmen Sie wunderschöne Panoramabilder über den im Wasser wolchenspiegelnden Salzsee Salar de Uyuni mit Ihrer Kamera auf.
Die Bergen von Bolivien in den Anden
Die Anden entdecken und die atemberaubende Bergwelt Boliviens bestaunen. Vulkane und Berge wie der Cerro Rico und der Cerro Cumbre machen die Anden so eindrucksvoll. Wandern Sie in den Anden und lernen Sie neue Menschen und deren Kultur kennen. Beim Bergsee Laguna Colorada stehen Sie vor einen rotrosa kolorierten See, wo sich Flamingo im Wasser tumeln und die kuschligen Lamas am Ufer grasen.
Der Salar de Uyuni und das Altiplano
Boliviens bekanntestes Bild ist der Salar de Uyuni: mit über 10 000 Quadratkilometern die grösste Salzpfanne der Erde. Von Dezember bis März steht eine dünne Wasserschicht darauf und verwandelt die Fläche in einen Spiegel, in dem Himmel und Boden verschmelzen. Von Mai bis November ist die Kruste trocken und befahrbar, mit den charakteristischen Sechseckmustern.
Südlich davon liegt das Altiplano mit den farbigen Lagunen Colorada und Verde, Geysirfeldern und Vikunjas, auf über 4000 Metern. Mehrtägige Jeeptouren verbinden beides und enden oft an der chilenischen Grenze bei San Pedro de Atacama.
Von Mai bis Oktober, der Trockenzeit, sind Strassen und Wanderwege am verlässlichsten. Wer den Spiegeleffekt auf dem Salar de Uyuni sehen möchte, reist dagegen zwischen Dezember und März, muss dann aber mit Regen und teils gesperrten Pisten rechnen.
Von Dezember bis März, wenn eine dünne Wasserschicht auf der Salzkruste steht. Von Mai bis November ist die Fläche trocken und zeigt die bekannten Sechseckmuster; dann sind auch Fahrten zur Isla Incahuasi problemlos möglich.
Der Stadtkern liegt auf rund 3600 Metern, der Stadtteil El Alto auf 4100 Metern – damit ist La Paz der höchstgelegene Regierungssitz der Welt. Planen Sie zwei ruhige Tage zur Akklimatisierung ein, idealerweise nach einem Aufenthalt in tieferer Lage.
Zwei Wochen für La Paz, Titicacasee, Sucre, Potosí und den Salar de Uyuni. Die Jeeptour über das Altiplano dauert allein drei bis vier Tage und lässt sich gut mit der Weiterreise nach Chile verbinden.
Schweizer Staatsangehörige benötigen für touristische Aufenthalte bis 90 Tage pro Jahr kein Visum. Der Pass muss noch mindestens sechs Monate gültig sein. Gelegentlich wird ein Nachweis über Weiterreise und Unterkunft verlangt.
Copacabana als Wallfahrtsort am Ufer sowie die Isla del Sol, die in der Inka-Mythologie als Geburtsort der Sonne gilt. Der See liegt auf 3800 Metern und ist damit das höchstgelegene kommerziell schiffbare Gewässer der Welt.
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