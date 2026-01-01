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Hacienda, Ecuador

Ecuador Landhotels vom Spezialisten

Historische Atmosphäre und unberührte Natur

Auf einer Reise durch Ecuador werden Sie vielen einladenden Landhotels begegnen. Unabhängig davon, in welcher Region Ecuadors Sie sich aufhalten, können Sie sich darauf verlassen, in Ihrer Nähe ein ansprechendes Hotel zu finden. Dies trifft auf das Andenhochland Ecuadors genauso zu wie auf die Gebiete des Landes, in denen der Dschungel dominiert. Sehr freundliches Personal und eine herausragende Küche mit einheimischen Spezialitäten und Delikatessen sind für Landhotels in Ecuador selbstverständlich, was Ihren Aufenthalt erholsam und entspannt macht.

Wenn Sie die Gastfreundschaft Ecuadors erleben möchten, setzen Sie sich gerne mit unseren Spezialisten in Verbindung. Lassen Sie sich noch heute ausgiebig beraten, um schon bald Ihre Reise ganz nach Ihren persönlichen Vorstellungen anzutreten!

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Ein Land mit Charme, der begeistert

Die oftmals in kolonialen Bauten untergebrachten Haciendas in Ecuador sind sehr einladend und gewähren häufig interessante Einblicke in die Kolonialzeit des Landes. Insbesondere die Hosteria Hacienda Pinsaqui ist historisch interessant, da dort einst ein Friedensvertrag mit dem Nachbarland Kolumbien geschlossen wurde. Zahlreiche Landhotels in Ecuador befinden sich im Umfeld aktiver Farmen und beherbergen Pferde, mit denen Sie Ausritte in die reizvolle Umgebung unternehmen können.

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