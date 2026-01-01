Ecuador Landhotels vom Spezialisten
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Ein Land mit Charme, der begeistert
Die oftmals in kolonialen Bauten untergebrachten Haciendas in Ecuador sind sehr einladend und gewähren häufig interessante Einblicke in die Kolonialzeit des Landes. Insbesondere die Hosteria Hacienda Pinsaqui ist historisch interessant, da dort einst ein Friedensvertrag mit dem Nachbarland Kolumbien geschlossen wurde. Zahlreiche Landhotels in Ecuador befinden sich im Umfeld aktiver Farmen und beherbergen Pferde, mit denen Sie Ausritte in die reizvolle Umgebung unternehmen können.
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