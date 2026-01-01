Geographisch ist es eines der kleineren Länder Südamerikas, wenn es um die Urlaubsmöglichkeiten geht, ist es jedoch ganz gross. Südamerikareisende schätzen an Ecuador die Naturlandschaften, wie sie schöner und vielfältiger nicht sein könnten. Naturfreunde zieht es zu den mystisch wirkenden Nebelwäldern rund um den Rio Nambillo oder in den Mindo Naturpark, während Erholungssuchende am Papallacta Pass in dem schönsten Thermalbad des Landes ein entspanntes Natur- und Wellnesserlebnis geniessen.

Kultur und Natur in schönster Harmonie erwarten Sie im idyllischen Tal von Guayallabamba, wo die Chochasqui Pyramiden aus präkolumbischer Zeit einen Eindruck von der einstigen Grösse und Bedeutung der Region geben.

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