Chile Weinreisen vom Spezialisten

Wenn Sie Wein lieben, sind Sie in Chile genau richtig. Denn dank vieler Weinbaugebiete ist Chile für Weinkenner ein sehr interessantes Land. Der wohl erste Wein Chiles wurde seinerzeit in der Stadt Copiapó auf dem Landgut des Spaniers Francisco de Aguirre de Meneses gekeltert. Dass das Land Chile über eine weit zurückreichende Weinbautradition verfügt, wird auch dadurch deutlich, dass bereits 1578 von dem legendären Freibeuter Francis Drake eine Weinladung aus Chile erbeutet wurde.

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