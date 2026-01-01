Chile Weinreisen vom Spezialisten
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Chiles Weinregionen
Ein Vergnügen für Weinliebhaber
Aufgrund seiner überragenden Qualität wird Wein aus Chile in der ganzen Welt sehr geschätzt. Eines der interessantesten Weinanbaugebiete ist das im Norden von Chile gelegene Elqui-Tal bei der Stadt Coquimbo. Diese Weinregion gilt als die nördlichste von ganz Chile und ist bekannt für einen sehr gut ausgebauten Cabernet Sauvignon, der hier im Valle de Elqui ideale Bedingungen vorfindet.
Egal, ob Sie während Ihrer Chile Rundreisen entlang den Hängen der Anden das Tal Valle Cachapoal oder das Tal Valle de Itata durchqueren, alle Weingüter sind sehr freundlich zu Besuchern und laden Sie gerne zu ausgedehnten Weindegustationen ein.
Im Rahmen von Chile Ferien können Sie herrliche Weine kennenlernen
Um der Seele des chilenischen Weins nahezukommen, ist es eine sehr gute Idee, der Ortschaft Curicó und dem umgebenden Tal Valle de Curicó einen ausgedehnten Besuch abzustatten. Denn in dieser Region von Chile wurde einst durch sehr aufwendige Modernisierungen der Grundstein für Erfolg von chilenischem Wein im Ausland gelegt. Ein weiteres Gebiet, welches den Weinbau in Chile massgeblich beeinflusst hat, befindet sich am Limari Fluss, in dessen Umgebung dank kalkhaltiger Böden sehr guter Weisswein gedeiht.
Chile Reisen sind für Weinfreunde ein schönes Erlebnis
In vielen Regionen von Chile spielt der Weinbau eine grosse Rolle. Selbst in der Nähe der Hauptstadt Santiago stehen die Rebstöcke dicht an dicht und machen Lust darauf, die weiteren Weinregionen des Landes zu erkunden. Von den zahlreichen Tälern, die sich voll und ganz dem Anbau von Wein verschrieben haben, sind zum Beispiel das Valle de Casablanca und das Valle Bio-Bio sehr sehenswert. Aber auch die Täler Valle Colchagua, Valle del Maipo, Valle del Maule, Valle des Aconcagua, Valle del Malleco und Valle de San Antonio sind immer ein lohnendes Ausflugsziel.
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