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Chilenisches Weingut, Chile

Chile Weinreisen vom Spezialisten

Ferien für Geniesser

Wenn Sie Wein lieben, sind Sie in Chile genau richtig. Denn dank vieler Weinbaugebiete ist Chile für Weinkenner ein sehr interessantes Land. Der wohl erste Wein Chiles wurde seinerzeit in der Stadt Copiapó auf dem Landgut des Spaniers Francisco de Aguirre de Meneses gekeltert. Dass das Land Chile über eine weit zurückreichende Weinbautradition verfügt, wird auch dadurch deutlich, dass bereits 1578 von dem legendären Freibeuter Francis Drake eine Weinladung aus Chile erbeutet wurde.

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität des Weinbaus in Chile und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, die gerne mit Ihnen gemeinsam Ihre individuelle Chile Mietwagenreise planen.

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Chiles Weinregionen

Ein Vergnügen für Weinliebhaber

Aufgrund seiner überragenden Qualität wird Wein aus Chile in der ganzen Welt sehr geschätzt. Eines der interessantesten Weinanbaugebiete ist das im Norden von Chile gelegene Elqui-Tal bei der Stadt Coquimbo. Diese Weinregion gilt als die nördlichste von ganz Chile und ist bekannt für einen sehr gut ausgebauten Cabernet Sauvignon, der hier im Valle de Elqui ideale Bedingungen vorfindet.

Egal, ob Sie während Ihrer Chile Rundreisen entlang den Hängen der Anden das Tal Valle Cachapoal oder das Tal Valle de Itata durchqueren, alle Weingüter sind sehr freundlich zu Besuchern und laden Sie gerne zu ausgedehnten Weindegustationen ein.

Im Rahmen von Chile Ferien können Sie herrliche Weine kennenlernen

Um der Seele des chilenischen Weins nahezukommen, ist es eine sehr gute Idee, der Ortschaft Curicó und dem umgebenden Tal Valle de Curicó einen ausgedehnten Besuch abzustatten. Denn in dieser Region von Chile wurde einst durch sehr aufwendige Modernisierungen der Grundstein für Erfolg von chilenischem Wein im Ausland gelegt. Ein weiteres Gebiet, welches den Weinbau in Chile massgeblich beeinflusst hat, befindet sich am Limari Fluss, in dessen Umgebung dank kalkhaltiger Böden sehr guter Weisswein gedeiht.

Chile Reisen sind für Weinfreunde ein schönes Erlebnis

In vielen Regionen von Chile spielt der Weinbau eine grosse Rolle. Selbst in der Nähe der Hauptstadt Santiago stehen die Rebstöcke dicht an dicht und machen Lust darauf, die weiteren Weinregionen des Landes zu erkunden. Von den zahlreichen Tälern, die sich voll und ganz dem Anbau von Wein verschrieben haben, sind zum Beispiel das Valle de Casablanca und das Valle Bio-Bio sehr sehenswert. Aber auch die Täler Valle Colchagua, Valle del Maipo, Valle del Maule, Valle des Aconcagua, Valle del Malleco und Valle de San Antonio sind immer ein lohnendes Ausflugsziel.

Honeymoon

In Chile können Sie einzigartige und romantische Flitterwochen verbringen

Natur Reisen

Eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt wartet in Chile

Osterinseln

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Trekkings

Ob zu Fuss oder auf dem Pferd, Chile können Sie auf unterschiedliche Arten erkunden

Weinregionen

Einzigartige Weine, welche Sie ausschliesslich in Chile finden

Reiseinformationen

Hier finden Sie alles rund um Ferien im aufregenden Chile

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