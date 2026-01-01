Guyanas Tierwelt
Guyanas – Das Zuhause von 900 Vogelarten
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Ein Paradies für Vogelliebhaber
Reisen zu 900 exotischen Vogelarten
Vogelliebhaber finden auf Guyanas Reisen ihr Paradies. Winzige Kolibris, farbig schillernde Flugkünstler, leben ebenso im tiefen Wald wie Harpyien. Diese Vögel mit dem runden Eulengesicht gelten als stärkste Greifvögel der Welt. Ihre Flügelspannweite beträgt bis zu zwei Metern. Prächtig anzusehen ist der auffällige, orange leuchtende Guyana-Klippenvogel, auch Tiefland-Felsenhahn oder von den Einheimischen "Cock of the Rocks" genannt. Er gilt als Glücksbringer. Viele Arten dieser vielgestaltigen Vogelwelt, beispielsweise der kleine Specht Veniliornis sanguineus, sind endemische Arten.
Sie kommen, wie auch einige Papageien, ausschliesslich hier vor. Die Dufresnes Amazone beispielsweise ist ein hübscher, grün gefiederter Vogel mit gelb-orangefarbener Stirn sowie blauem Ohr- und Nackenbereich.
Lassen Sie sich für Ihre Reisen von unseren erfahrenen Reiseexperten beraten. Sie kennen die beste Reisezeit für Beobachtungen in der faszinierenden Tier- und Pflanzenwelt Südamerikas.
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