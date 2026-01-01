Die Guyana-Regionen liegen an der nördlichen Atlantikküste des südamerikanischen Kontinents. Ihre Vegetation ist gekennzeichnet von üppigem, ursprünglichem Regenwald im Hochland und Savannen mit einer einzigartigen Tierwelt sowie schönen Stränden. Auf Guyanas Rundreisen durch die drei Länder Französisch Guyana, Suriname und den Staat Guyana können Vogelfreunde die reiche Vogelwelt bewundern. Mit etwas Glück und Geduld entdecken Sie während Ihrer Guyanas Ferien Tapire, Agutis, verschiedene Affenarten, Pakas, Ameisenbären, Gürteltiere sowie Riesenotter. Abenteuerlich ist allein die Vorstellung, dass der seltene Ozelot und der Jaguar hier durch den Dschungel streifen.

Übrigens, die scheuen, nachtaktiven Tapire gelten als lebende Fossilien, weil sie sich seit dem Eozän vor mehr als 30-Millionen Jahren kaum verändert haben. Auch Reptilien wie Schlangen und Kaimane, die über 4 Meter lang werden können, sowie unzählige beeindruckende Spinnen-, Insekten- und Amphibienarten kommen hier vor. Im Küstenbereich leben die seltenen Manatis (Seekühe) sowie Schildkröten und Delphine. Unser Spezialisten Team für Südamerika hält für Naturliebhaber wertvolle Tipps bereit.