Kolumbien Mietwagenrundreise vom Spezialisten
Kolumbien mit dem Auto entdecken
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Kolumbien auf Mietwagenrundreisen erleben
Kolumbien ist für Autofahrer verhältnismässig sicher. Das ist nicht selbstverständlich in Südamerika! Mit ein paar Grundkenntnissen der spanischen Sprachen kommen Sie hier gut durch. Das Strassennetz Kolumbiens ist zwar gut ausgebaut, aber Sie sollten sich auf einen suboptimalen Strassenzustand, sparsame Beschilderung und eine eigenwillige Fahrweise gefasst machen. Für Kolumbien Reisen wird empfohlen, dass Sie grundsätzlich nur tagsüber fahren und nachts nicht an der Strasse parken.
Kolumbien Reisen sind letzten Endes immer noch ein wenig Abenteuer! Übrigens brauchen Sie keinen Mietwagen zu buchen, wenn Sie eine Mietwagenrundreise durch Kolumbien unternehmen wollen – unsere Kolumbien Spezialisten kümmern sich auch darum.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Südamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen