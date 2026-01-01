Kolumbien auf Mietwagenrundreisen erleben

Kolumbien ist für Autofahrer verhältnismässig sicher. Das ist nicht selbstverständlich in Südamerika! Mit ein paar Grundkenntnissen der spanischen Sprachen kommen Sie hier gut durch. Das Strassennetz Kolumbiens ist zwar gut ausgebaut, aber Sie sollten sich auf einen suboptimalen Strassenzustand, sparsame Beschilderung und eine eigenwillige Fahrweise gefasst machen. Für Kolumbien Reisen wird empfohlen, dass Sie grundsätzlich nur tagsüber fahren und nachts nicht an der Strasse parken.

Kolumbien Reisen sind letzten Endes immer noch ein wenig Abenteuer! Übrigens brauchen Sie keinen Mietwagen zu buchen, wenn Sie eine Mietwagenrundreise durch Kolumbien unternehmen wollen – unsere Kolumbien Spezialisten kümmern sich auch darum.