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San Andres, Kolumbien

Kolumbien Mietwagenrundreise vom Spezialisten

Kolumbien mit dem Auto entdecken

Ruinen, koloniale Bauten, moderne Städte, Kaffeeplantagen und Indiomärkte – in Kolumbien gibt es unglaublich viel zu entdecken! Wissen Sie auf Reisen immer vorher, was Sie gerade fasziniert, wo Sie eventuell etwas länger bleiben möchten? Kolumbien Mietwagenrundreisen geben Ihnen genau die Zeit, die Sie benötigen. Ihre Route liegt zwar bereits vor, weil Ihre Hotels in Kolumbien gebucht sind – aber es bleibt immer genug Zeit, um hier noch ein wenig zu bummeln und dort noch einen Kaffee zu geniessen. Medellin, San Agustin und Popayan warten auf Sie! Lassen Sie sich Ihre Mietwagenrundreise durch Kolumbien von unseren Kolumbien Spezialisten nach Ihren Wünschen zusammenstellen.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Kolumbien auf Mietwagenrundreisen erleben

Kolumbien ist für Autofahrer verhältnismässig sicher. Das ist nicht selbstverständlich in Südamerika! Mit ein paar Grundkenntnissen der spanischen Sprachen kommen Sie hier gut durch. Das Strassennetz Kolumbiens ist zwar gut ausgebaut, aber Sie sollten sich auf einen suboptimalen Strassenzustand, sparsame Beschilderung und eine eigenwillige Fahrweise gefasst machen. Für Kolumbien Reisen wird empfohlen, dass Sie grundsätzlich nur tagsüber fahren und nachts nicht an der Strasse parken.

Kolumbien Reisen sind letzten Endes immer noch ein wenig Abenteuer! Übrigens brauchen Sie keinen Mietwagen zu buchen, wenn Sie eine Mietwagenrundreise durch Kolumbien unternehmen wollen – unsere Kolumbien Spezialisten kümmern sich auch darum.

Badeferien

Entspannen Sie in wunderschönen Hotels direkt an den Stränden Kolumbiens

Kaffeeplantagen

Die bekannten Kaffeeplantagen auf unseren Individualreisen entdecken

Kolonialstädte

Erkunden und entdecken Sie die einzigartigen Kolonialstädte in Kolumbien

Reiseinformationen

Hier erfahren Sie alles, was Sie über das Reiseland Kolumbien wissen müssen

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