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Schiffsreisen, Brasilien

Amazonas Kreuzfahrten vom Spezialisten

Den Amazonas auf dem Wasserweg entdecken

Amazonien ist ein faszinierendes Gebiet. Und Sie können dieses schöne Stück Erde vom komfortablen Schiff aus im Rahmen von Amazonas Kreuzfahrten erkunden! Der Dschungel bietet die Kulisse, die den weiten Fluss umgibt. Ein Fluss? Der Amazonas besteht aus vielen Flüssen, vielen kleinen Flussarmen, die sich trennen und wieder vereinen, Inseln bilden, die als Verkehrswege für die Einheimischen und die Touristen dienen. Ab Manaus erkunden Sie Wasser wie auch Regenwald auf Ihren Amazonas Reisen.

Dabei ist die Stadt mehr als nur der Startpunkt Ihrer Flusskreuzfahrten durch den Regenwald: Die Stadt hat eine beeindruckende Oper, historische Gebäude und ist kein verschlafenes Provinznest. Lassen Sie sich Ihre individuellen Brasilien Schiffsreisen doch gleich von unseren Amazonas Spezialisten zusammenstellen!

Icon map6 Tage
Flussfahrt Amazon Clipper Cruises / Amazonas River + Rio Negro
Preis auf Anfrage
ab/bis Manaus
Highlights: Unvergessliches Sonnenuntergang Erlebnis , Kanufahrt am Morgen um exotische Vögel zu beobachten ,...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map4 Tage
Flussfahrt Amazon Clipper Cruises / Rio Negro
Preis auf Anfrage
ab/bis Manaus
Highlights: Wanderung mit Naturführer im Regenwald, Einblick in das Leben der Ureinwohner, Mit Glück sehen Sie rosa...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map4 Tage
Flussfahrt Amazonas/Amazon Clipper Cruises
ab CHF 1520.– / pro Person
ab/bis Manaus
Highlights: Einzigartiges Reiseerlebnis , Kanufahrt am frühen Morgen , Erkundung des Regenwaldes
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map5 Tage
Iberostar / Rio Negro Programm
ab CHF 1375.– / pro Person
Highlights: Grosse Auswahl an Ausflugsmöglichkeiten in Lago Aracari, Mit Live-Musik den Abend auf dem Boot ausklingen...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map4 Tage
Iberostar / Rio Solimoes Programm
Preis auf Anfrage
ab/bis Manaus
Highlights: Wanderung im Gebiet Manacapuru-See, Mit Scheinwerfern ausgerüstet suchen Sie nach Alligatoren ,...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte

Die „grüne Hölle“ erleben?

Aus der Sicht der Abenteurer, die den Amazon im Laufe der letzten Jahrhunderte erschlossen, ist das riesige Flussgebiet vermutlich genau das: eine Hölle. Fauna und Flora sind hier so unglaublich reich, dass sich der Mensch klein und unbedeutend, sogar machtlos vorkommen muss. Ihr Starthafen liegt an der Mündung des Rio Negro und sieht jeden Tag ein wenig anders aus. Denn nicht einmal der Wasserspiegel ist hier konstant: Er ändert sich um bis zu 14 Meter.

Die Docks sind daher schwimmend angelegt. Vom Deck Ihres Kreuzfahrtschiffes aus beobachten Sie auf dem Weg durch die überwältigend grüne Landschaft Primaten, Sie lernen auf Ihren Amazonas Reisen das Leben der kleinen Dörfer am Ufer kennen. Lassen Sie sich am Abend von dem überaus farbgewaltigen Sonnenuntergang verzaubern und lauschen Sie den Geschichten Ihrer Führer an Bord!

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Reiseinformationen

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