Amazonas Kreuzfahrten vom Spezialisten

Amazonien ist ein faszinierendes Gebiet. Und Sie können dieses schöne Stück Erde vom komfortablen Schiff aus im Rahmen von Amazonas Kreuzfahrten erkunden! Der Dschungel bietet die Kulisse, die den weiten Fluss umgibt. Ein Fluss? Der Amazonas besteht aus vielen Flüssen, vielen kleinen Flussarmen, die sich trennen und wieder vereinen, Inseln bilden, die als Verkehrswege für die Einheimischen und die Touristen dienen. Ab Manaus erkunden Sie Wasser wie auch Regenwald auf Ihren Amazonas Reisen.

Dabei ist die Stadt mehr als nur der Startpunkt Ihrer Flusskreuzfahrten durch den Regenwald: Die Stadt hat eine beeindruckende Oper, historische Gebäude und ist kein verschlafenes Provinznest. Lassen Sie sich Ihre individuellen Brasilien Schiffsreisen doch gleich von unseren Amazonas Spezialisten zusammenstellen!