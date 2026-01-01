SF Lesereise Brasilien ab Zürich

1 . Tag Zürich - São Paulo Abends Direktflug von Zürich nach São Paulo.

2 . Tag São Paulo (F) Nach Ankunft in São Paulo Transfer zum Hotel. Anschliessend Stadtrundfahrt durch die grösste Metropole Südamerikas.

3 . Tag São Paulo - Nordpantanal (F, M, A) Transfer zum Flughafen und Inlandflug nach Cuiabá. Nach der Ankunft Weiterfahrt ins Nordpantanal, eines der bedeutendsten Feuchtgebiete der Erde und ein Paradies für Natur- und Tierbegeisterte.

4-6 . Tag Nordpantanal (F, M, A) Erleben Sie während drei Tagen die einzigartige Natur des Pantanal. Auf verschiedenen Ausflügen beobachten Sie die vielfältige Tierwelt dieses artenreichen Feuchtgebiets. Höhepunkt ist die spannende Jaguar-Flusssafari, bei der Sie Ausschau nach der grössten Raubkatze Südamerikas halten.

7 . Tag Nordpantanal - Rio de Janeiro (F, A) Fahrt zurück zum Flughafen und Flug nach Rio de Janeiro. Anschliessend Transfer zum Hotel.

8 . Tag Rio de Janeiro (F) Heute fahren Sie mit der Zahnradbahn durch den Tijuca-Nationalpark zur Christusstatue auf dem Corcovado und geniessen spektakuläre Ausblicke auf Rio de Janeiro. Anschliessend erhalten Sie bei einer «Carnival Experience» spannende Einblicke in die Welt der berühmten Sambaschulen inklusive Caipirinha-Verkostung.

9 . Tag Rio de Janeiro (F, A) Vormittags geht es auf den berühmten Zuckerhut, von dessen Gipfel sich einzigartige Panoramablicke über die Stadt eröffnen. Am Abend geniessen Sie ein stimmungsvolles Sonnenuntergangs-Picknick.

10 . Tag Rio de Janeiro (F, A) Tag zur freien Verfügung. Am Abend erwartet Sie eine spektakuläre Show mit brasilianischer Musik, Tanz, visueller Kunst und Abendessen.

11 . Tag Rio de Janeiro - Paraty (F) Fahrt entlang der Küste nach Paraty. Anschliessend Rundgang durch die koloniale Stadt.

12 . Tag Paraty (F, M) Heute entdecken Sie bei einer Schonerfahrt die traumhafte Inselwelt vor Paraty. Mehrere Stopps an idyllischen Inseln und Stränden bieten Gelegenheit zum Baden und Schnorcheln.

13 . Tag Paraty (F) Auf einer halbtägigen Jeep-Tour entdecken Sie die Umgebung von Paraty mit idyllischen Wasserfällen und einer traditionellen Cachaça-Destillerie.

14 . Tag Paraty (F) Tag zur freien Verfügung.

15 . Tag Paraty - Foz do Iguaçu (F) Fahrt zurück nach Rio de Janeiro und Flug nach Foz do Iguaçu. Anschliessend Transfer in Ihre Unterkunft.

16 . Tag Nationalpark Iguaçu (F) Heute erleben Sie die brasilianische Seite der beeindruckenden Iguaçu-Wasserfälle mit spektakulären Ausblicken auf das gewaltige Naturschauspiel.

17 . Tag Nationalpark Iguazú (Argentinien) (F, A) Heute erleben Sie die argentinische Seite der imposanten Iguazú-Wasserfälle aus nächster Nähe. Den Abschluss der Reise bildet ein gemeinsames Abschiedsessen.

18 . Tag Foz do Iguaçu - São Paulo - Zürich (F) Transfer zum Flughafen. Rückflug via São Paulo nach Zürich.

19 . Tag Zürich (F) Ankunft in der Schweiz. Individuelle Heimreise.