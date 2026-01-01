Beste Reisezeit für Chile
Von der Atacama bis Patagonien – 4300 Kilometer Klima
Klimatabelle Chile
Das Land erstreckt sich über 4300 Kilometer – ein Landesmittel sagt nichts aus. Die Tabelle zeigt Tageshöchstwerte von Norden nach Süden.
|Monat
|Atacama °C
|Santiago °C
|Puerto Natales °C
|Januar
|23
|30
|15
|Februar
|23
|29
|15
|März
|22
|27
|13
|April
|22
|23
|10
|Mai
|21
|18
|7
|Juni
|20
|15
|4
|Juli
|20
|15
|4
|August
|21
|17
|6
|September
|22
|19
|9
|Oktober
|23
|23
|11
|November
|23
|26
|13
|Dezember
|23
|29
|14
Patagonien: kurze Saison, beständiger Wind
Torres del Paine und die Region um El Calafate sind von November bis März am zugänglichsten. Die Tage sind dann sehr lang, im Dezember wird es erst gegen 22 Uhr dunkel. Was die Temperaturtabelle nicht zeigt: Der Wind erreicht im Frühsommer regelmässig 80 bis 100 Kilometer pro Stunde und macht 15 Grad wie 5 Grad wirken.
Im April und Mai färben sich die Südbuchenwälder, der Wind lässt nach und die Wege sind leerer – dafür schliessen erste Unterkünfte und Fährverbindungen werden dünner. Von Juni bis August ist der Nationalpark nur eingeschränkt zugänglich.
Reisezeit nach Region
Atacama: Ganzjährig bereisbar, mit stabilen 20 bis 23 Grad tagsüber und Frost in den Nächten. Der Sternenhimmel ist von April bis September am klarsten. Im Januar und Februar kann der Altiplano-Winter kurze Gewitter bringen.
Seenregion und Chiloé: Dezember bis März, sonst regenreich.
Santiago und Weinregion: Oktober bis Dezember sowie März bis April. Die Weinlese fällt in den März.
Osterinsel: Ganzjährig subtropisch mild, am trockensten von Dezember bis März.
Das hängt von der Region ab: Patagonien und die Seenregion von November bis März, die Atacama-Wüste ganzjährig, Santiago und die Weinregion im Frühling und Herbst. Das Land erstreckt sich über 4300 Kilometer.
November bis März. Die Tage sind dann sehr lang, im Dezember wird es erst gegen 22 Uhr dunkel. Rechnen Sie im Frühsommer mit Wind von 80 bis 100 Kilometern pro Stunde – das lässt 15 Grad wie 5 Grad wirken.
Ja. Die Tageswerte liegen stabil bei 20 bis 23 Grad, die Nächte bringen Frost. Der Sternenhimmel ist von April bis September am klarsten; im Januar und Februar kann der Altiplano-Winter kurze Gewitter bringen.
Im März. Die Weingüter im Maipo-, Colchagua- und Casablanca-Tal bieten dann Verkostungen und Ernteveranstaltungen an; Santiago ist in diesem Monat mit rund 27 Grad angenehm.
Ja. Im April und Mai färben sich die Südbuchenwälder, der Wind lässt nach und die Wege sind deutlich leerer. Dafür schliessen erste Unterkünfte und die Fährverbindungen werden dünner.
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