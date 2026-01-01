Patagonien: kurze Saison, beständiger Wind

Torres del Paine und die Region um El Calafate sind von November bis März am zugänglichsten. Die Tage sind dann sehr lang, im Dezember wird es erst gegen 22 Uhr dunkel. Was die Temperaturtabelle nicht zeigt: Der Wind erreicht im Frühsommer regelmässig 80 bis 100 Kilometer pro Stunde und macht 15 Grad wie 5 Grad wirken.

Im April und Mai färben sich die Südbuchenwälder, der Wind lässt nach und die Wege sind leerer – dafür schliessen erste Unterkünfte und Fährverbindungen werden dünner. Von Juni bis August ist der Nationalpark nur eingeschränkt zugänglich.