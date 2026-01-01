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Los Cardones Nationalpark, Argentinien

Argentinien Rundreisen vom Spezialisten

Bequem durch die weite Natur

Argentinien ist abwechslungsreich: Das grosse Land ganz im Süden Südamerikas lockt mit den gewaltigen Berggipfeln der Anden, die weiss im Sonnenlicht glitzern oder sich in den Wolken verbergen. Das längste Gebirge der Welt reicht von der Karibik bis herunter nach Feuerland und reicht mit den 6.959 Metern des Aconcagua wirklich bis in den Himmel! Aktive Vulkane, von dramatischen Winden umtoste Berggrate und herrliche Hochebenen locken.

Sie haben Lust bekommen? Folgen Sie dem Forscher Alexander von Humboldt auf seinen Südamerika Reisen, erkunden Sie Argentinien! Unsere Argentinien Spezialisten stellen Ihnen eine Rundreise durch Argentinien ab Buenos Aires nach Ihren Wünschen zusammen.

Kurzrundreisen 2 bis 7 Tage
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt
Längere Rundreisen 8 bis 25 Tage
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt
Länderübergreifende Rundreisen
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt

Pinguine, See-Elefanten und Seelöwen

Und noch vieles mehr auf einer Rundreise entdecken

Für all jene, die sich noch nie gut zwischen Städtereise und Wandertour, Urlaub am Meer oder Klettern in den Felsen entscheiden konnten, die Hochgebirge und Gletscher so faszinierend finden wie einen flachen See im romantischen Sonnenuntergang – für all diese Menschen wurde Argentinien geschaffen. Die Hauptstadt ist brummendes Leben und aufregende Geschäftigkeit, verzaubert Sie mit einem historischen Hafenviertel und ist Startpunkt Ihrer Argentinien Reisen. Von hier aus fliegen Sie vermutlich erst einmal: Die Halbinsel Waldes samt Naturreservat und Pinguinen, Seeelefanten und Seelöwen sehen Sie am besten aus der Luft.

Entdecken Sie den Moreno-Gletscher in Feuerland und geniessen Sie Ihren farbenfrohen Sonnenuntergang am Nahuel-Huapi-See! Ihre Rundreise findet mit der glitzernden Welt der schneebedeckten Andengipfel einen gebührenden Abschluss. Für noch mehr Drama sorgen die Wasserfälle von Iguazu.

Patagonien

Die Landschaft Patagoniens zeigt sich einzigartig, wundervoll und mystisch zugleich

Weinregionen

Geniessen Sie die besten Weine, die in Argentinien zu finden sind

Die Pampa

Eine der wohl ursprünglichsten Regionen in Argentinien ist die Pampa

Honeymoon

Romantische Flitterwochen im Land des Tangos geniessen

Aufregende Tierwelt

In Argentinien können Sie auf Tuchfühlung mit einer einzigartigen Tierwelt gehen

Reiseinformationen

Wenn Sie nach Argentinien reisen, sollten Sie diese wichtigen und zugleich auch nützlichen Tipps und Tricks beachten

Kataloge

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