Argentinien ist abwechslungsreich: Das grosse Land ganz im Süden Südamerikas lockt mit den gewaltigen Berggipfeln der Anden, die weiss im Sonnenlicht glitzern oder sich in den Wolken verbergen. Das längste Gebirge der Welt reicht von der Karibik bis herunter nach Feuerland und reicht mit den 6.959 Metern des Aconcagua wirklich bis in den Himmel! Aktive Vulkane, von dramatischen Winden umtoste Berggrate und herrliche Hochebenen locken.

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