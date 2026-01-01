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Boston

Boston Reisen

Ferien an der Ostküste der USA – vom Spezialisten

Die Metropole Boston an der Ostküste der USA ist eine der ältesten Städte der USA und durch die grosse Zahl von Einwanderern im 19. Jahrhundert in vielerlei Hinsicht sehr europäisch geprägt. Sie bietet viele Attraktionen wie den Freedom Trail, den Boston National Historical Park, diverse spannende Museen und mitreissende Musicals und Shows. Die ungezwungene Lebensart der Bostoner wird Ihnen sogleich ein Gefühl von Heimat geben, und Sie werden sich sofort wie zuhause fühlen.

Zudem ist Boston der ideale Ausgangspunkt, um die wunderschöne Natur und Landschaft Neuenglands zu erkunden. Die unglaubliche Farbenpracht des Indian Summer (im Spätherbst) macht jede Boston Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis. Unsere USA-Spezialisten kennen die Ostküste wie ihre eigene Westentasche – profitieren Sie von ihrem Know How und lassen Sie sich beraten!

The Liberty HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Boston
Das Hotel befindet sich im ehemaligen Charles Street Gefängnis, einem historischen Gebäude aus dem Jahr 1851, unweit...
XV Beacon HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 390.– / pro Person
Boston
Stilvoll und elegant eingerichtet, im historischen Stadtteil Beacon Hill im Bostoner Zentrum empfängt Sie dieses...
Hyatt Regency BostonHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 280.– / pro Person
Boston
Nur ungefähr 300 m vom Boston Common Park entfernt und nahe China Town gelegen. Das Hotel ist direkt mit dem Macy's...
Hotel AKA Boston CommonHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 260.– / pro Person
Boston
Das Boutiquehotel befindet sich an bevorzugter Lage unweit des Boston Common Parks und des Freedom Trails in der...
Eurostars The Boxer BostonHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Boston
Das Boutiquehotel befindet sich in der Innenstadt von Boston, unweit der U-Bahnstation North Station. Zum Stadtteil...
Royal Sonesta BostonHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 188.– / pro Person
Cambridge
Im Stadtteil Cambridge, direkt am Charles River, mit Blick auf die Boston Skyline gelegen. Einkaufsmöglichkeiten,...
Courtyard Downtown BostonHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 270.– / pro Person
Boston
Im Theaterviertel gelegen, ca. 200 Meter vom Boston Common entfernt. Die Sehenswürdigkeiten sind bequem zu Fuss...
AC Hotel by Marriott Boston DowntownHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Boston
Das Hotel befindet sich im Stadtteil South End. Zur U-Bahnstation Broadway sind es ca. 10 und zum Boston Common Park...
Wyndham Boston Beacon HillHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 250.– / pro Person
Boston
Im historischen Stadtteil von Beacon Hill gelegen, befindet sich das Hotel nur wenige Minuten von Sehenswürdigkeiten...
Staypineapple, A Delightful Hotel, S.E. BostonHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Boston
Im Stadtteil Back Bay gelegen. Zur gleichnamigen U-Bahnstation sind es ca. 5 Minuten und zum Boston Common Park ca....

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