Boston Reisen
Ferien an der Ostküste der USA – vom Spezialisten
The Liberty Hotel
Preis auf Anfrage
Boston
Das Hotel befindet sich im ehemaligen Charles Street Gefängnis, einem historischen Gebäude aus dem Jahr 1851, unweit...
XV Beacon Hotel
ab CHF 390.– / pro Person
Boston
Stilvoll und elegant eingerichtet, im historischen Stadtteil Beacon Hill im Bostoner Zentrum empfängt Sie dieses...
Hyatt Regency Boston
ab CHF 280.– / pro Person
Boston
Nur ungefähr 300 m vom Boston Common Park entfernt und nahe China Town gelegen. Das Hotel ist direkt mit dem Macy's...
Hotel AKA Boston Common
ab CHF 260.– / pro Person
Boston
Das Boutiquehotel befindet sich an bevorzugter Lage unweit des Boston Common Parks und des Freedom Trails in der...
Eurostars The Boxer Boston
Preis auf Anfrage
Boston
Das Boutiquehotel befindet sich in der Innenstadt von Boston, unweit der U-Bahnstation North Station. Zum Stadtteil...
Royal Sonesta Boston
ab CHF 188.– / pro Person
Cambridge
Im Stadtteil Cambridge, direkt am Charles River, mit Blick auf die Boston Skyline gelegen. Einkaufsmöglichkeiten,...
Courtyard Downtown Boston
ab CHF 270.– / pro Person
Boston
Im Theaterviertel gelegen, ca. 200 Meter vom Boston Common entfernt. Die Sehenswürdigkeiten sind bequem zu Fuss...
AC Hotel by Marriott Boston Downtown
Preis auf Anfrage
Boston
Das Hotel befindet sich im Stadtteil South End. Zur U-Bahnstation Broadway sind es ca. 10 und zum Boston Common Park...
Wyndham Boston Beacon Hill
ab CHF 250.– / pro Person
Boston
Im historischen Stadtteil von Beacon Hill gelegen, befindet sich das Hotel nur wenige Minuten von Sehenswürdigkeiten...
Staypineapple, A Delightful Hotel, S.E. Boston
Preis auf Anfrage
Boston
Im Stadtteil Back Bay gelegen. Zur gleichnamigen U-Bahnstation sind es ca. 5 Minuten und zum Boston Common Park ca....
Bahamas Ferien
Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.
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