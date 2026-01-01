Los Angeles Reisen
Hollywood und vieles mehr – vom Spezialisten
Beverly Wilshire (a Four Seasons Hotel)
Preis auf Anfrage
Beverly Hills
Direkt am Wilshire Boulevard, gegenüber dem Rodeo Drive gelegen. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich...
Shore Hotel
Preis auf Anfrage
Santa Monica
Nur durch die Ocean Avenue vom berühmten Santa Monica Beach getrennt, liegt dieses Designhotel wenige Schritte von...
The Huntley Santa Monica Beach Hotel
Preis auf Anfrage
Santa Monica
Im Herzen von Santa Monica und nur einen Block vom Strand entfernt sowie in Gehdistanz zum berühmten Santa Monica...
Viceroy Santa Monica
Preis auf Anfrage
Santa Monica
Das Boutiquehotel befindet sich nur einen Block vom Strand entfernt. Den Santa Monica Pier erreichen Sie in 15...
Hilton Santa Monica Hotel & Suites
Preis auf Anfrage
Santa Monica
Zum Santa Monica Pier und Strand sowie zur 3rd Street Promenade mit Geschäften und Restaurants sind es ca. 10 Minuten...
Hilton Los Angeles Airport
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Los Angeles
Das Hotel liegt ca. 3 Blocks vom Flughafen entfernt. Autovermietung und das Terminal sind in wenigen Fahrminuten...
Stile Downtown Los Angeles By Kasa
Preis auf Anfrage
Los Angeles
In Downtown Los Angeles im historischen United-Artists Gebäude gelegen. Zur U-Bahnstation 7th Street/Metro Center...
Loews Hollywood Hotel
Preis auf Anfrage
Hollywood
Das Erstklasshotel grenzt ans Dolby Theatre, in welchem jedes Jahr die Oscars vergeben werden und befindet sich somit...
W Hollywood
Preis auf Anfrage
Hollywood
Das Hotel liegt an einer der berühmtesten Kreuzungen der Welt, direkt am Walk of Fame, umgeben von Restaurants und...
Hotel Angeleno
Preis auf Anfrage
Hollywood
Das Hotel liegt unweit des Getty Centers im nördlichen Stadtteil von Brentwood an der Interstate 405. Von hier aus...
The Hollywood Roosevelt
Preis auf Anfrage
Hollywood
Das traditionsreiche Hotel liegt im Zentrum von Hollywood. Der Walk of Fame, das TCL Chinese Theatre und das Dolby...
The Sunset Tower Hotel
Preis auf Anfrage
Hollywood
Das Hotel aus dem Jahr 1929 ist ein architektonisches Wahrzeichen der Stadt und liegt direkt am berühmten Sunset...
Petit Ermitage
Preis auf Anfrage
Hollywood
Unweit des Santa Monica Boulevards gelegen, sind der Rodeo Drive und Beverly Hills in nur 10 Minuten mit dem Auto...
Marina del Rey Hotel
Preis auf Anfrage
Marina del Rey
Inmitten eines der grössten, künstlich angelegten Jachthafens gelegen. Diverse Restaurants und Geschäfte befinden...
The Garland
Preis auf Anfrage
Hollywood
Das Hotel in Nord Hollywood liegt in der Nähe der Universal Studios, NBC Studios und des Grauman's Chinese Theatre.
Hotel Maya a DoubleTree by Hilton Hotel
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Long Beach
Im Hafen von Long Beach, neben dem Kreuzfahrtenterminal und in Gehdistanz zur legendären RMS Queen Mary gelegen. Zum...
The Pierside Santa Monica
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Santa Monica
Zentral gelegen in Santa Monica, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt.
Ocean View Hotel Santa Monica
Preis auf Anfrage
Santa Monica
Zentral in Santa Monica gelegen, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt.
The Georgian Hotel
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Santa Monica
Das Hotel im Art Déco Stil liegt direkt an der Ocean Avenue. Der Strand befindet sich auf der gegenüberliegenden...
Los Angeles Airport Marriott
Preis auf Anfrage
Los Angeles
Unmittelbar beim Flughafen gelegenes Erstklasshotel. Die Autovermietungen und die Terminals sind in wenigen...
Hilton Garden Inn Hollywood
Preis auf Anfrage
Los Angeles
Die Unterkunft befindet sich im Herzen von Hollywood, nur zwei Blocks vom weltbekannten Walk of Fame und dem...
Hotel Erwin
Preis auf Anfrage
Venice Beach
Direkt am weltbekannten Venice Beach gelegen. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants befinden sich in der Umgebung....
Hilton Garden Inn Los Angeles/Hollywood
Preis auf Anfrage
Hollywood
Im Herzen von Hollywood, nur zwei Blocks vom weltbekannten Walk of Fame und dem Hollywood Boulevard entfernt.
Best Western Hollywood Plaza Inn
Preis auf Anfrage
Hollywood
Das Hotel befindet sich in West Hollywood und ist nur wenige Schritte von Attraktionen wie dem Walk of Fame oder dem...
Hotel MdR Marina del Rey – a Doubletree by Hilton
Preis auf Anfrage
Marina del Rey
Marina del Rey liegt zwischen dem Internationalen Flughafen von Los Angeles und Santa Monica. Zum Jachthafen sind es...
Hotel Atwater
Preis auf Anfrage
Long Beach
Das Hotel wurde 1920 eröffnet und liegt mitten im Herzen des hübschen Örtchens Avalon, nur ca. 200 Meter von der...
The Kinney
Preis auf Anfrage
Venice Beach
Das kultige Hotel befindet sich in der Nähe des Abbot Kinney Boulevards, einem lebendigen Ort bei Tag und Nacht mit...
Sheraton Universal Studios
Preis auf Anfrage
Los Angeles
Das Hotel liegt direkt neben dem Eingang der Universal Studios. Nach Hollywood mit dem Walk of Fame, TCL Chinese...
Level Downtown Los Angeles
Preis auf Anfrage
Los Angeles
Das Apartmenthotel befindet sich ca. 10 Gehminuten von der Metro Station 7th Street/ Metro Center entfernt, von...
Bahamas Ferien
Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.
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