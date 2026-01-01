Wenn Sie den Custer State Park betreten, können Sie ungefähr nachfühlen, wie sich die ersten Siedler hier gefühlt haben mussten. Grasbewachsene Flächen, lichte Wälder, rauschende Bäche, schroffe Felsen und mittendrin Pumas, Kojoten, Hirsche, Ziegen und mit 1500 Exemplaren eine der grössten Bisonherden der USA. So präsentiert sich Ihnen der Custer State Park. Sie finden hier eine natürliche Ursprünglichkeit wie Sie sie aus Cowboy-und Indianerfilmen kennen.

Sie können auf 3 Strassen den Park durchfahren und so die Schönheit dieser Landschaft gemütlich vom Auto aus bewundern, oder Sie erforschen den Park auf einem der vielen gut ausgeschilderten Wanderwege. Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne, den perfekten Aufenthalt im Custer State Park zu organisieren.