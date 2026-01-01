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Grand Canyon, USA

Grand Canyon Reisen vom Spezialisten

Der grösste Canyon der Welt

Während Jahrmillionen hat sich im Grand Canyon der Colorado River ins Gestein gefressen und so den grössten und beeindruckendsten Canyon der Welt geschaffen. Seit 1979 zum Unesco Weltnaturerbe zählend, zieht der Grand Canyon jährlich mehrere Millionen Besucher an und gehört somit zu einem der meistbesuchten Orte der Welt. Für einen Besuch im Grand Canyon gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Ob bei einem Helikopterflug, einer actionreichen Raftingtour auf dem Grund der Schlucht, bei einer gemütlichen Wanderung oder einem Ritt auf einem Maultier entlang des Randes oder tief ins Herz dieses gigantischen Naturwunders, der Grand Canyon beeindruckt und begeistert jeden Besucher.

Es gibt verschiedene Ausgangspunkte für die diversen Touren, wobei der South Rim Hauptanziehungspunkt für Besucher ist. Von hier aus hat man die spektakulärsten Ausblicke in den Canyon und hier befinden sich auch die meisten Hotels am Rand des Canyons. Tipps für Wanderwege und Unterkünfte erhalten Sie von unseren USA Reisespezialisten.

Under Canvas Grand CanyonHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 125.– / pro Person
Grand Canyon Nationalpark
Das schön gestaltete Camp befindet sich im kleinen Städtchen Valle, rund eine Stunde von Flagstaff entfernt. Der...
Squire Resort at the Grand Canyon BW Sig. Coll.Hotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Grand Canyon Nationalpark
Zentral in Tusayan gelegen, ca. 11 km vom Parkeingang entfernt. In der Umgebung befinden sich Restaurants und das...
Thunderbird LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Grand Canyon Nationalpark
Mitten im Nationalpark, direkt am Rand des Grand Canyons gelegen.
Bright Angel LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Grand Canyon Nationalpark
Zentral im Grand Canyon Village innerhalb des Parks und direkt am Rand des Canyons gelegen.
Yavapai Lodge WestHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Grand Canyon Nationalpark
Im Nationalpark gelegen, ca. 800 m vom Canyon-Rand entfernt. Das Hotel liegt neben dem Market Plaza mit...
Maswik Lodge NorthHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Grand Canyon Nationalpark
Die Unterkunft befindet sich im Zentrum des Nationalparks, im Grand Canyon Village. Der Rand des Canyons ist nur...
Yavapai Lodge EastHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Grand Canyon Nationalpark
Im Nationalpark, umgeben von der Natur, gelegen, ca. 800 m vom Canyon-Rand entfernt. Das Hotel liegt neben der Market...
Grand Canyon Lodge North RimHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Grand Canyon Nationalpark
Am abgelegenen Nordrand des Grand Canyons gelegen, ca. 20 km vom Nordeingang des Nationalparks entfernt.
Holiday Inn Express & SuitesHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Grand Canyon Nationalpark
Zentral in Tusayan gelegen, ca. 11 km vom Parkeingang entfernt. Restaurants und ein IMAX-Kino gibt es in der...

Lage und Charakter des Grand Canyon

Der Grand Canyon liegt im Norden Arizonas, wo sich der Colorado River über rund 450 Kilometer bis zu 1800 Meter tief ins Colorado-Plateau gegraben hat. Die meisten Gäste steuern den ganzjährig zugänglichen South Rim an, wo Aussichtspunkte, Wanderwege und Unterkünfte dicht beieinander liegen; der abgelegene North Rim ist nur etwa von Mitte Mai bis Mitte Oktober geöffnet und deutlich ruhiger.

Wer am Canyon übernachtet, statt nur für einen Fotostopp anzuhalten, erlebt die Schlucht in ihren stärksten Momenten: frühmorgens und bei Sonnenuntergang, wenn das Licht die Felsbänder in Rot- und Ockertöne taucht und die Tagesbesucher längst abgereist sind.

Beste Reisezeit und Anbindung

Frühling und Herbst sind die angenehmsten Jahreszeiten für Wanderungen. Der South Rim liegt auf über 2000 Metern: Im Sommer bleibt es am Rand erträglich, im Innern des Canyons wird es dagegen sehr heiss – Abstiege plant man dann auf die frühen Morgenstunden. Im Winter kann am Canyonrand Schnee liegen, was den Aussichtspunkten einen ganz eigenen Reiz verleiht.

Der Park ist ein klassischer Baustein jeder Mietwagenrundreise durch den Südwesten der USA: Von Las Vegas erreichen Sie den South Rim in rund viereinhalb Autostunden, und die Weiterfahrt zum Monument Valley oder zu weiteren Nationalparks fügt sich nahtlos an. Unsere USA-Spezialisten wissen, welche Etappen sich sinnvoll verbinden lassen und wo sich eine zweite Nacht lohnt.

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