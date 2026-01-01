Grand Canyon Reisen vom Spezialisten
Der grösste Canyon der Welt
Under Canvas Grand Canyon
ab CHF 125.– / pro Person
Grand Canyon Nationalpark
Das schön gestaltete Camp befindet sich im kleinen Städtchen Valle, rund eine Stunde von Flagstaff entfernt. Der...
Squire Resort at the Grand Canyon BW Sig. Coll.
Preis auf Anfrage
Grand Canyon Nationalpark
Zentral in Tusayan gelegen, ca. 11 km vom Parkeingang entfernt. In der Umgebung befinden sich Restaurants und das...
Thunderbird Lodge
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Grand Canyon Nationalpark
Mitten im Nationalpark, direkt am Rand des Grand Canyons gelegen.
Bright Angel Lodge
Preis auf Anfrage
Grand Canyon Nationalpark
Zentral im Grand Canyon Village innerhalb des Parks und direkt am Rand des Canyons gelegen.
Yavapai Lodge West
Preis auf Anfrage
Grand Canyon Nationalpark
Im Nationalpark gelegen, ca. 800 m vom Canyon-Rand entfernt. Das Hotel liegt neben dem Market Plaza mit...
Maswik Lodge North
Preis auf Anfrage
Grand Canyon Nationalpark
Die Unterkunft befindet sich im Zentrum des Nationalparks, im Grand Canyon Village. Der Rand des Canyons ist nur...
Yavapai Lodge East
Preis auf Anfrage
Grand Canyon Nationalpark
Im Nationalpark, umgeben von der Natur, gelegen, ca. 800 m vom Canyon-Rand entfernt. Das Hotel liegt neben der Market...
Grand Canyon Lodge North Rim
Preis auf Anfrage
Grand Canyon Nationalpark
Am abgelegenen Nordrand des Grand Canyons gelegen, ca. 20 km vom Nordeingang des Nationalparks entfernt.
Holiday Inn Express & Suites
Preis auf Anfrage
Grand Canyon Nationalpark
Zentral in Tusayan gelegen, ca. 11 km vom Parkeingang entfernt. Restaurants und ein IMAX-Kino gibt es in der...
Lage und Charakter des Grand Canyon
Der Grand Canyon liegt im Norden Arizonas, wo sich der Colorado River über rund 450 Kilometer bis zu 1800 Meter tief ins Colorado-Plateau gegraben hat. Die meisten Gäste steuern den ganzjährig zugänglichen South Rim an, wo Aussichtspunkte, Wanderwege und Unterkünfte dicht beieinander liegen; der abgelegene North Rim ist nur etwa von Mitte Mai bis Mitte Oktober geöffnet und deutlich ruhiger.
Wer am Canyon übernachtet, statt nur für einen Fotostopp anzuhalten, erlebt die Schlucht in ihren stärksten Momenten: frühmorgens und bei Sonnenuntergang, wenn das Licht die Felsbänder in Rot- und Ockertöne taucht und die Tagesbesucher längst abgereist sind.
Beste Reisezeit und Anbindung
Frühling und Herbst sind die angenehmsten Jahreszeiten für Wanderungen. Der South Rim liegt auf über 2000 Metern: Im Sommer bleibt es am Rand erträglich, im Innern des Canyons wird es dagegen sehr heiss – Abstiege plant man dann auf die frühen Morgenstunden. Im Winter kann am Canyonrand Schnee liegen, was den Aussichtspunkten einen ganz eigenen Reiz verleiht.
Der Park ist ein klassischer Baustein jeder Mietwagenrundreise durch den Südwesten der USA: Von Las Vegas erreichen Sie den South Rim in rund viereinhalb Autostunden, und die Weiterfahrt zum Monument Valley oder zu weiteren Nationalparks fügt sich nahtlos an. Unsere USA-Spezialisten wissen, welche Etappen sich sinnvoll verbinden lassen und wo sich eine zweite Nacht lohnt.
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