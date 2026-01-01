Phoenix Hotels: unsere Auswahl
Ferien zwischen rauen Bergen und kargen Wüsten
JW Marriott Scottsdale Camelback Inn Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Scottsdale
Dieses im spanischen Stil eingerichtete Resorthotel liegt zentral in Scottsdale, nur ca. 5 Fahrminuten vom Zentrum...
Hotel Valley Ho
Preis auf Anfrage
Scottsdale
Dieses moderne Hotel befindet sich in Old Town Scottsdale, nur wenige Gehminuten von zahlreichen Restaurants und...
Andaz Scottsdale Resort & Bungalows
Preis auf Anfrage
Scottsdale
Dieses schicke Boutiquehotel liegt ca. 10 Fahrminuten nördlich von Old Town Scottsdale.
The Scott Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Scottsdale
Dieses schicke Boutiquehotel liegt im Herzen von Scottsdale. Zum Flughafen von Phoenix sind es ca. 15 km. Die...
Boulders Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Scottsdale
Das Resort befindet sich ungefähr eine halbe Fahrstunde nördlich von Scottsdale, versteckt in den Ausläufern der...
Sonesta Suites Scottsdale Gainey Ranch
Preis auf Anfrage
Scottsdale
Am nördlichen Rand von Scottsdale gelegen. Scottsdale Old Town mit seinen Restaurants und Geschäften ist in knapp 10...
Marriott's Canyon Villas
Preis auf Anfrage
Phoenix
Am nördlichen Rand der Region Phoenix, im Ortsteil Desert Ridge, gelegen. Der Desert Ridge Marketplace mit...
The Phoenician
Preis auf Anfrage
Scottsdale
Am Hang des Wüstenberges Camelback Mountain liegt die weitläufige Hotelanlage des Golfhotel The Phoenician mit 643...
Grand Hyatt Scottsdale Resort
Preis auf Anfrage
Scottsdale
Hochaufragende Palmen und vielfältige Kakteen säumen die Pool-Landschaft, die in den Golfferien in Arizona jederzeit...
Bahamas Ferien
Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Amerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen