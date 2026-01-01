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Phoenix Reisen, USA

Phoenix Hotels: unsere Auswahl

Ferien zwischen rauen Bergen und kargen Wüsten

Die quirlige Stadt Phoenix steigt in der Beliebtheitsskala der US-Städte immer höher, und das aus gutem Grund. Das grosse kulturelle Angebot und die grosse Dichte an Sehenswürdigkeiten sowie die 300 Sonnentage pro Jahr machen die Stadt im «Valley of the Sun» zu einer beliebten Wohn- und Urlaubsdestination. Auch das reiche geschichtliche Erbe der Stadt und ihrer Umgebung ist ein wichtiger Aspekt jeder Phoenix Reise. Viele prähistorische Stätten, die es sich zu besuchen lohnt, oder auch das «Pueblo Grande Museum» mit dem «Cultural Park» zeugen von einer lebhaften Geschichte, welche noch bis heute nachhallt.

Wir kennen die besten Unterkünfte aus eigener Erfahrung, profitieren Sie von unserem Know how und lassen Sie sich von unserem USA Team beraten!

JW Marriott Scottsdale Camelback Inn Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Scottsdale
Dieses im spanischen Stil eingerichtete Resorthotel liegt zentral in Scottsdale, nur ca. 5 Fahrminuten vom Zentrum...
Hotel Valley HoHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Scottsdale
Dieses moderne Hotel befindet sich in Old Town Scottsdale, nur wenige Gehminuten von zahlreichen Restaurants und...
Andaz Scottsdale Resort & BungalowsHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Scottsdale
Dieses schicke Boutiquehotel liegt ca. 10 Fahrminuten nördlich von Old Town Scottsdale.
The Scott Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Scottsdale
Dieses schicke Boutiquehotel liegt im Herzen von Scottsdale. Zum Flughafen von Phoenix sind es ca. 15 km. Die...
Boulders Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Scottsdale
Das Resort befindet sich ungefähr eine halbe Fahrstunde nördlich von Scottsdale, versteckt in den Ausläufern der...
Sonesta Suites Scottsdale Gainey RanchHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Scottsdale
Am nördlichen Rand von Scottsdale gelegen. Scottsdale Old Town mit seinen Restaurants und Geschäften ist in knapp 10...
Marriott's Canyon VillasHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Phoenix
Am nördlichen Rand der Region Phoenix, im Ortsteil Desert Ridge, gelegen. Der Desert Ridge Marketplace mit...
The Phoenician
Preis auf Anfrage
Scottsdale
Am Hang des Wüstenberges Camelback Mountain liegt die weitläufige Hotelanlage des Golfhotel The Phoenician mit 643...
Grand Hyatt Scottsdale Resort
Preis auf Anfrage
Scottsdale
Hochaufragende Palmen und vielfältige Kakteen säumen die Pool-Landschaft, die in den Golfferien in Arizona jederzeit...

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