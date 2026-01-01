USA Städtereisen vom Spezialisten
City Trips in Amerika: Kultur, Shoppen und Sightseeing
Alaskas Panorama
ab CHF 2560.– / pro Person
ab Seward bis Fairbanks
Highlights: Panorama-Zugfahrt, Bootstour im Kenai Fjords Nationalpark, Tour in den Denali Nationalpark, Eindrückliche...
7 Tage / 6 Nächte
Geführte Bahnreise – USA Transkontinental
ab CHF 10660.– / pro Person
ab New York bis San Francisco
Highlights: Deutsch geführte Rundreise, Erleben Sie einige der Höhepunkte der USA
13 Tage / 12 Nächte
Individuelle Bahnreise - California Zephyr (Superior)
ab CHF 4490.– / pro Person
ab Chicago bis San Francisco
Highlights: Gemütliche Fahrt von Ost nach West, Die «High Mile City» Denver, Das Tor zum Westen – San Francisco
12 Tage / 11 Nächte
Individuelle Bahnreise - Canyon Spirit
ab CHF 1470.– / pro Person
ab Denver bis Salt Lake City
Highlights: Eindrückliche Canyon-Landschaften, Bergpanorama der Rocky Mountains, ERstklassiges Bahnerlebnis
12 Tage / 11 Nächte
Individuelle Bahnreise - Empire Builder
ab CHF 2445.– / pro Person
ab Seattle bis Chicago
Highlights: Seattle - wo Innovation und Natur zusammentreffen, Architektur-Metropole Chicago, Fahrt entlang einem...
11 Tage / 10 Nächte
Individuelle Bahnreise - Texas
ab CHF 2300.– / pro Person
ab Chicago bis Los Angeles
Highlights: Längste Bahnstrecke von Amtrak, Texas erleben, vielfältige Landschaften
13 Tage / 12 Nächte
Individuelle Bahnreise - USA trifft Kanada
ab CHF 1560.– / pro Person
ab New York bis Toronto
Highlights: Länderkombination, Naturwunder Niagarafälle, Pulsierende Metropolen
9 Tage / 8 Nächte
Individuelle Bahnreise – California Zephyr (Standard)
ab CHF 2360.– / pro Person
ab Chicago bis San Francisco
Highlights: Gemütliche Fahrt von Ost nach West, Die «High Mile City» Denver, Das Tor zum Westen – San Francisco
12 Tage / 11 Nächte
Individuelle Bahnreise – City of New Orleans
Preis auf Anfrage
ab Chicago bis New Orleans
Highlights: Auf den Spuren der Musik, Blues in Chicago, Soul in Memphis, Jazz in New Orleans
10 Tage / 9 Nächte
Individuelle Bahnreise – Städtekombination Ostküste
Preis auf Anfrage
ab Washington D.C. bis Boston
Highlights: Bequeme Reise von Stadt zu Stadt ohne Stress und Zeitverlust, Kurze Reisestrecken zwischen den Städten,...
11 Tage / 10 Nächte
Spezialisten-Team
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New York, Boston und Chicago
New York Städtereise – Kultur, Shoppen, Party, das ist Big Apple
New York ist eine der berühmtesten Städte der Welt und ein absolutes "must-see" für Städte Fans. Entdecken Sie die bunten Lichter des Times Square und erleben Sie das berühmte Viertel Brooklyn, schlendern Sie durch den Central Park und geniessen Sie ein köstliches Abendessen in einem schicken New Yorker Restaurant. Betrachten Sie die Freiheitsstatue und die Skyline vom Süden Manhattans vom Wasser aus – nehmen Sie die Fähre nach Staten Island ab Battery Park und geniessen Sie den unvergesslichen Blick.
Manhattan ist das Zentrum New Yorks. Weltberühmte Museen, grosse und kleine Theater, riesige Konzerthallten, Jazz Clubs - für jeden wird hier etwas geboten. Aber auch Brooklyn mit seinen roten Backstein-Wohnhäusern und Baumalleen ist einen Besuch wert. Kleine Shops, gemütliche Restaurants und unendliche viele Kultur begegnen Ihnen hier.
Boston Städtereise – der besondere Tipp unserer USA Spezialisten
Da Boston eine der ältesten Hafenstädte der USA ist, befinden sich hier viele historische Kolonialbauten und sehr sehenswerte architektonische Einflüsse. Mit dem Greenway-Park und dem Emerald Necklace Park verfügt Boston über sehr viele Grünflächen auf denen Bauernmärkte, Kleinkunst-Veranstaltungen, Sportangebote und Kultur in allen Facetten stattfinden. Und auf keinen Fall verpassen dürfen Sie den Freedom Trail, eine etwa vier Kilometer lange Besichtigungs-Route, die siebzehn historische Sehenswürdigkeiten in Boston verbindet.
Chicago – die Stadt, die Sie wie zuhause fühlen lässt
Chicago ist eine Stadt wie keine andere. Architektonische Wunder wie der Willis Tower, Museen von Weltklasse, dynamische Unterhaltung und eine preisgekrönte Restaurantszene, die man von einer der grössten Städte der Welt erwarten würde. Aber Chicago ist mehr als nur eine Grossstadt in den USA - gastfreundliche Einheimische, die integrativen Nachbarschaften und die Seele des Mittleren Westens machen Chicago wirklich zu der Stadt, die sich wie zu Hause fühlt. Erkunden Sie Chicago, folgen Sie den Spuren von Al Capone, schlendern Sie entlang des Michigan Sees und erleben Sie Chicago pur.
Für welche amerikanische Grossstadt Sie sich auch entscheiden, wir unterstützen Sie bei der Planung Ihrer Städtereise. Sie wollen mehr? Verbinden Sie einen Städteaufenthalt beispielsweise mit einer USA Mietwagenreise oder einer Rundreise. Oder die Kombination mit einer Kreuzfahrt ist sehr beliebt und zu empfehlen. Wir erstellen Ihnen dafür gern Ihr ganz individuelles Angebot. Kontaktieren Sie unser USA Expertenteam.
Bahamas Ferien
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