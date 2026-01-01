Aktivferien auf Hawaii
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Das Paradies für aktive Menschen
Hawaii Wandern, Trekken und Laufsport
Wanderer werden feststellen, dass die Trails und Wanderwege auf den verschiedenen Inseln nicht zu übertreffen sind, wenn es um atemberaubende Ausblicke und landschaftliche Schönheit geht. Die beste Reisezeit für Wandern auf Hawaii ist von April bis Juni. Selbst die schroffsten Stellen können normalerweise innerhalb einer Tageswanderung erkundet werden.
Bei der reinen Vielfalt gewinnt Hawaii (Big Island) mit Abstand. Neben einem aktiven Vulkan gibt es im Volcanoes Nationalpark auch dampfende Krater, Lavawüsten und Regenwälder. Wer eine grosse sportliche Herausforderung sucht, sollte eine Wanderung bei den beiden höchsten Vulkanen in Hawaii, Mauna Loa und Mauna Kea, einplanen. Beide Berge sind mehr als 4100 Meter hoch und garantieren damit einmalige Aussichtsmöglichkeiten. Der Kalalau Trail säumt die spektakulären Klippen der Napali Küste auf Kauai. Auf Oahu können Sie dem Gewusel von Honolulu in den Wäldern des Manoa- und Makiki-Tals entfliehen.
Hawaii Triathlon und Marathon
Zwar hat der Marathonlauf seine Wurzeln im antiken Griechenland. In Hawaii hat er aber sein spirituelles Zuhause gefunden, werden doch auf verschiedenen Inseln nicht nur die Originaldistanz als Elitewettkämpfe absolviert, auch Volksläufe verschiedener Distanzen erfreuen sich einer grossen Beliebtheit. Auch Gäste, die Aktivferien in Hawaii verbringen, sind herzlich eingeladen, an derartigen Anlässen mitzumachen. Ebenfalls fest mit Hawaii verbunden ist der Triathlon Sport.
So wird beispielsweise jedes Jahr die Ironman Weltmeisterschaft auf Hawaii ausgetragen. Aber auch für Hobby-Triathleten bieten sich auf verschiedenen Inseln perfekte Trainingsbedingungen zu Land und zu Wasser – mit garantiert spektakulärer Kulisse als Bonus.
Whale Watching, Schnorcheln und Tauchen
Jeden Winter wandern Tausende Buckelwale aus allen Regionen des Nordpazifiks in die flachen Küstengewässer vor den Inseln Hawaiis, um dort zu rasten und ihre Jungen zur Welt zu bringen. Rund um die hawaiianischen Inseln gibt es nationale Meeresschutzgebiete für Buckelwale. Walbeobachtungsfahrten sind besonders während der Hauptwanderungszeit beliebt und die beste Reisezeit für Wale beobachten ist von Januar bis März.
Die Westküste von Maui, die Ostküste von Lanai und die Südküste von Molokai sind die grössten Geburts- und Säugeplätze der grossen und friedlichen Meeresbewohner. Tauchen auf der Maui Hawaii Inseln ermöglicht Ihnen Tauchgänge mit flinken Mantarochen. Aber auch an der Westküste von Big Island und der Süd- und Nordküste von Kauai herrscht reges Treiben. Auf den Hauptinseln werden Walbeobachtungstouren angeboten und es gibt Gebiete, in denen man Wale von der Küste aus beobachten kann, unter anderem vom Hauptquartier des Schutzgebietes von Maui in Kihei aus.
Nach Hawaii zu kommen und nicht zu schnorcheln, ist wie den Eiffelturm zu besteigen und die Augen zu verschliessen. Eine der schönsten Unterwasserwelten auf diesem Planeten liegt Ihnen in Hawaii zu Füssen, oder vielmehr zu Flossen. Alles, was Sie benötigen, ist eine Maske, einen Schnorchel und ein paar Flossen, und schon gehören Ihnen die herrlichen Korallenriffe Hawaiis. Neben mehr als 500 Arten neonfarbener tropischer Fische können Sie gefährdete Meeresschildkröten, Mantarochen, Delfine und andere Bewohner der Tiefsee in ihrem natürlichen Element sehen.
In hawaiianischen Gewässern können Sie Schiffswracks und lange Lavaröhren betauchen, dem Gesang der Wale lauschen und Mantarochen sowie Haien von Angesicht zu Angesicht begegnen. Die Wassertemperaturen liegen das ganze Jahr über im Durchschnitt bei 24 bis 27 Grad, die Sicht ist in der Regel ideal. Regenfälle und starke Winde während der Wintermonate können die See allerdings aufwühlen und rauer machen. Auf allen Inseln in Hawaii gibt es Tauchbasen, die neben Leihmaterial auch Hawaii Ausflüge oder Ausbildungsmöglichkeiten anbieten: Die Inseln von Hawaii sind ein grossartiges marines Universum, um den Tauchsport zu erlernen.
Wassersport auf Hawaii
Der Surfsport wurde in Hawaii erfunden. Die Vorfahren der heutigen Bewohner nannten es he'e nalu oder «Wellengleiten». Im Hawaii des 21. Jahrhunderts ist Surfen sowohl ein Teil des Alltagslebens wie auch eine eigene Subkultur – vergleichbar mit Snowboarding in Europas alpinen Regionen. Die beste Reisezeit für Surfen auf Hawaii ist vom November bis März und die grössten Wellen rollen in diesen Monaten an den Nordufern der Inseln ein. Die sommerlichen Wellen, die an den Südufern brechen, sind kleiner und seltener und bieten ideale Möglichkeiten, um während den Aktivferien auf Hawaii diesen Sport zu erlernen.
Auf allen Hauptinseln gibt es gut ausgestattete Surfschulen; Surfunterricht und Brettverleih sind an fast jedem Touristenstrand mit reitbaren Wellen möglich.
Grandiose Küstenabschnitte und vorgelagerte kleine Inseln locken die Seekajakfahrer im ganzen Archipel. Zahllose Strände, Buchten und enge Taleinschnitte sind nur vom offenen Meer aus zugänglich. Eine grosse sportliche Herausforderung während Ihren Aktivferien auf Hawaii ist das Kajakfahren an der Napali Coast von Kauai – aber die Anstrengung wird Sie mit unvergesslichen Eindrücken entschädigen. Geführte Kajak-Touren beinhalten in der Regel eine Basisschulung.
Beim Stand Up Paddling steht man auf einem Surfbrett und beweget sich mit Hilfe eines Paddels über flaches Wasser. Dieser Sport erfordert Koordination, ist aber viel einfacher zu erlernen als normales Surfen. Wie wäre es, wenn Sie während Ihren Aktivferien auf Hawaii SUP ausprobieren würden? Sie werden SUP-Fans überall auf den Hauptinseln paddeln sehen, von flachen Meeresstränden und ruhigen Buchten bis hin zu Flachwasserflüssen. SUP Anbieter verleihen auf allen Hauptinseln die erforderliche Ausrüstung und vielerorts kann man während einem geführten SUP Ausflug eine Schnuppertour unternehmen.
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