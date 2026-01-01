Hawaii Reisen stehen für Abenteuer und Aktivferien mit einer perfekten Kombination für alle, die in ihren Ferien mehr als nur Strand, süsses Nichtstun und Sightseeing geniessen möchten. Der Inselstaat im Südpazifik bietet traumhafte Strände, kristallklares Wasser, aktive Vulkane, dichte tropische Regenwälder, hohe Berge und beeindruckende, dicht bewachsene Täler. Hinzu kommen Steilküsten, grossartige Schnorchel- und Tauchgebiete, Flüsse, Wasserfälle, fantastische Wanderrouten und Bike Trails.

Bei der ganzen Vielfalt schlägt das Herz von Outdoor Fans höher. Für Aktivferien gibt es keine schönere Kulisse und keinen besseren Spielplatz, denn kaum eine andere Urlaubsdestination hat so viel zu bieten wie die vielseitigen Inseln von Hawaii.

Sie möchten die facettenreiche Inselwelt aktiv erleben? Dann sind Bike-, Kayak-, Schnorchel- oder Tauch-Touren genau das richtige für Sie. Wie wäre es mit einer geführten Wanderung im weltberühmten Volcanoes Nationalpark oder einem Regenwald-Trekking? Während der Wintermonate statten grosse Herden verschiedener Walarten den hawaiianischen Inseln einen Besuch ab. Von November bis April tummeln sich beispielsweise Buckelwale vor den Küsten – eine Walbeobachtungs-Tour in kleinen Gruppen ist ein unvergessliches Erlebnis während Ihren Hawaii Ferien.

Egal ob zu Land, auf oder unter Wasser – wer Aktivferien mag, kommt auf Hawaii voll auf seine Kosten. Unsere USA-Spezialisten sind selbst aktiv unterwegs, wenn sie in Hawaii Ferien machen. Wir beraten Sie gern und stellen Ihnen massgeschneiderte Aktivferien zusammen.