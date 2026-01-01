Die Flugzeit in den Osten der USA beträgt je nach Route und gewählter Fluggesellschaft sieben bis zehn Stunden, an die Westküste elf bis dreizehn Stunden. Vor der Landung müssen im Flugzeug die Formulare für Einreise Zoll (Customs Declaration, Zollerklärung) ausgefüllt werden. Nach der Ankunft folgen Sie den Wegweisern Immigration für die Passkontrolle und danach Baggage Claim / Customs für die Gepäckentgegennahme und die anschliessende Zollkontrolle.

Nahe der Gepäckausgabe am Zielflughafen finden Sie an allen grösseren US-Flughäfen die Ground Transportation-Schalter und Schalter der Mietwagenfirmen. Taxis und kostenlose Shuttle-Busse zu den umliegenden Flughafenhotels finden Sie vor dem Terminalausgang. Nicht alle US-Flughäfen sind mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen. Günstig und einfach gelangen Sie mit Shuttle-Transfers zu jeder gewünschten Adresse im Stadtbereich (zum Beispiel «Super-Shuttle» für USD 15 bis 40).