Sicher, New York haben die meisten Reisenden auf dem Zettel, wenn sie ihren Trip in die USA planen. Ansonsten orientieren sie sich oftmals eher in Richtung Westen. Dabei haben Reisen im Nordosten der USA unheimlich viel zu bieten, von aufregenden Städten bis hin zu grossartigen Naturschauspielen. Allein auf die Küstenregion sollten Sie sich nicht beschränken – dadurch würde Ihnen doch einiges entgehen. Der Blick ins Landesinnere zeigt, dass dort zahlreiche Highlights auf Sie warten. Allzu fremd werden sich Reisende aus Europa im Nordosten der USA nicht fühlen, viele Städte versprühen ein beinahe schon europäisches Flair.

Auf einem Städtetrip darf die Stadt New York natürlich nicht fehlen. Der «Big Apple» zieht jährlich Millionen von Touristen aus aller Welt an. Philadelphia und Washington DC sind allein schon wegen ihrer Geschichte ebenfalls einen Besuch wert. Daneben locken verschiedene Nationalparks und Attraktionen im Osten der USA. Die Niagarafälle oder den Lake Placid etwa sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Und sollten Sie noch nach der perfekten Reisezeit suchen: Wenn sich das Laub im Herbst verfärbt, leuchten die Bäume in kraftvollen Rot-, Gelb- und Orangetönen.

Das beeindruckende Farbenspiel des Indian Summer sollten Sie unbedingt einmal vor Ort erlebt haben! Viele spannende Tipps zu Ihren Unterkünften, der Reisezeiten und Reiserouten haben unsere USA Reisespezialisten für Sie. Kontaktieren Sie uns und erhalten Sie wertvolle Informationen zu Ihrer individuellen Reiseroute im Osten der USA.