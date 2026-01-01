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Mesa Verde Nationalpark, USA

Ferien im Mesa Verde Nationalpark

Eine Reise in vergangene Zeiten

Der Mesa Verde Nationalpark besteht aus einem zerklüfteten und dicht bewaldeten Tafelberg, der sich 600 Meter über die umliegende Landschaft erhebt. Anders als bei den meisten übrigen Nationalparks der USA steht hier nicht die landschaftliche Schönheit im Vordergrund, obwohl diese überhaupt nicht zu verachten ist, sondern das geschichtliche und kulturelle Erbe der Region. Im Mesa Verde Nationalpark reisen Sie in der Geschichte zurück, in eine Zeit als hier die Anasazi heimisch waren und in ihren weltbekannten Felsendörfern ein vom Ackerbau geprägtes Leben führten.

Über 4000 archäologische Stätten sind im Park, der einzig zum Schutz dieses Vermächtnisses gegründet wurde, vorhanden und können teilweise auch besichtigt werden. Die Spezialisten von knecht reisen beraten Sie gerne bei der Planung Ihres Besuches im Mesa Verde Nationalpark. 

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