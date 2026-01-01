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Mietwagenrundreisen Florida, USA

Mietwagenrundreise Florida

Der sonnenreichste Staat der USA

Eine Mietwagenrundreise durch Florida bedeutet wunderschöne Strände, karibisches Feeling, leuchtend blaues Wasser, spannende Landschaften und vor allem Sonne pur! Sie bestimmen Ihr eigenes Tempo, mit dem Sie den Sunshine State erkunden möchten und stellen Ihre Route nach Lust und Laune gerne mit unserer Untersützung zusammen. Sie können diese im Vorfeld definieren und alle Hotels bereits buchen, oder Sie schauen vor Ort ganz spontan, wohin es Sie zieht.

Ob Sie den Strand von Clearwater Beach, welcher als schönster Strand in Florida ausgezeichnet wurde, die mystischen Everglades, die Vergnügungshauptstadt Orlando oder Key West, die Stadt die niemals schläft, ansteuern, eine Mietwagenrundreise durch Florida ist auf jeden Fall ein entspannendes Abenteuer. Fragen Sie unsere USA Spezialisten nach den besten Routen, gemütlichsten Hotels und sehenswertesten Highlights.

Icon map14 Tage
Beaches & Music
ab CHF 1880.– / pro Person
ab Tampa bis New Orleans
Highlights: Kultur und Kulinarik in Tampa, Der wenig entdeckte Panhandle, Kilometerlange, weisse Sandstrände,...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map17 Tage
Florida für Geniesser
ab CHF 1590.– / pro Person
ab/bis Miami
Highlights: Florida ausgiebig entdecken, Charmante Orte mit entspanntem Lebensgefühl, Traumstrände, Kombination aus...
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map14 Tage
Florida für Gross und Klein
ab CHF 1575.– / pro Person
ab Miami bis Tampa
Highlights: Die schönsten Strände für Familien, Gemütliches Reisetempo mit viel Zeit an den einzelnen Orten,...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map5 Tage
Tampa – Kultur, Genuss und Lebensfreude
ab CHF 499.– / pro Person
ab/bis Tampa
Highlights: Hochwertige Museen, Grosse Gastroszene für jeden Geschmack, Abwechslung pur
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map16 Tage
Vom Sunshine State ins Inselparadies
ab CHF 2950.– / pro Person
ab Tampa bis Miami
Highlights: Entspannung pur, Weisse, lange Stränke und karibisches Flair, Grosses Kulturangebot, Besuch bei den...
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte

Badeferien in den USA

Top Angebote an den schönsten Stränden in Nordamerika.

Bahamas Ferien

Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.

Familienferien USA

Kinderfreundliche Hotels und ideale Routen für Familien.

Freizeitparks USA

Fantastische Themenparks und atemberaubende Achterbahnen in Nordamerika.

Hawaii Reisen

Badeferien an weissen Sandstränden und «Island Hopping» auf facettenreichen Inseln.

Hochzeitsreisen USA

Ein Überblick zu Honeymoon-Ferien & Flitterwochen in den Staaten.

Nationalparks USA

Unberührte Vielfalt in über 60 Nationalparks und National Monuments.

Reiseinformationen

Einreisebestimmungen, beste Reisezeiten und Reisetipps zu Kultur, Land und Leuten.

Städtereisen USA

Die besten Metropolen in den Staaten für kurze und lange Shopping- und Sightseeing-Trips.

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