Mietwagenrundreise Florida
Der sonnenreichste Staat der USA
Beaches & Music
ab CHF 1880.– / pro Person
ab Tampa bis New Orleans
Highlights: Kultur und Kulinarik in Tampa, Der wenig entdeckte Panhandle, Kilometerlange, weisse Sandstrände,...
14 Tage / 13 Nächte
Florida für Geniesser
ab CHF 1590.– / pro Person
ab/bis Miami
Highlights: Florida ausgiebig entdecken, Charmante Orte mit entspanntem Lebensgefühl, Traumstrände, Kombination aus...
17 Tage / 16 Nächte
Florida für Gross und Klein
ab CHF 1575.– / pro Person
ab Miami bis Tampa
Highlights: Die schönsten Strände für Familien, Gemütliches Reisetempo mit viel Zeit an den einzelnen Orten,...
14 Tage / 13 Nächte
Tampa – Kultur, Genuss und Lebensfreude
ab CHF 499.– / pro Person
ab/bis Tampa
Highlights: Hochwertige Museen, Grosse Gastroszene für jeden Geschmack, Abwechslung pur
5 Tage / 4 Nächte
Vom Sunshine State ins Inselparadies
ab CHF 2950.– / pro Person
ab Tampa bis Miami
Highlights: Entspannung pur, Weisse, lange Stränke und karibisches Flair, Grosses Kulturangebot, Besuch bei den...
16 Tage / 15 Nächte
Bahamas Ferien
Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.
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