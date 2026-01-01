Eine Mietwagenrundreise durch Florida bedeutet wunderschöne Strände, karibisches Feeling, leuchtend blaues Wasser, spannende Landschaften und vor allem Sonne pur! Sie bestimmen Ihr eigenes Tempo, mit dem Sie den Sunshine State erkunden möchten und stellen Ihre Route nach Lust und Laune gerne mit unserer Untersützung zusammen. Sie können diese im Vorfeld definieren und alle Hotels bereits buchen, oder Sie schauen vor Ort ganz spontan, wohin es Sie zieht.

Ob Sie den Strand von Clearwater Beach, welcher als schönster Strand in Florida ausgezeichnet wurde, die mystischen Everglades, die Vergnügungshauptstadt Orlando oder Key West, die Stadt die niemals schläft, ansteuern, eine Mietwagenrundreise durch Florida ist auf jeden Fall ein entspannendes Abenteuer. Fragen Sie unsere USA Spezialisten nach den besten Routen, gemütlichsten Hotels und sehenswertesten Highlights.