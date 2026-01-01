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Zion Nationalpark, USA

Zion Nationalpark Reisen

Entdecken Sie die dramatischen Naturwunder des Zion

Die hoch aufragenden rot-weissen Klippen des Zion Canyons, eines der dramatischsten Naturwunder im Süden Utahs, ragen hoch über den Virgin River. Eine Wanderung flussabwärts durch die Narrows oder ein Blick hinter Angels Landing nach einem Aufstieg von 500 Metern ist in der Tat erstaunlich. Aber bei aller Ehrfurcht einflössenden Majestät birgt der Park auch noch andere zarte Schönheiten: weinende Felsen, winzige Grotten, hängende Gärten und Wiesen mit Mesa-Top-Wildblumen. Die üppige Vegetation und die geringe Höhe geben diesen herrlichen Felsformationen ein anderes Gefühl als man es in den kargen Parks im Osten findet.

Übernachten Sie direkt im Zion Nationalpark und erleben Sie diese Naturschauspiele ohne auf Öffnungszeiten zu achten. Unsere Spezialisten kennen die beste Unterkunft vor Ort.

Under Canvas ZionHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 165.– / pro Person
Zion National Park
Das wunderschöne Camp befindet sich direkt am Rande des Zion Nationalparks, eingebettet in traumhafte Landschaft. Bis...
Majestic View LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Springdale
Nur ca. 4.5 km vom Eingang des Zion Nationalparks entfernt, begrüsst Sie die schöne Lodge an idealer Lage und...
Zion Mountain RanchHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Mount Carmel
Umgeben von grosszügigen Ländereien befindet sich die Unterkunft beim Osteingang des Zion Nationalparks, ca. 4.5 km...
Pioneer LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Springdale
Die im Westernstil erbaute Lodge befindet sich in Springdale, ca. 3.5 km ausserhalb des Zion Nationalparks. Diverse...
Zion LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Springdale
Die Lodge befindet sich direkt im Nationalpark. Der Osteingang ist ca. 20 Kilometer und der Westeingang ca. 7...
Holiday Inn Express Zion NationalparkHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Springdale
Das Hotel liegt ca. 2.5 km vom Zion Nationalpark entfernt im Städtchen Springdale.

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