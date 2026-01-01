Die hoch aufragenden rot-weissen Klippen des Zion Canyons, eines der dramatischsten Naturwunder im Süden Utahs, ragen hoch über den Virgin River. Eine Wanderung flussabwärts durch die Narrows oder ein Blick hinter Angels Landing nach einem Aufstieg von 500 Metern ist in der Tat erstaunlich. Aber bei aller Ehrfurcht einflössenden Majestät birgt der Park auch noch andere zarte Schönheiten: weinende Felsen, winzige Grotten, hängende Gärten und Wiesen mit Mesa-Top-Wildblumen. Die üppige Vegetation und die geringe Höhe geben diesen herrlichen Felsformationen ein anderes Gefühl als man es in den kargen Parks im Osten findet.

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