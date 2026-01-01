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Mietwagenrundreisen USA Westen

Kalifornien Mietwagenrundreisen

Die Freiheit einer West-USA Selbstfahrertour

Gepäck verstauen, Cabrio-Dach runter, anschnallen und los geht’s! Während einer USA Mietwagenrundreise spüren Sie auf den Strassen entlang der «West-Coast» das Gefühl von Freiheit. erforschen Sie die Weiten des Westens auf einer Kalifornien Mietwagenrundreise. Entlang der Pazifikküste bietet Kalifornien unzählige, traumhafte Sandstrände und Weltstädte wie Los Angeles und San Francisco. Der einzigartige Nationalpark Yosemite ist ebenso eine Mietwagenrundreise wert wie die Nationalparks in umliegenden Bundestaaten: Yellowstone und Grand Canyon sind zwei der bekanntesten Nationalparks der USA.

Sie bestimmen die Route, wir kümmern uns um die Details bis alles perfekt zusammenpasst. Unsere USA Spezialisten sind selber passionierte Mietwagentouren-Fans, profitieren Sie von unserer Erfahrung im Westen der USA und wir planen gemeinsam mit Ihnen eine massgeschneiderten Roadtrip durch die Vereinigten Staaten!

Icon map16 Tage
Auf den Spuren des Wilden Westens
ab CHF 1975.– / pro Person
ab Denver bis Salt Lake City
Highlights: Bekannte und unbekannte Nationalparks, Unterschiedlichste Landschaften von den Rocky Mountains über die...
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map16 Tage
Best of Colorado & Utah
ab CHF 2240.– / pro Person
ab/bis Denver
Highlights: Die abwechslungsreiche, traumhafte Landschaft Colorados, Spektakuläre Nationalparks, Höhlen, Wein und...
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map16 Tage
Best of Pacific Northwest
ab CHF 2235.– / pro Person
ab/bis Seattle
Highlights: Der mystische Olympic Nationalpark, Die nördliche Pazifikküste, Möglichkeiten für Wanderungen und...
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map14 Tage
California Dreaming
ab CHF 1470.– / pro Person
ab San Francisco bis Las Vegas
Highlights: Küstenpanoramen entlang des Highway 1, Spannenden Städteerkundungen in San Francisco, Los Angeles, San...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map14 Tage
Der Westen für Gross und Klein
ab CHF 4290.– / pro Person
ab/bis Los Angeles
Highlights: Spass und Abenteuer für die ganze Familie, Freizeitparks und Strände, Abwechslung in spannenden...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map17 Tage
Hawaii für Gross und Klein
ab CHF 6210.– / pro Person
ab Los Angeles bis San Francisco
Highlights: Familienspass in den Universal Studios, Badevergnügen auf Hawaii, Vielseitiges San Francisco
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map18 Tage
Hawaii Island Hopping
ab CHF 2770.– / pro Person
ab Oahu bis Maui
Highlights: Entspannen am Waikiki Beach, Geschichtsträchtiges Pearl Harbor, Volcanoes Nationalpark, Waimea Canyon,...
Icon calendar18 Tage / 17 Nächte
Icon map15 Tage
Impressionen des Westens
ab CHF 1660.– / pro Person
ab/bis San Francisco
Highlights: Die Höhepunkte des Westens in kompakter Form, Spektakuläre Nationalparks, Die faszinierenden Metropolen...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map21 Tage
National Parks Discovery
Preis auf Anfrage
ab/bis Seattle
Highlights: Die traumhaften Nationalparks der Rocky Mountains, Sehr gute Chancen für Tierbeobachtungen, Viele...
Icon calendar21 Tage / 20 Nächte
Icon map22 Tage
Nationalparks der Rocky Mountains
ab CHF 3020.– / pro Person
ab/bis San Francisco
Highlights: Verschiedene Nationalparks im Nordwesten der USA , Viele landschaftliche Highlights entlang der Küste und...
Icon calendar22 Tage / 21 Nächte
Icon map16 Tage
Pacific Coast Explorer
ab CHF 2560.– / pro Person
ab Seattle bis Los Angeles
Highlights: Traumhafte Küstenlandschaften, Das Beste des Highway 1 in den USA, Der Redwood Nationalpark, Weinregion...
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map17 Tage
Rockies, Canyons und Geysire
ab CHF 2125.– / pro Person
ab Denver bis Las Vegas
Highlights: Faszinierende, vielfältige Nationalparks, Möglichkeiten für Tiersichtungen und Outdoor-Aktivitäten,...
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map18 Tage
Route 66 - West
ab CHF 1940.– / pro Person
ab Dallas bis Los Angeles
Highlights: Roadtrip auf der legendären Route 66, 6 verschiedene Bundesstaaten, Kultige Relikte, kleine Museen,...
Icon calendar18 Tage / 17 Nächte
Icon map17 Tage
Texas Explorer
ab CHF 2050.– / pro Person
ab New Orleans bis Dallas
Highlights: Eine Reise abseits der Touristenströme, Der einzigartige Texas-Charme, Spannende Städte mit...
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map22 Tage
The Great West
ab CHF 4185.– / pro Person
ab/bis Los Angeles
Highlights: Übernachtungen in hochwertigen und einzigartigen Unterkünften, Hervorragende Mischung aus Natur,...
Icon calendar22 Tage / 21 Nächte

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Unberührte Vielfalt in über 60 Nationalparks und National Monuments.

Reiseinformationen

Einreisebestimmungen, beste Reisezeiten und Reisetipps zu Kultur, Land und Leuten.

Städtereisen USA

Die besten Metropolen in den Staaten für kurze und lange Shopping- und Sightseeing-Trips.

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