Kalifornien Mietwagenrundreisen
Die Freiheit einer West-USA Selbstfahrertour
Auf den Spuren des Wilden Westens
ab CHF 1975.– / pro Person
ab Denver bis Salt Lake City
Highlights: Bekannte und unbekannte Nationalparks, Unterschiedlichste Landschaften von den Rocky Mountains über die...
16 Tage / 15 Nächte
Best of Colorado & Utah
ab CHF 2240.– / pro Person
ab/bis Denver
Highlights: Die abwechslungsreiche, traumhafte Landschaft Colorados, Spektakuläre Nationalparks, Höhlen, Wein und...
16 Tage / 15 Nächte
Best of Pacific Northwest
ab CHF 2235.– / pro Person
ab/bis Seattle
Highlights: Der mystische Olympic Nationalpark, Die nördliche Pazifikküste, Möglichkeiten für Wanderungen und...
16 Tage / 15 Nächte
California Dreaming
ab CHF 1470.– / pro Person
ab San Francisco bis Las Vegas
Highlights: Küstenpanoramen entlang des Highway 1, Spannenden Städteerkundungen in San Francisco, Los Angeles, San...
14 Tage / 13 Nächte
Der Westen für Gross und Klein
ab CHF 4290.– / pro Person
ab/bis Los Angeles
Highlights: Spass und Abenteuer für die ganze Familie, Freizeitparks und Strände, Abwechslung in spannenden...
14 Tage / 13 Nächte
Hawaii für Gross und Klein
ab CHF 6210.– / pro Person
ab Los Angeles bis San Francisco
Highlights: Familienspass in den Universal Studios, Badevergnügen auf Hawaii, Vielseitiges San Francisco
17 Tage / 16 Nächte
Hawaii Island Hopping
ab CHF 2770.– / pro Person
ab Oahu bis Maui
Highlights: Entspannen am Waikiki Beach, Geschichtsträchtiges Pearl Harbor, Volcanoes Nationalpark, Waimea Canyon,...
18 Tage / 17 Nächte
Impressionen des Westens
ab CHF 1660.– / pro Person
ab/bis San Francisco
Highlights: Die Höhepunkte des Westens in kompakter Form, Spektakuläre Nationalparks, Die faszinierenden Metropolen...
15 Tage / 14 Nächte
National Parks Discovery
Preis auf Anfrage
ab/bis Seattle
Highlights: Die traumhaften Nationalparks der Rocky Mountains, Sehr gute Chancen für Tierbeobachtungen, Viele...
21 Tage / 20 Nächte
Nationalparks der Rocky Mountains
ab CHF 3020.– / pro Person
ab/bis San Francisco
Highlights: Verschiedene Nationalparks im Nordwesten der USA , Viele landschaftliche Highlights entlang der Küste und...
22 Tage / 21 Nächte
Pacific Coast Explorer
ab CHF 2560.– / pro Person
ab Seattle bis Los Angeles
Highlights: Traumhafte Küstenlandschaften, Das Beste des Highway 1 in den USA, Der Redwood Nationalpark, Weinregion...
16 Tage / 15 Nächte
Rockies, Canyons und Geysire
ab CHF 2125.– / pro Person
ab Denver bis Las Vegas
Highlights: Faszinierende, vielfältige Nationalparks, Möglichkeiten für Tiersichtungen und Outdoor-Aktivitäten,...
17 Tage / 16 Nächte
Route 66 - West
ab CHF 1940.– / pro Person
ab Dallas bis Los Angeles
Highlights: Roadtrip auf der legendären Route 66, 6 verschiedene Bundesstaaten, Kultige Relikte, kleine Museen,...
18 Tage / 17 Nächte
Texas Explorer
ab CHF 2050.– / pro Person
ab New Orleans bis Dallas
Highlights: Eine Reise abseits der Touristenströme, Der einzigartige Texas-Charme, Spannende Städte mit...
17 Tage / 16 Nächte
The Great West
ab CHF 4185.– / pro Person
ab/bis Los Angeles
Highlights: Übernachtungen in hochwertigen und einzigartigen Unterkünften, Hervorragende Mischung aus Natur,...
22 Tage / 21 Nächte
Bahamas Ferien
Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.
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