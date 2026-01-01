Gepäck verstauen, Cabrio-Dach runter, anschnallen und los geht’s! Während einer USA Mietwagenrundreise spüren Sie auf den Strassen entlang der «West-Coast» das Gefühl von Freiheit. erforschen Sie die Weiten des Westens auf einer Kalifornien Mietwagenrundreise. Entlang der Pazifikküste bietet Kalifornien unzählige, traumhafte Sandstrände und Weltstädte wie Los Angeles und San Francisco. Der einzigartige Nationalpark Yosemite ist ebenso eine Mietwagenrundreise wert wie die Nationalparks in umliegenden Bundestaaten: Yellowstone und Grand Canyon sind zwei der bekanntesten Nationalparks der USA.

Sie bestimmen die Route, wir kümmern uns um die Details bis alles perfekt zusammenpasst. Unsere USA Spezialisten sind selber passionierte Mietwagentouren-Fans, profitieren Sie von unserer Erfahrung im Westen der USA und wir planen gemeinsam mit Ihnen eine massgeschneiderten Roadtrip durch die Vereinigten Staaten!