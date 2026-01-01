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Olympic Nationalpark, USA

Reisen in den Olympic Nationalpark

Ursprüngliche Naturgewalten und dichter Regenwald

Im äussersten Nordwesten der USA, westlich von Seattle auf der Olympic Halbinsel, liegt ein beinahe vergessener Nationalpark, der Olympic Nationalpark. Aufgrund seiner etwas abgeschiedenen Lage und des häufig feuchten Wetters kommen nicht so viele Besucher in den Park wie andernorts. Sie können den Park also ganz in Ruhe und fast für sich alleine geniessen. Er besteht aus drei gewaltigen Naturlandschaften, welche jede für sich seinen ganz eigenen Reiz versprüht. Einerseits die wilde und zerklüftete Küstenlinie, andererseits dichter und feuchter Regenwald und zu guter Letzt mächtige, schneebedeckte Gipfel.

Es gibt in jeder der drei Regionen unzählige Highlights und Sehenswürdigkeiten, die zu Fuss oder teilweise auch mit dem Auto besucht werden können. Profitieren Sie von der Erfahrung unserer Spezialisten, welche gerne zusammen mit Ihnen einen unvergesslichen Besuch im Park planen.

Lake Quinault LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Quinault
Der Olympic Nationalpark liegt im Nordwesten des Bundesstaates Washington. Die feuchte Luft, die milden Temperaturen...
Lake Crescent LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Port Angeles
Ca. 32 Kilometer von Port Angeles, direkt am Ufer des Lake Crescent gelegene Lodge. Perfekter Ausgangspunkt für...

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