Amerika Zugreisen vom Spezialisten

So funktioniert Bahnfahren in den USA

Den Personenfernverkehr betreibt Amtrak, die nationale Bahngesellschaft der USA. Ihr Netz verbindet die grossen Metropolen und erschliesst unterwegs auch viele kleinere Orte im Landesinneren. Anders als in der Schweiz verkehren die langen Überlandzüge auf den meisten Strecken nur einmal täglich – eine frühzeitige Buchung gehört deshalb zur Planung. Wichtig für Ihre Entscheidung: Der Zug ist in Amerika kein Mittel, um möglichst schnell von A nach B zu kommen, sondern eine eigene Reiseform. Wer die Fahrzeit als Teil der Ferien versteht, ist hier richtig.

Die klassischen Langstreckenrouten

Mehrere Strecken haben sich als Klassiker etabliert. Sie sind mit Übernachtung an Bord unterwegs und durchqueren sehr unterschiedliche Landschaftsräume:

California Zephyr – von Chicago in die Bay Area von San Francisco, quer über die Rocky Mountains und durch die Sierra Nevada.

– von Chicago in die Bay Area von San Francisco, quer über die Rocky Mountains und durch die Sierra Nevada. Coast Starlight – zwischen Seattle und Los Angeles, abschnittsweise direkt der Pazifikküste entlang.

– zwischen Seattle und Los Angeles, abschnittsweise direkt der Pazifikküste entlang. Empire Builder – von Chicago in den pazifischen Nordwesten nach Seattle oder Portland, vorbei am Glacier National Park.

– von Chicago in den pazifischen Nordwesten nach Seattle oder Portland, vorbei am Glacier National Park. Southwest Chief – von Chicago nach Los Angeles durch den Südwesten mit seinen Wüsten- und Canyonlandschaften.

Für kürzere Etappen eignet sich vor allem der Nordostkorridor: Dort verkehren die Züge mehrmals täglich, die Distanzen zwischen den Städten sind überschaubar, und Sie steigen jeweils mitten im Zentrum ein und aus.

Sitzplatz oder Schlafabteil: der Komfort an Bord

Für Tagesetappen genügt der reguläre Sitzwagen mit viel Beinfreiheit. Auf Nachtstrecken empfehlen wir ein Schlafabteil: Zur Wahl stehen kompakte Abteile für ein bis zwei Personen sowie grössere Kategorien, je nach Zug mit eigener Nasszelle. Die Langstreckenzüge führen zudem einen Speisewagen und Aussichtswagen mit grossen Panoramafenstern – dort verbringen Sie die landschaftlich schönsten Abschnitte.

Für wen eignet sich eine Amerika Zugreise?

Eine Bahnreise passt zu Ihnen, wenn Sie nicht selbst am Steuer sitzen möchten, das Reisetempo bewusst drosseln wollen oder mehrere weit auseinanderliegende Regionen ohne Inlandflüge verbinden möchten. Auch Alleinreisende schätzen die unkomplizierte Art, unterwegs mit anderen Gästen ins Gespräch zu kommen.

In der Praxis planen wir Zugreisen meist als Baustein: einige Tage Stadtaufenthalt am Ausgangsort, die Bahnetappe als Kernstück, anschliessend eine Mietwagenrundreise oder ein Aufenthalt in einem Nationalpark. So kombinieren Sie die entspannte Anreise auf Schienen mit der Flexibilität vor Ort. Unten finden Sie eine Auswahl an Bahnreise-Angeboten – gerne stellen wir daraus Ihre individuelle Route zusammen.