Amerika Zugreisen vom Spezialisten
Geniessen Sie Ihre Ferien mit Bahnreisen in Amerika
So funktioniert Bahnfahren in den USA
Den Personenfernverkehr betreibt Amtrak, die nationale Bahngesellschaft der USA. Ihr Netz verbindet die grossen Metropolen und erschliesst unterwegs auch viele kleinere Orte im Landesinneren. Anders als in der Schweiz verkehren die langen Überlandzüge auf den meisten Strecken nur einmal täglich – eine frühzeitige Buchung gehört deshalb zur Planung. Wichtig für Ihre Entscheidung: Der Zug ist in Amerika kein Mittel, um möglichst schnell von A nach B zu kommen, sondern eine eigene Reiseform. Wer die Fahrzeit als Teil der Ferien versteht, ist hier richtig.
Die klassischen Langstreckenrouten
Mehrere Strecken haben sich als Klassiker etabliert. Sie sind mit Übernachtung an Bord unterwegs und durchqueren sehr unterschiedliche Landschaftsräume:
- California Zephyr – von Chicago in die Bay Area von San Francisco, quer über die Rocky Mountains und durch die Sierra Nevada.
- Coast Starlight – zwischen Seattle und Los Angeles, abschnittsweise direkt der Pazifikküste entlang.
- Empire Builder – von Chicago in den pazifischen Nordwesten nach Seattle oder Portland, vorbei am Glacier National Park.
- Southwest Chief – von Chicago nach Los Angeles durch den Südwesten mit seinen Wüsten- und Canyonlandschaften.
Für kürzere Etappen eignet sich vor allem der Nordostkorridor: Dort verkehren die Züge mehrmals täglich, die Distanzen zwischen den Städten sind überschaubar, und Sie steigen jeweils mitten im Zentrum ein und aus.
Sitzplatz oder Schlafabteil: der Komfort an Bord
Für Tagesetappen genügt der reguläre Sitzwagen mit viel Beinfreiheit. Auf Nachtstrecken empfehlen wir ein Schlafabteil: Zur Wahl stehen kompakte Abteile für ein bis zwei Personen sowie grössere Kategorien, je nach Zug mit eigener Nasszelle. Die Langstreckenzüge führen zudem einen Speisewagen und Aussichtswagen mit grossen Panoramafenstern – dort verbringen Sie die landschaftlich schönsten Abschnitte.
Für wen eignet sich eine Amerika Zugreise?
Eine Bahnreise passt zu Ihnen, wenn Sie nicht selbst am Steuer sitzen möchten, das Reisetempo bewusst drosseln wollen oder mehrere weit auseinanderliegende Regionen ohne Inlandflüge verbinden möchten. Auch Alleinreisende schätzen die unkomplizierte Art, unterwegs mit anderen Gästen ins Gespräch zu kommen.
In der Praxis planen wir Zugreisen meist als Baustein: einige Tage Stadtaufenthalt am Ausgangsort, die Bahnetappe als Kernstück, anschliessend eine Mietwagenrundreise oder ein Aufenthalt in einem Nationalpark. So kombinieren Sie die entspannte Anreise auf Schienen mit der Flexibilität vor Ort. Unten finden Sie eine Auswahl an Bahnreise-Angeboten – gerne stellen wir daraus Ihre individuelle Route zusammen.
Alaskas Panorama
ab CHF 2560.– / pro Person
ab Seward bis Fairbanks
Highlights: Panorama-Zugfahrt, Bootstour im Kenai Fjords Nationalpark, Tour in den Denali Nationalpark, Eindrückliche...
7 Tage / 6 Nächte
Geführte Bahnreise – USA Transkontinental
ab CHF 10660.– / pro Person
ab New York bis San Francisco
Highlights: Deutsch geführte Rundreise, Erleben Sie einige der Höhepunkte der USA
13 Tage / 12 Nächte
Individuelle Bahnreise - California Zephyr (Superior)
ab CHF 4490.– / pro Person
ab Chicago bis San Francisco
Highlights: Gemütliche Fahrt von Ost nach West, Die «High Mile City» Denver, Das Tor zum Westen – San Francisco
12 Tage / 11 Nächte
Individuelle Bahnreise - Canyon Spirit
ab CHF 1470.– / pro Person
ab Denver bis Salt Lake City
Highlights: Eindrückliche Canyon-Landschaften, Bergpanorama der Rocky Mountains, ERstklassiges Bahnerlebnis
12 Tage / 11 Nächte
Individuelle Bahnreise - Empire Builder
ab CHF 2445.– / pro Person
ab Seattle bis Chicago
Highlights: Seattle - wo Innovation und Natur zusammentreffen, Architektur-Metropole Chicago, Fahrt entlang einem...
11 Tage / 10 Nächte
Individuelle Bahnreise - Texas
ab CHF 2300.– / pro Person
ab Chicago bis Los Angeles
Highlights: Längste Bahnstrecke von Amtrak, Texas erleben, vielfältige Landschaften
13 Tage / 12 Nächte
Individuelle Bahnreise - USA trifft Kanada
ab CHF 1560.– / pro Person
ab New York bis Toronto
Highlights: Länderkombination, Naturwunder Niagarafälle, Pulsierende Metropolen
9 Tage / 8 Nächte
Individuelle Bahnreise – California Zephyr (Standard)
ab CHF 2360.– / pro Person
ab Chicago bis San Francisco
Highlights: Gemütliche Fahrt von Ost nach West, Die «High Mile City» Denver, Das Tor zum Westen – San Francisco
12 Tage / 11 Nächte
Individuelle Bahnreise – City of New Orleans
Preis auf Anfrage
ab Chicago bis New Orleans
Highlights: Auf den Spuren der Musik, Blues in Chicago, Soul in Memphis, Jazz in New Orleans
10 Tage / 9 Nächte
Individuelle Bahnreise – Städtekombination Ostküste
Preis auf Anfrage
ab Washington D.C. bis Boston
Highlights: Bequeme Reise von Stadt zu Stadt ohne Stress und Zeitverlust, Kurze Reisestrecken zwischen den Städten,...
11 Tage / 10 Nächte
Nostalgisch, romantisch, entschleunigend – entdecken Sie die USA auf Schienen
Eine entspannte Zugfahrt macht Ihre USA-Reise zu einem ganz besonderen Erlebnis. Lassen Sie sich von Amtrak komfortabel durch atemberaubende Landschaften chauffieren – vorbei an majestätischen Bergen, endlosen Prärien und pulsierenden Metropolen. Ob als Verbindung zwischen zwei Städten oder als zentrales Highlight Ihrer Reise: Eine Bahnreise durch die USA bedeutet Entschleunigung, Abenteuer und unvergessliche Momente. Geniessen Sie die wechselnden Landschaften bequem aus Ihrem Fenster und lassen Sie sich von der Schönheit des amerikanischen Westens verzaubern.
Erleben Sie den unvergleichlichen Charme und die pulsierende Energie auf dieser Reise mit dem Zug "City of New Orleans". Starten Sie Ihre Bahnreise in der dynamischen Metropole Chicago und begeben Sie sich auf eine musikalische Reise nach Memphis, wo Sie mehr über die Erfolgsgeschichten berühmter Musiker wie Elvis Presley, B.B. King und Carl Perkins erfahren. Erleben Sie die Musik an der bekannten Beale Street. Weiter geht es in die faszinierende Stadt New Orleans, wo Sie den mitreissenden Jazz und die bunte Lebensfreude der Stadt spüren werden.
Die beste Art und Weise, die Städte entlang der Ostküste der USA zu erkunden: Washington D.C., Philadelphia, New York und Boston lassen sich bequem mit dem Zug bereisen. Tauchen Sie ein in die reiche Geschichte der USA und die pulsierenden Metropolen. Diese Reise bietet Ihnen die perfekte Mischung aus Kultur, Geschichte und modernem Stadtleben. Lehnen Sie sich zurück und geniessen Sie die Fahrt.
Geniessen Sie den Komfort, lehnen Sie sich zurück und beobachten Sie, wie die Welt an Ihnen vorbeizieht – Ihr Abenteuer auf Schienen beginnt hier!
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