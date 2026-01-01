Hawai’i Ferien vom Spezialisten
The Place. The People. The Hawaiin Islands
Oʻahu– das tropische Herz von Hawai’i
Wer Grossstadtflair und Neonlicht sucht, trifft in Honolulu auf das Gewusel einer typisch amerikanischen Grossstadt – allerdings grosszügig gespickt mit Südseeflair. Die glitzernde Stadt und der weltberühmte Waikīkī Beach heissen Besucher mit entspannter Lebensfreude willkommen. Dreiviertel der hawaiianischen Bevölkerung leben auf der Insel Oahu. Hier begegnen sich polynesische Kultur und modernen Alltag. Dieser kunterbunte Mix von Kulturen, Sprachen und Bräuchen zieht Gäste aus aller Welt magisch an.
Maui – die Zauberinsel im Naturparadies
Die zweitgrösste Insel Hawaiis ist ein wahres Outdoor-Paradies: Mountainbiken durch Bambuswälder oder Wandern entlang von Lavaströmen, Wellenreiten vor der Küste und Schnorcheln in fischreichen Korallenriffen – sportliche Ambitionen kennen hier keine Grenzen. Vom Gipfel des mächtigen Vulkankegels Haleakalā aus geniessen Reisende einen unvergesslichen Sonnenaufgang, während andere beim Kajakfahren in der Makena Bay Buckelwale aus nächster Nähe bestaunen können. Maui gilt auch als Gemüsegarten Hawaiis, werden doch auf der Insel im grossen Stil tropische Früchte und wohlschmeckendes Gemüse angebaut.
Kauaʻi - unberührte Natur auf der Garteninsel
Smaragdgrüne, dichtbewachsene Berghänge, schroffe Canyons aus rotem Felsen, tosende Wasserfälle, kristallklares Meer und atemberaubende Strände. Im Nordwesten liegt die umwerfende Nā Pali Coast, die zu den meistfotografierten Küstenabschnitten Hawaiis zählt. Die Menschen auf der Insel leben im hier und heute, aber sie bewahren den natürlichen Schatz ihrer Tropeninsel. Laut Gesetz ist kein Gebäude höher als eine Kokospalme, und anders als auf anderen hawaiianischen Inseln kann man das Eiland nicht auf einer durchgehenden Küstenstrasse umrunden. Wer in Kauai Ferien macht, bringt Zeit und Gelassenheit mit.
Island of Hawaiʻi – die Abenteuerinsel
Island of Hawaiʻi auch bekannt als Big Island ist die grösste aller Inseln und eignet sich wunderbar als Startpunkt für ein tropisches Island Hopping. Auf gemächlichen Nebenstrassen entdecken Sie die vielseitige Insel und bestaunen schwarze, weisse und sogar grüne Sandstrände. Sie reisen am Fuss majestätischer Vulkanberge, durch dichte tropische Vegetation und entlang traumhafter Küstenlandschaften. Die Inselhauptstadt Hilo ist Ausgangspunkt für Ausflüge zum berühmten Volcanoes Nationalpark und den Nani Maui Orchideengärten. Der Vulkan Mauna Kea ist mit 4205 Metern der höchste Berg des Bundesstaats.
Molokaʻi – die Naturinsel
Molokaʻi bezaubert mit unberührter Natur, authentischer polynesischer Kultur, weswegen die Insel auch den Spitznamen ‘the friendly isle’ trägt. Die Gemütlichkeit der Kultur überträgt sich zugleich auf die Reisenden, die sich schon kurz nach Ankunft dem gemächlichen lokalen Rhythmus der Einheimischen anpassen. Wer in seinen Ferien auf Molokaʻi am kilometerlangen Pāpōhaku Beach spaziert, hat meist lange Strandabschnitte für sich ganz allein. Ziehen Sie hingegen ungestörte Natur vor, sollte eine Wanderungen im Kalaupapa Nationalpark nicht fehlen.
Lāna’i – die Luxusinsel
Lāna’i die zentralste aller Hawai’i-Inseln bietet an einem klaren Tag die Sicht auf fünf weitere hawaiianische Inseln. Mit etwas mehr als 3000 Einwohnern ist sie auch die am dünnsten besiedelste der Hauptinseln. Wohlhabende Reisende aus aller Welt mit hohen Ansprüchen finden hier exklusive Luxushotels, ausgefallene Resorts und Golfplätze. Für Schnorchler ist Hulopoe Bay ein Muss, aber auch ein Picknick hoch über Puʻupehe (Sweetheart Rock) ist unvergesslich. Wer ins Inselinnere vorstösst, findet aber auf Lāna’i verwunschene, kleine Naturparadiese abseits der Hauptrouten.
Ferien auf den hawaiianischen Inseln
Erleben Sie vielfältige Inselferien mit den Spezialisten
Die vielbesungene Schönheit der Südsee ist in der hawaiianischen Inselwelt besonders farbenfroh. Die kontrastreichen Inseln des US-Bundesstaates sind wie betörend schöne und an einer Schnur aufgerollte Perlen. Einmal einen Sonnenauf- oder -untergang vom Gipfel des Vulkans Haleakalā auf Maui zu erleben, im kristallklaren Queens Bath Felspool auf Kaua’i zu schwimmen, die bunte Unterwasserwelt vor der Küste von Lāna’i beim Schnorcheln zu entdecken oder an einem grossen Festessen in Honolulu herzerwärmende polynesische Gastfreundschaft zu erleben, all dies und noch viel mehr gehört zu Ferien auf Hawai’i.
Die facettenreichen Inseln sind ein riesengrosser Abenteuerspielplatz. Wie in alten Zeiten spielt sich auch heute das Leben meist im Freien ab; für Reisende ebenso wie für die Bewohner der Inselgruppe.
Ob beim Strandlaufen, Wandern im Volcanoes Nationalpark auf der Island of Hawaiʻi, beim Surfen, Schwimmen oder einem Picknick mit der ‘Ohana’, der grossen Familie und dem Freundeskreis; alles findet auch dank des angenehm warmen Wetters meist draussen statt. Die Vielseitigkeit Hawai’is entdecken Sie vor allem beim ‘Island Hopping’, einer Kombination mehrerer Inseln in einer Reise. Lassen Sie sich von unseren USA-Spezialisten Ihr massgeschneidertes Hawai’i Angebot ausarbeiten!
Aktive Vulkane: vom Mauna Loa in den Volcanoes National Park
Hawaii verdankt seine Existenz dem Feuer aus dem Erdinneren: Jede Insel des Archipels ist vulkanischen Ursprungs und erzählt ihr eigenes Kapitel dieser Entstehungsgeschichte. Am eindrücklichsten erleben Sie die gewaltigen Naturkräfte im Hawaiʻi Volcanoes National Park auf der Island of Hawaiʻi: Der Kīlauea zählt zu den aktivsten Vulkanen der Welt, gleich daneben erhebt sich der mächtige Mauna Loa, einer der grössten aktiven Vulkane der Erde. Auf gut markierten Wegen wandern Sie über erkaltete Lavafelder, durch üppig grünen Farnwald und vorbei an dampfenden Kratern – ein Naturschauspiel, das Sie so nirgendwo sonst in den USA erleben.
Geschichtsinteressierte begeben sich auf die Spuren von James Cook: Der britische Seefahrer erreichte die Inselgruppe 1778 als erster Europäer und machte sie in Europa bekannt. Seit 1959 bilden die Hawaii Inseln den 50. us-amerikanischen Bundesstaat – und wirken doch wie eine eigene Welt mitten im Pazifik.
Diamond Head, Hula-Tanz und gelebte Traditionen
Zu unvergesslichen Hawaii Ferien gehört die Begegnung mit der polynesischen Kultur. Der Hula-Tanz ist dabei weit mehr als Folklore: Mit fliessenden Bewegungen, Gesang und Trommelklängen erzählen Tänzerinnen und Tänzer Geschichten von Göttern, Naturgewalten und Liebe. Bei einem traditionellen Luau-Festessen erleben Sie diese jahrhundertealte Kunst hautnah – begleitet von Ukulele-Klängen und Spezialitäten aus dem Erdofen. Sportlich Aktive erklimmen auf Oʻahu den Diamond Head: Der markante Kraterkegel oberhalb von Waikīkī belohnt den kurzen Aufstieg mit einer grandiosen Aussicht über Honolulu, den Pazifik und die Südküste der Insel.
Nach dem Stadterlebnis locken einige Tage Badeferien in einem Strandresort – jede Insel des Archipels hat dabei ihren ganz eigenen Rhythmus, vom lebhaften Oʻahu bis zum stillen Molokaʻi.
Dank des ganzjährig milden Klimas sind Hawaii Ferien in jeder Jahreszeit ein Erlebnis; in den Wintermonaten lassen sich vor den Küsten zudem Buckelwale beobachten. Unsere Spezialisten kennen die Hawaii Inseln aus eigener Erfahrung und stellen Ihnen gerne Ihre massgeschneiderte Inselkombination zusammen.
Weitere Informationen für Ihre Hawaii Reise
Ausführliche Inselporträts von Oahu bis Lanai sowie Tipps zu Anreise und bester Reisezeit finden Sie auf unserer Seite Hawaii Ferien. Praktische Hinweise für die Reisevorbereitung haben unsere Spezialisten in den Hawaii Reisetipps zusammengestellt.
Die hawaiianischen Inseln im Einzelnen
Sechs Inseln sind für Besucher erschlossen, und sie unterscheiden sich stärker voneinander als ihre gemeinsame Postadresse vermuten lässt.
Oahu: Honolulu, Waikiki und die North Shore
Auf Oahu leben zwei Drittel der Bevölkerung. Waikiki bietet Hotels, Restaurants und einen Stadtstrand mit Blick auf den Diamond Head; im Norden brechen an der North Shore im Winter die grossen Wellen, an denen die Weltelite surft. Pearl Harbor mit dem USS-Arizona-Memorial gehört für viele zum Pflichtprogramm.
Maui: Road to Hana und Haleakalā
Die Küstenstrasse nach Hana windet sich über 600 Kurven und 50 Brücken durch Regenwald und an Wasserfällen vorbei. Im Zentrum erhebt sich der Haleakalā auf 3055 Meter; die Fahrt zum Sonnenaufgang über dem Krater ist reservierungspflichtig. Zwischen Dezember und April ziehen Buckelwale durch die Meerenge vor der Westküste.
Big Island: Vulkane und Sternenhimmel
Auf der grössten Insel liegt der Hawaiʻi-Volcanoes-Nationalpark mit dem aktiven Kīlauea. Der Mauna Kea trägt auf 4207 Metern eines der bedeutendsten Observatorien der Welt; vom Besucherzentrum auf 2800 Metern ist der Sternenhimmel auch ohne Teleskop aussergewöhnlich. Punaluʻu hat einen schwarzen Lavastrand, an dem Meeresschildkröten ruhen.
Kauai: Nā Pali und Waimea
Die älteste der Hauptinseln ist die grünste. Die Steilküste Nā Pali lässt sich nur per Boot, Helikopter oder auf dem anspruchsvollen Kalalau Trail erleben. Im Landesinneren schneidet der Waimea Canyon eine über tausend Meter tiefe Schlucht in rotes Gestein.
Anreise, Inselhopping und beste Reisezeit
Hawaii liegt weit – die Reise dorthin und zwischen den Inseln bestimmt die Planung stärker als das Wetter.
Anreise ab der Schweiz
Gereist wird mit einem Umstieg an der amerikanischen Westküste, meist über Los Angeles, San Francisco oder Seattle. Die reine Flugzeit liegt bei rund 18 bis 20 Stunden, die Zeitverschiebung beträgt zwölf Stunden. Ein Stopover in Kalifornien bricht die Strecke sinnvoll und ist oft ohne Aufpreis möglich.
Zwischen den Inseln
Inlandsflüge verbinden alle Hauptinseln in 30 bis 50 Minuten und verkehren im Halbstundentakt. Fähren gibt es praktisch keine. Für eine sinnvolle Kombination sollten Sie pro Insel mindestens vier Nächte einplanen – zwei Inseln in zwei Wochen sind ein guter Rahmen, drei werden hektisch.
Wann Sie reisen sollten
Hawaii ist ganzjährig bereisbar; die Temperaturen liegen konstant zwischen 24 und 30 Grad. Von April bis Oktober ist es trockener, von November bis März fällt mehr Regen – vor allem an den Nordostseiten der Inseln. Die Walsaison dauert von Dezember bis April, die grossen Wellen an der North Shore rollen zwischen November und Februar.
Häufige Fragen zu Hawaii Ferien
Oahu bietet Stadt, Strand und Geschichte mit Honolulu und Pearl Harbor. Maui verbindet Küstenstrasse, Vulkankrater und Walbeobachtung. Big Island steht für aktive Vulkane und Sternenhimmel, Kauai für die grünste Landschaft mit Nā Pali und Waimea Canyon.
Mit einem Umstieg an der US-Westküste rund 18 bis 20 Stunden reine Flugzeit, die Zeitverschiebung beträgt zwölf Stunden. Ein Stopover in Kalifornien bricht die Strecke sinnvoll und ist häufig ohne Aufpreis möglich.
Hawaii ist ganzjährig bereisbar bei konstant 24 bis 30 Grad. Von April bis Oktober ist es trockener. Die Walsaison dauert von Dezember bis April, die grossen Wellen an der North Shore rollen zwischen November und Februar.
Pro Insel sollten Sie mindestens vier Nächte einplanen. Zwei Inseln in zwei Wochen sind ein guter Rahmen, drei werden hektisch. Inlandsflüge verbinden alle Hauptinseln in 30 bis 50 Minuten.
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