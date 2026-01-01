Die Verkehrsregeln entsprechen in den USA weitestgehend jenen in Europa. Die Schilder sind in der Regel gut verständlich. Die meisten amerikanischen Verkehrsschilder enthalten ebenfalls die Anordnung, z.B. „No Turn On Red“ oder Hinweise wie „Right Lane Ends“ etc. Die wichtigsten Besonderheiten im Strassenverkehr sind folgende:

4 Stopp-Schilder (4-way stopp) an einer Kreuzung bedeuten, dass die Reihenfolge gilt, in der an der Kreuzung angekommen wird, d.h. der Fahrer, welcher zuerst ankam, darf als Erster wieder anfahren.

Schulbussen ist immer Vorrecht in allen Fahrsituationen zu geben. Wenn ein Schulbus hält und blinkt sowie das „Stopp“-Schild auf der linken Seite ausgefahren wird, darf der Bus nicht überholt werden. Bei nicht-richtungsgetrennten Strassen muss auch der Gegenverkehr anhalten.

Rechtsabbiegen an roten Ampeln ist in den meisten Staaten erlaubt. Es gibt aber Einschränkungen, welche mit einem Schild: „No Turn on Red“ (= nicht rechts abbiegen bei Rot) signalisiert sind. Beim Rechtsabbiegen bei Rot gilt die Stopp-Regel; alle anderen Verkehrsteilnehmer und Fussgänger haben Vortritt.

Die Höchstgeschwindigkeit beträgt auf den Landstrassen in der Regel 55 Meilen/h (ca. 88 km/h), in Ortschaften 35 Meilen/h (ca. 50 km/h). Auf den Autobahnen gilt je nach Staat 55 - 75 Meilen/h (ca. 105-120 km/h).

Unfälle sind dank der langsameren und rücksichtsvolleren Fahrweise in den USA selten. Sollte es dennoch einmal passieren, benachrichtigen Sie bitte unverzüglich die Autovermietung und fragen nach, ob ein Polizeirapport notwendig ist. Sollte Ihr Mietwagen infolge einer Panne stehen bleiben, so öffnen Sie die Motorhaube, schalten die Warnblinker ein und warten auf Hilfe. Die Strassen werden regelmässig patrouilliert. Teilweise sind die Strassen mit Notrufsäulen ausgestattet. Valet-Parking: In vielen Einkaufszentren, Restaurants und vor allem Hotels wird ein Parkier-Service, ein sogenannter Valet-Service, angeboten.

Dieser Service ist meist kostenpflichtig. Halten Sie etwas Kleingeld (ca. USD 1.- bis 5.-) als Trinkgeld für den Valet - Attendant bereit und lassen Sie keine Wertgegenstände oder Dokumente im Fahrzeug.