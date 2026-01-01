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Lake Powell Nationalpark, USA

Reisen an den Lake Powell

Eine künstliche Oase inmitten karger Landschaft

1966 wurde der Glen Canyon Dam eröffnet, welcher den Colorado River staute, und danach dauerte es 17 Jahre bis der Lake Powell vollständig gefüllt war. Heute ist er der zweitgrösste künstliche See der USA ein beliebtes Urlaubsziel. Er wird von hochaufragenden Sandsteinfelsen eingerahmt und es bieten sich unzählige Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten am und um den See herum. Wie wäre es zum Beispiel mit einer rasanten Schnellbootfahrt über das tiefblaue Wasser? Oder mit einer gemütlichen Erkundungstour in die vielen verwinkelten Seitenarme auf einem Hausboot?

Sie können auch mit einer geführten Tour das Rainbow Bridge National Monument, den grössten natürlichen Felsbogen der Erde und Heiligtum der Navajo Indianer, besuchen oder an einer Fototour zum nahegelegen Antelope Canyon teilnehmen. Es gibt unzählige Möglichkeiten den See und die nahe Umgebung zu erkunden. Fragen Sie unsere Spezialisten nach den besten und spannendsten Freizeit- und Ausflugstipps!

Lake Powell Resort & MarinaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
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Ca. 9 Kilometer nördlich von Page, direkt am Ufer des Lake Powell gelegen.
Best Western Plus at Lake PowellHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Zentral in Page gelegenes Hotel. Diverse Restaurants in der Umgebung.

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