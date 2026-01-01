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Houston Reisen

Houston Reisen

Die grösste Stadt in Texas vom Spezialisten

«Houston, wir haben ein Problem», eines der bekanntesten (Film-) Zitate aus der Raumfahrt trifft auf eine Houston Reise aber ganz und gar nicht zu. Denn gänzlich problemlos können Sie Ihre Ferien in Houston geniessen und diese grossartige Stadt im eigenen Tempo erkunden. Kunst, Kultur und eine lebhafte Gastronomie machen Houston zu einem vorzüglichen Reiseziel. Bekannt ist Houston nicht zuletzt auch, wie oben erwähnt, durch das Space Center Houston, das Besucherzentrum des Astronautenausbildungs- und Flugkontrollzentrums der NASA.

Wir kennen die besten Unterkünfte aus eigener Erfahrung, profitieren Sie von unserem Know how und lassen Sie sich von unserem USA Team beraten!

The Westin GalleriaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Houston
In Downtown gelegenes Erstklasshotel, nur wenige Gehminuten entfernt vom Convention-Center, Museums-Viertel und von...
Westin Houston DowntownHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Houston
Das Erstklasshotel liegt in Downtown Houston beim Convention Center. Restaurants, Geschäfte, öffentlicher Nahverkehr...
Houston Marriott West Loop by The GalleriaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Houston
Das sich über 13 Stockwerke erstreckende Hotel befindet sich in der Nähe des Einkaufszentrums Galleria in Uptown...

Badeferien in den USA

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