USA Einfuhrbestimmungen
Lebensmitteln, Pflanzen & Tieren
Die wichtigsten Informationen im Überblick
- 200 Zigaretten oder 50 Zigarren oder 1350 Gramm Tabak
- 1 Liter Spirituosen
- Geschenke bis zu einem Wert von 100 Dollar
Wichtig: Pflanzen, Wurst, Obst und andere frische Lebensmittel dürfen nicht in die USA eingeführt werden.
- Narkotika und gefährliche Arzneimittel, die nicht aus medizinischen Gründen eingeführt werden (ein Attest des behandelnden Arztes ist erforderlich)
- Absinth, biologische Materialien wie Saatgut, Obst und Pflanzen (einschliesslich vom Aussterben bedrohte Pflanzen- und Gemüsearten und davon erzeugte Produkte)
- Schusswaffen und Munition
- Gefährliche Gegenstände (Feuerwerkskörper, giftige Artikel)
- Fleisch- und Geflügelprodukte
- Pornografische Artikel
- Klappmesser
- Kubanische Zigarren, haitianische Souvenirs aus Leder sowie Gegenstände, die aus dem Iran stammen oder dorthin ausgeführt werden.
Die Ein- und Ausfuhr der Landeswährung ist uneingeschränkt möglich, jedoch ab einem Betrag von USD 10 000 deklarationspflichtig. Weitere ausführliche Informationen sind auch unter www.ezv.admin.ch erhältlich.
Tragen Sie nie Gegenstände für andere Personen durch den Zoll. Ihre Hilfsbereitschaft könnte missbraucht werden. Amerikanische Behörden können drakonische Strafen bei einer Zuwiderhandlung verhängen.
Schweizer Staatsangehörige reisen für touristische Aufenthalte bis zu 90 Tagen in der Regel visumfrei im Rahmen des Visa-Waiver-Programms ein. Voraussetzung ist eine elektronische Reisegenehmigung (ESTA), die Sie vor der Abreise online beantragen. Kümmern Sie sich frühzeitig darum, da sich die Bestimmungen ändern können – unsere USA-Spezialisten informieren Sie gerne über die aktuellen Vorgaben.
Frische Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Wurst- und Fleischwaren dürfen nicht in die USA eingeführt werden. Industriell verpackte Süssigkeiten oder Schokolade sind meist unproblematisch. Wichtig ist, dass Sie sämtliche Lebensmittel auf der Zollerklärung angeben – nicht deklarierte Waren können zu empfindlichen Bussen führen. Im Zweifel verzichten Sie besser auf die Mitnahme.
Die Ein- und Ausfuhr von Bargeld ist grundsätzlich unbeschränkt möglich. Beträge ab 10'000 US-Dollar – einschliesslich Fremdwährungen und anderer Zahlungsmittel – müssen Sie jedoch bei der Einreise deklarieren. Für den Alltag empfiehlt sich ohnehin eine Kombination aus Kreditkarte und etwas Bargeld, da Kartenzahlung in den USA weit verbreitet ist.
Medikamente für den persönlichen Bedarf dürfen Sie in der Regel mitführen. Transportieren Sie diese am besten in der Originalverpackung und in Mengen, die der Reisedauer entsprechen. Für verschreibungspflichtige Präparate empfiehlt sich ein ärztliches Attest in englischer Sprache – bei betäubungsmittelhaltigen Arzneimitteln ist dieses zwingend. Klären Sie Details vor der Abreise mit Ihrem Arzt.
Auf Flügen in die USA gelten strenge Sicherheitsregeln: Flüssigkeiten sind im Handgepäck nur in Behältern bis 100 Milliliter erlaubt, verpackt in einem durchsichtigen, wiederverschliessbaren Beutel. Spitze und scharfe Gegenstände gehören ins aufgegebene Gepäck. Massgebend sind die Vorgaben der amerikanischen Transportsicherheitsbehörde TSA – prüfen Sie deren Liste vor der Abreise.
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