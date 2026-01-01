USA Einfuhrbestimmungen

- Narkotika und gefährliche Arzneimittel, die nicht aus medizinischen Gründen eingeführt werden (ein Attest des behandelnden Arztes ist erforderlich)

- Absinth, biologische Materialien wie Saatgut, Obst und Pflanzen (einschliesslich vom Aussterben bedrohte Pflanzen- und Gemüsearten und davon erzeugte Produkte)

- Schusswaffen und Munition

- Gefährliche Gegenstände (Feuerwerkskörper, giftige Artikel)

- Fleisch- und Geflügelprodukte

- Pornografische Artikel

- Klappmesser

- Kubanische Zigarren, haitianische Souvenirs aus Leder sowie Gegenstände, die aus dem Iran stammen oder dorthin ausgeführt werden.

Die Ein- und Ausfuhr der Landeswährung ist uneingeschränkt möglich, jedoch ab einem Betrag von USD 10 000 deklarationspflichtig. Weitere ausführliche Informationen sind auch unter www.ezv.admin.ch erhältlich.

Tragen Sie nie Gegenstände für andere Personen durch den Zoll. Ihre Hilfsbereitschaft könnte missbraucht werden. Amerikanische Behörden können drakonische Strafen bei einer Zuwiderhandlung verhängen.