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USA Camper Reisen vom Spezialisten

USA im Motorhome

Mieten Sie für Ihre nächste USA Reise ein Wohnmobil. Breite Strassen, Campingplätze an den schönsten Orten und eine hervorragende Infrastruktur machen Ihre USA Motorhome Ferien zu einem unvergesslichen Erlebnis. Und das Beste ist: Sie verzichten mit Ihrem rollenden Apartment auf keinerlei Bequemlichkeiten. Kein ständiges Koffer Ein- und Auspacken, kein permanentes Ein- und Auschecken in Hotels. Einmal alles fein säuberlich aufgeräumt und verstaut, können Sie sich während der ganzen Camper Reise voll und ganz auf die zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten Ihrer USA Reise fokussieren.

Entdecken Sie mit Ihrem Wohnmobil die schönsten Nationalparks der USA und übernachten Sie dort, wo es Ihnen gerade behagt – ohne fixe Etappenziele und komplett frei von jeglichem Zeitdruck. Fragen Sie unsere USA-Spezialisten. Wir kennen die besten Reiserouten für Ihre individuelle Camper Reise!

Icon map22 Tage
Motorhome Rundreise From the Rockies to the Ocean
ab CHF 1165.– / pro Person
ab Denver bis Seattle
Highlights: Mount Rushmore und Custer State Park, Yellowstone Nationalpark, Kombination USA & Kanada, Sympatische...
Icon calendar22 Tage / 21 Nächte
Icon map19 Tage
Motorhomereise - Best of the West
ab CHF 1195.– / pro Person
ab/bis Los Angeles
Highlights: Abwechslungsreiche Landschaften, Pulsierende Metrolpolen Las Vegas und Los Angeles, Stressfreies Reisen...
Icon calendar19 Tage / 18 Nächte
Motorhome anfragen
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

knecht reisen und TUI-Camper

Eine starke Partnerschaft

Sie haben die volle TUI Camperauswahl zu exakt den Preisen des Reiseveranstalters. Noch wichtiger ist allerdings der Mehrwert des Spezialisten. Wer einen Camper für die USA sucht, erhält bei uns das volle Leistungspaket, vom Flug und dem Transfer zum Hotel am Zielort über den Camper bis hin zum schicken Stadthotel am Ende der Reise und den Transfer zurück zum Airport. Und, last but not least, den 24/7 Rückhalt. Das gleiche gilt in Kanada, Australien, Neuseeland und für zahlreiche andere Destinationen.

Auch Europa decken wir ab, mit der gleichen Kompetenz und dem Full Service einer kompetenten Retail-Struktur. Zudem sind wir ein lokal verwurzeltes Schweizer Unternehmen, unsere Ansprechpartner sind direkt und persönlich für Sie da.

USA Camper mieten

Entdecken Sie die Natur- und Nationalparks der USA vom Spezialisten. «Er-fahren» Sie Nordamerika im wahrsten Sinne des Wortes - individuell und flexibel. Ferien in einem Motorhome zählen nach wie vor zu den beliebtesten Reiseformen in Nordamerika. Insbesondere für die Erkundung von Nationalparks in den USA ist der Camper die richtige Wahl. Denn meistens gibt es im Umkreis von Nationalparks nur wenige Unterkünfte. Sie geben dabei den Takt vor, ohne sich von der ständigen Hotelsuche sowie dem Check-in und Check-out aus der Ruhe bringen zu lassen.

Mieten Sie ein Motorhome in den USA und geniessen Sie Ihre USA Reise genauso, wie Sie es sich immer erträumt haben. «Home, sweet home» - so weit weg und trotzdem werden Sie sich wie zu Hause fühlen. Zuhause bei Freunden! Denn viele Nordamerikaner sind begeisterte Camper Fans und nie war es so einfach, die amerikanische Kultur hautnah kennenzulernen.

Die Wahl des geeigneten Fahrzeugtyps ist eine echte Herausforderung, unsere USA-Spezialisten wissen, worauf es ankommt. Wir kennen die entscheidenden Unterschiede zwischen Truck Campers, A- und C-Motorhomes, Fifth Wheelers, Campervans und Mietautos.

Badeferien in den USA

Top Angebote an den schönsten Stränden in Nordamerika.

Bahamas Ferien

Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.

Familienferien USA

Kinderfreundliche Hotels und ideale Routen für Familien.

Freizeitparks USA

Fantastische Themenparks und atemberaubende Achterbahnen in Nordamerika.

Hawaii Reisen

Badeferien an weissen Sandstränden und «Island Hopping» auf facettenreichen Inseln.

Hochzeitsreisen USA

Ein Überblick zu Honeymoon-Ferien & Flitterwochen in den Staaten.

Nationalparks USA

Unberührte Vielfalt in über 60 Nationalparks und National Monuments.

Reiseinformationen

Einreisebestimmungen, beste Reisezeiten und Reisetipps zu Kultur, Land und Leuten.

Städtereisen USA

Die besten Metropolen in den Staaten für kurze und lange Shopping- und Sightseeing-Trips.

Kataloge

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