USA Camper Reisen vom Spezialisten
USA im Motorhome
Motorhome Rundreise From the Rockies to the Ocean
ab CHF 1165.– / pro Person
ab Denver bis Seattle
Highlights: Mount Rushmore und Custer State Park, Yellowstone Nationalpark, Kombination USA & Kanada, Sympatische...
22 Tage / 21 Nächte
Motorhomereise - Best of the West
ab CHF 1195.– / pro Person
ab/bis Los Angeles
Highlights: Abwechslungsreiche Landschaften, Pulsierende Metrolpolen Las Vegas und Los Angeles, Stressfreies Reisen...
19 Tage / 18 Nächte
Motorhome anfragen
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
knecht reisen und TUI-Camper
Eine starke Partnerschaft
Sie haben die volle TUI Camperauswahl zu exakt den Preisen des Reiseveranstalters. Noch wichtiger ist allerdings der Mehrwert des Spezialisten. Wer einen Camper für die USA sucht, erhält bei uns das volle Leistungspaket, vom Flug und dem Transfer zum Hotel am Zielort über den Camper bis hin zum schicken Stadthotel am Ende der Reise und den Transfer zurück zum Airport. Und, last but not least, den 24/7 Rückhalt. Das gleiche gilt in Kanada, Australien, Neuseeland und für zahlreiche andere Destinationen.
Auch Europa decken wir ab, mit der gleichen Kompetenz und dem Full Service einer kompetenten Retail-Struktur. Zudem sind wir ein lokal verwurzeltes Schweizer Unternehmen, unsere Ansprechpartner sind direkt und persönlich für Sie da.
USA Camper mieten
Entdecken Sie die Natur- und Nationalparks der USA vom Spezialisten. «Er-fahren» Sie Nordamerika im wahrsten Sinne des Wortes - individuell und flexibel. Ferien in einem Motorhome zählen nach wie vor zu den beliebtesten Reiseformen in Nordamerika. Insbesondere für die Erkundung von Nationalparks in den USA ist der Camper die richtige Wahl. Denn meistens gibt es im Umkreis von Nationalparks nur wenige Unterkünfte. Sie geben dabei den Takt vor, ohne sich von der ständigen Hotelsuche sowie dem Check-in und Check-out aus der Ruhe bringen zu lassen.
Mieten Sie ein Motorhome in den USA und geniessen Sie Ihre USA Reise genauso, wie Sie es sich immer erträumt haben. «Home, sweet home» - so weit weg und trotzdem werden Sie sich wie zu Hause fühlen. Zuhause bei Freunden! Denn viele Nordamerikaner sind begeisterte Camper Fans und nie war es so einfach, die amerikanische Kultur hautnah kennenzulernen.
Die Wahl des geeigneten Fahrzeugtyps ist eine echte Herausforderung, unsere USA-Spezialisten wissen, worauf es ankommt. Wir kennen die entscheidenden Unterschiede zwischen Truck Campers, A- und C-Motorhomes, Fifth Wheelers, Campervans und Mietautos.
Bahamas Ferien
Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.
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Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Amerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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