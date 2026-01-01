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Bryce Canyon Nationalpark

Bryce Canyon Nationalpark

Ein farbenfrohes Naturwunder

Der Bryce Canyon ist sicherlich einer der skurrilsten Nationalparks der USA. Er besteht aus bizarren Felspyramiden, sogenannten Hoodoos, welche je nach Lichteinfall in den verschiedensten Rottönen leuchten. Benannt wurde er nach Ebenezer Bryce, welcher sich 1875 hier niederliess und somit einer der ersten weissen Siedler hier war. Der Bryce Canyon wurde 1928 zum National Park ernannt und ist heute eine der beliebtesten natürlichen Attraktionen der USA. Mehrere Aussichtspunkte bieten Ihnen einen phantastischen Überblick über den Park und auf verschiedenen ausgeschilderten Wanderwegen können Sie den Park erwandern und seine vielfältige Flora und Fauna erkunden.

Aufgrund der absolut klaren Luft im Park und der fehlenden Infrastruktur rundherum können Sie nachts ca. 3-mal so viele Sterne sehen wie normal und am Tag sind Weitsichten bis zu 320 Kilometern möglich. Erhalten Sie von unseren Spezialisten Tipps für Unterkünfte im oder rund um den Canyon.

Best Western Plus Bryce Canyon Grand HotelHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Bryce Canyon
Nur wenige Minuten vom Parkeingang entfernt, liegt dieses sehr gute Mittelklassehotel. Restaurants und Geschäfte...
Bryce Canyon LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Bryce Canyon
Nur einen kurzen Spaziergang vom Rand des Canyons entfernt, hat die Lodge eine privilegierte Lage direkt im Park. Sie...
Bryce Canyon ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Bryce Canyon
Die Anlage befindet sich ca. 4.5 km vom Eingang des Bryce Canyon Nationalparks entfernt. Restaurants erreichen Sie...
Best Western Plus Ruby's InnHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Bryce Canyon
Nur ca. 1.5 km vom Parkeingang entfernt gelegen, bietet das Hotel einen ausgezeichneten Ausgangspunkt, um den...
Bryce View LodgeHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Bryce Canyon
Die Unterkunft befindet sich beim Parkeingang, gegenüber vom Best Western Plus Ruby´s Inn.

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