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Monument Valley Nationalpark, USA

Monument Valley Reisen vom Spezialisten

Der pure Wilde Westen

Das Monument Valley ist der Inbegriff des Wilden Westens. Jeder kennt das Bild des Cowboys, wie er einsam im Licht der untergehenden Sonne über die rote Ebene blickt, die markanten Felsformationen im Hintergrund. Und genau dieses Western-Feeling können Sie hier erleben. Bereits bei der Anfahrt zum Monument Valley bieten sich Ihnen aussergewöhnliche Anblicke und vom Aussichtsdeck des Visitor Center kann man die drei meistfotografierten Monumente West Mitten Butte, East Mitten Butte und Merrick Butte sehen.

Sie können den Park entweder auf eigene Faust erkunden, wobei es nur eine öffentlich zugängliche Strasse gibt, den nicht asphaltierten Valley Drive, oder Sie betreten den Park mit einem autorisierten Navajo-Führer, der mit Ihnen versteckte Orte und öffentlich nicht zugängliche Teile des Monument Valleys besucht. Lassen Sie unsere Spezialisten Ihnen helfen, Ihren Besuch im Monument Valley zu planen.

The View HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Monument Valley
Direkt beim Besucherzentrum im Herzen des Monument Valley gelegen. A
Goulding's LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Monument Valley
Nur ca. 800m vom Monument Valley entfernt an bester Lage.

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